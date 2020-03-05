التموين: ضبط 13 ألف كمامة وقفاز طبي مجهولة المصدر

تحرير:محمد مجلي ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م

جهاز قياس السكري - صورة أرشيفية

أعلن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن ضبط وتحريز مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات طبية خلال حملة قامت بها مديرية التموين بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء خالد غانم، وإدارة مباحث تموين الإسكندرية برئاسة العميد إيهاب يوسف، للاشتراك خلال حملات مكبرة على قطاع محلات بيع المستلزمات الطبية والتفتيش عليها حرصا على صحة المواطنين وحماية من الغش التجاري والتدليس وحماية للاقتصاد الوطني من دخول سلع مستوردة بطرق غير شرعية بدون مستندات دالة على مشروعية الحيازة.

وقال محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إن الحملة المكبرة أسفرت عن ضبط وتحريز مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات طبية حيث بلغ كمياتها 8 آلاف و100 قفاز طبي، و450 شريط تحليل سكر، و5 آلاف و450 مشرط طبي جراحي، و5 آلاف ماسك طبي "كمامة".وأضاف القلش أنه تم ضبط 4 آلاف