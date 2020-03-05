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تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف مجاهد أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.وأشار إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثالثة
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.
سامح-شكري (1)

شكري: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.
إلقاء قمامة على الجيران

الجيزة: غرامة 200 جنيه لإلقاء المخلفات في الشارع

أعلنت محافظة الجيزة عن توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يلقي القمامة والمخلفات فى الشارع او بالطريق الدائرى، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك على نحو الذي يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، ويأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذي تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.
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فيروس- كورونا (8)

العراق يسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

نقل موقع "السومرية" العراقي، اليوم الأربعاء، عن مصادر في إقليم كردستان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية. وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أن المتوفى جراء فيروس كورونا، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر حوالى 70 عاما، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا.
فيروس- كورونا (17)

الكويت: إجراءات الوقاية بحق القادمين من مصر «مؤقتة»

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الوقائية التي اتخاذها إزاء القادمين من مصر و9 دول أخرى، هي إجراءات مؤقتة في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، لإصدار تعميم لجميع المسافرين الوافدين القادمين من مصر، الفلبين، الهند، بنجلاديش، سوريا، أذربيجان، تركيا، سيريلانكا، جورجيا، لبنان، لإجراء فحص طبي "شهادة - PCR"، يؤكد خلوهم من الفيروس، اعتبارا من يوم 8 مارس الجاري.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يتابع جهود إدارة الأزمات للوقاية من «كورونا»

تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19). وأكد أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.
فيروس- كورونا (17)

إلغاء معرض الكتاب في باريس بسبب «كورونا»

أفاد موقع «سكاي نيوز» بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، بإلغاء معرض الكتاب في باريس بسبب مخاوف من فيروس كورونا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأعلنت فرنسا تأكيد 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 57، ونصح وزير الصحة أوليفييه فيران، المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى، قائلا إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة من أجل وقف انتشار الفيروس. وقالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، عبر "تويتر"، إنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بفيروس كورونا في قاعدة كريل العسكرية.
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