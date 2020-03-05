أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 715 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1644 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 715 جنيهًا. عيار 24: 817 جنيهًا. عيار 18: 613 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5720 جنيهًا. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في