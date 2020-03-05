الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٠ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.

وتابع مجاهد، في بيان للوزارة، اليوم الخميس، أنه تم إجراء 18 ألفا و516 جراحة مخ وأعصاب، و19 ألفا و399 جراحة عظام، و24 ألفا و445 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2914 زراعة قوقعة، و232 زراعة كلى، و363 زراعة كبد، كما تم إجراء 187 عملية قسطرة طرفية، و69 عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها