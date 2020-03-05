رغم اقترابه من الفوز.. الفساد يلاحق نتنياهو بالقانون

الرئيس الإسرائيلي يدرس إمكانية عدم تكليف نتنياهو أو جانتس بمهمة تشكيل الحكومة، ونقل التفويض إلى "الكنيست"، وأن يذهب إليه المسؤول الذي يستطيع جمع تأييد 61 نائبا في الكنيست
جاءت النتائج الأولية غير متوقعة للانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت تقدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات بدأت المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها زعيم حزب "كحول لفان" بيني جانتس منافس نتنياهو بالبحث عن مخرج.
ورأت المعارضة أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الموقف هو استغلال الوضع القانوني الذي يمر به نتنياهو خاصة في ظل الاتهامات والقضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي، كي لا يستطيع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة.
فقبل 13 يومًا على انطلاق محاكمة نتنياهو يسعى أعضاء بالكنيست إلى صياغة قانون يحظر أن يتولى متهم بالفساد مهام رئيس الحكومة.
وقال جانتس مخاطبًا نتنياهو، في تغريدة على تويتر: "يتعين على نتنياهو أن ينتظر إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم يتعهد باحترامها".
تشريع للمنع
النائب اليساري بالكنيست إيتسيك شمولي أعلن أنه ينوي إعداد مشروع قانون يحول دون مواصلة نتنياهو شغل منصبه.
وقال عضو الكنيست عوفر شيلح، من تحالف "أزرق- أبيض"،
وقال جانتس مخاطبًا نتنياهو، في تغريدة على تويتر: "يتعين على نتنياهو أن ينتظر إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم يتعهد باحترامها".
تشريع للمنع
النائب اليساري بالكنيست إيتسيك شمولي أعلن أنه ينوي إعداد مشروع قانون يحول دون مواصلة نتنياهو شغل منصبه.
وقال عضو الكنيست عوفر شيلح، من تحالف "أزرق- أبيض"، إن تحالفه ينوى المبادرة إلى إجراءات تمنع نتنياهو من مواصلة تولي منصب رئاسة الحكومة بينما هو متهم بالفساد، مضيفًا أن تحالفه مستعد لدعم أي إجراء من هذا النوع بما في ذلك مشروع قانون.
كما أوضح عضو الكنيست أحمد الطيبي عن القائمة المشتركة، أنه تم طرح مشروع قانون على الكنيست يحول دون تولي رئيس الحكومة المتهم بالفساد من تولي مهام منصب رئاسة الحكومة، وقال: "سندرس هذا الاقتراح، ويمكن أن نؤيده".
في الوقت ذاته يدرس الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إمكانية عدم تكليف نتنياهو أو جانتس بمهمة تشكيل الحكومة، ونقل التفويض مباشرة إلى "الكنيست"، وأن يذهب إليه المسؤول الذي يستطيع جمع تأييد 61 نائبا في الكنيست، وفقا لقانون تل أبيب الذي ينص على أنه في حال عدم تشكيل حكومة بعد منح الفرصة لمرشحي الكتلتين الأكبر حجما، يتم تحويل هذه المهمة إلى الكنيست، وفي حال فشل أي منهما في إنجاز المهمة خلال 21 يوما، يتم حل الكنيست، والتوجه إلى انتخابات جديدة ستكون الرابعة خلال عام.
نتنياهو اعتبر أن الحملة لسن قانون يمنعه من تشكيل ائتلاف حكومي هي بمثابة "محاولة لإلغاء إرادة الشعب الإسرائيلي الذي حدد من يقوده عبر صناديق الاقتراع".
وقال خلال اجتماع لمعسكر أحزاب اليمين الأربعاء إن "ما يقوم به جانتس بقيادة هذه الحملة يشكل تقويضا لأسس الديمقراطية".
وأضاف نتنياهو أن جانتس "خسر الانتخابات وهو يحاول الآن تغيير نتائجها بشكل غير ديمقراطي"، مؤكدا أنه وزملاءه في حزب الليكود "سيعملون بكل الوسائل المتاحة لديهم من أجل إحباط ذلك".
جانتس والمرشد
وكشفت مصادر إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو، شن هجومًا حادًا على منافسه زعيم المعارضة بيني جانتس ووصفه بأنه أسوأ من المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر كانت حاضرة مؤتمرًا عقده نتنياهو، قولها إن نتنياهو شدد الهجوم على جانتس، وقارن بين سلوكه السياسي وسلوك القادة السياسيين في إيران وتعاملهم مع الانتخابات.
وقال نتنياهو، بحسب ما نقلت عنه المصادر، إنهم "في إيران يستبعدون المرشحين قبل انتخاباتهم، لكن جانتس يفعل ذلك هنا بعد الانتخابات رغم النتائج".
وذكرت المصادر أن جانتس، الذي كان حاضرًا المؤتمر، اكتفى بالضحك والسخرية من نتنياهو وقال: "احتفل شخص ما هنا باكرًا"، في إشارة إلى أن نتنياهو قد لا يكون رئيس الحكومة المقبلة في حال لم يتم التوصل لاتفاق سياسي مع الأحزاب.
وغرد جانتس عبر "تويتر" متهكمًا على نتنياهو وقال: "بيبي، اشرب كوبا من المياه (بل ريقك)، وانتظر النتائج الحقيقية، وتعهد باحترامها".
واتهم نتنياهو، جانتس بمحاولة سرقة الانتخابات، بعد أن بدأ الأخير الجهود لإصدار قانون يمنع عضو الكنيست بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا فساد من تشكيل الحكومة.
استطلاعات الرأي أظهرت أن نتنياهو يحتاج إلى مقعدين لتحقيق الأغلبية في البرلمان الإسرائيلي؛ مما يشير إلى طريق مسدود محتمل، إلا أن حزب الليكود يناور للتغلب على معضلة تشكيل الحكومة، واقترح على نائبين من كتلة "يسار- الوسط" الانشقاق عن حزبهما، كما اقترح الليكود على "عمير بيرتس" زعيم تحالف "العمل- جيشر- ميرتس" الانشقاق والانضمام له، مقابل دعم مساعيه لتولي منصب رئيس إسرائيل.