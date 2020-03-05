جريمة

التموين: ضبط 13 ألف كمامة وقفاز طبي مجهولة المصدر

تحرير:محمد مجلي ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م
جهاز قياس السكري - صورة أرشيفية
جهاز قياس السكري - صورة أرشيفية
أعلن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن ضبط وتحريز مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات طبية خلال حملة قامت بها مديرية التموين بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء خالد غانم، وإدارة مباحث تموين الإسكندرية برئاسة العميد إيهاب يوسف، للاشتراك خلال حملات مكبرة على قطاع محلات بيع المستلزمات الطبية والتفتيش عليها حرصا على صحة المواطنين وحماية من الغش التجاري والتدليس وحماية للاقتصاد الوطني من دخول سلع مستوردة بطرق غير شرعية بدون مستندات دالة على مشروعية الحيازة.
وقال محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إن الحملة المكبرة أسفرت عن ضبط وتحريز مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات طبية حيث بلغ كمياتها 8 آلاف و100 قفاز طبي، و450 شريط تحليل سكر، و5 آلاف و450 مشرط طبي جراحي، و5 آلاف ماسك طبي "كمامة".وأضاف القلش أنه تم ضبط 4 آلاف
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انتشال غريق - أرشيفية

انتشال جثة طالب طب مات غارقا في مياه الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، من انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم بمنطقة منية سندوب بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إذ عثر عدد من الأهالي على جثمانه بمياه منية سندوب في قرية برق العز في الدقهلية. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في المنصورة.
وزارة-الداخلية

علاقة عاطفية وراء ادعاء طالبة تخديرها وسرقتها بالإسكندرية

عاد الأب إلى منزله بعد عناء يوم طويل من العمل ليجد نجلته في حالة بكاء شديدة وانهيار تام وملابسها ممزقة وغير قادرة على الحركة، فسارع بسؤالها عن سبب الحالة التي أصابتها، كانت الإجابة أنها تعرضت للسرقة بعد مهاجمتها من جانب سيدتين منتقبتين قامتا بمهاجمتها وتكبيلها، فسارع على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للحصول على حق ابنته إلا أن المفاجأة التي كشفتها المباحث الجنائية، كانت صادمة، حيث تبين أن الواقعة مختلقة، وأن ابنته الطالبة لجأت لتلك الوسيلة خشية افتضاح علاقة تجمعها بشاب «كهربائي».
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

تم صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي. وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، بمعاقبة عشماوي و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهما بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالمشدد 15 سنة، و10 سنوات لـ21 متهما، ومعاقبة 52 متهما بالمشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهما لوفاتهم، وألزمت المحكمة الجناة برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لـ5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».
جثة (5)

«بينهم طفلين».. مصرع أسرة بسبب تسريب الغاز في أسيوط

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وزارة-الداخلية

علاقة عاطفية وراء ادعاء طالبة تخديرها وسرقتها بالإسكندرية

عاد الأب إلى منزله بعد عناء يوم طويل من العمل ليجد نجلته في حالة بكاء شديدة وانهيار تام وملابسها ممزقة وغير قادرة على الحركة، فسارع بسؤالها عن سبب الحالة التي أصابتها، كانت الإجابة أنها تعرضت للسرقة بعد مهاجمتها من جانب سيدتين منتقبتين قامتا بمهاجمتها وتكبيلها، فسارع على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للحصول على حق ابنته إلا أن المفاجأة التي كشفتها المباحث الجنائية، كانت صادمة، حيث تبين أن الواقعة مختلقة، وأن ابنته الطالبة لجأت لتلك الوسيلة خشية افتضاح علاقة تجمعها بشاب «كهربائي».
انهيار- العقار (2)

ميل عقار مكون من 12 طابقًا وتصدع آخرين بالإسكندرية

تواصل أزمة العقارات المائلة زحفها بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد أن شهدت منطقة الجمرك، بوسط المحافظة، ميل جديد بأحد العقارات، مساء اليوم الإثنين، حيث أصيب سكان المنطقة بحالة من القلق إزاء ملاحظتهم لميل العقار وتسببه في تصدع عقارين ملاصقين، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة والتى تحركت مباشرة لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الأمر مباشرة وذلك بإبلاغ إدارة حي الجمرك بقيادة المهندسة نجوى أمين للعمل على سرعة حل الأزمة وبدء معاينة العقار واتخاذ قرار سواء بإخلائه أو السماح لقاطنيه بالاستمرار.
حريق مصنع (1)

إصابة زوجين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الشقق السكنية، الكائنة بمنطقة المنتزة ثالث، شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة مواطن وزوجته، حيث وقع الانفجار أثناء تواجدهما بالمنزل، فيما تمكنت إدارة الحماية المدنية، بقيادة اللواء جمال يسن، مدير إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حبس-كلابشات

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لجأ مهندس على المعاش لحيلة غريبة للتخلص من ديونه التي تراكمت بكثرة فأصاب نفسه بجروح مختلفة باستخدام سلاح أبيض مدعيا قيام 3 أشخاص بمهاجمته والتعدي عليه بأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى أنه اختلق واقعة سرقة، موضحا أنه تعرض لسرقة نحو ربع مليون جنيه، وذلك بحضور زوجته والتي أقرت بذلك خلال التحقيقات وتطوير المناقشة معها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مهندس بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بتعرضه لاعتداء السرقة بمنزله.
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