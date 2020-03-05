رغم اقترابه من الفوز.. الفساد يلاحق نتنياهو بالقانون

الرئيس الإسرائيلي يدرس إمكانية عدم تكليف نتنياهو أو جانتس بمهمة تشكيل الحكومة، ونقل التفويض إلى "الكنيست"، وأن يذهب إليه المسؤول الذي يستطيع جمع تأييد 61 نائبا في الكنيست

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

نتنياهو

جاءت النتائج الأولية غير متوقعة للانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت تقدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات بدأت المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها زعيم حزب "كحول لفان" بيني جانتس منافس نتنياهو بالبحث عن مخرج. ورأت المعارضة أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الموقف هو استغلال الوضع القانوني الذي يمر به نتنياهو خاصة في ظل الاتهامات والقضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي، كي لا يستطيع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة. فقبل 13 يومًا على انطلاق محاكمة نتنياهو يسعى أعضاء بالكنيست إلى صياغة قانون يحظر أن يتولى متهم بالفساد مهام رئيس الحكومة.

وقال جانتس مخاطبًا نتنياهو، في تغريدة على تويتر: "يتعين على نتنياهو أن ينتظر إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم يتعهد باحترامها". تشريع للمنع النائب اليساري بالكنيست إيتسيك شمولي أعلن أنه ينوي إعداد مشروع قانون يحول دون مواصلة نتنياهو شغل منصبه. وقال عضو الكنيست عوفر شيلح، من تحالف "أزرق- أبيض"،