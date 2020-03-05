سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٠ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.
وتابع مجاهد، في بيان للوزارة، اليوم الخميس، أنه تم إجراء 18 ألفا و516 جراحة مخ وأعصاب، و19 ألفا و399 جراحة عظام، و24 ألفا و445 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2914 زراعة قوقعة، و232 زراعة كلى، و363 زراعة كبد، كما تم إجراء 187 عملية قسطرة طرفية، و69 عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها
اقرأ المزيد
فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
سامح-شكري (1)

شكري: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.
إلقاء قمامة على الجيران

الجيزة: غرامة 200 جنيه لإلقاء المخلفات في الشارع

أعلنت محافظة الجيزة عن توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يلقي القمامة والمخلفات فى الشارع او بالطريق الدائرى، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك على نحو الذي يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، ويأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذي تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يؤكد تضامن مصر مع كوريا في مواجهة «كورونا»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية. وأعرب السيسي عن تضامن مصر مع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا الثقة في قدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه المحنة، والتطلع في هذا السياق للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض المستجد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس الكوري أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر.
فيروس- كورونا (16)

سفير مصر ببكين: مسؤولو الصين أكدوا امتنانهم للسيسي والشعب المصري

قال سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدري، إن المسؤولين الصينيين أعربوا عن امتنانهم الشديد لمصر شعبا وحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامنهم مع الصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف البدري، بمناسبة زيارة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لبكين، "بالنسبة للجانب الصيني، أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) ونائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة (وزارة الصحة) خلال لقاء وزيرة الصحة، أن زيارتها في هذا التوقيت مهمة وإيجابية للغاية، لا سيما وأنها أول وزير صحة على مستوى العالم يزور الصين منذ إكتشاف الفيروس".
اجتمع- السيد- الرئيس

3 توجيهات من السيسي لمواجهة فيروس كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في 4 محافظات

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك بداية من اليوم الأحد في 4 محافظات كمرحلة أولى. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الاصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]