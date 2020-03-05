آيتن عامر بعد «الأخ الكبير»: نشكركم على حسن المتابعة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م

آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر فيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام" تحتفل فيه بنهاية عرض مسلسل "الأخ الكبير"، وظهرت في الفيديو برفقة الفنان محمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق، ومدير التصوير محمد عزمي، وقالت: "مبسوطين جدا بأن العمل عجبكم، وسعداء بردود الفعل على الحلقة الأخيرة وإن شاء الله العمل القادم سوف يكون أقوى، نشكركم على حسن المتابعة".

فيما وجه محمد رجب الشكر لمخرج العمل إسماعيل فاروق الذي اعتبره أحد أهم أسباب نجاح المسلسل، قائلا: "إسماعيل فاروق صاحب أجمل صورة، ووش السعد علينا". ولاقى المسلسل ردود فعل طيبة بعد عرض الحلقة الأخيرة وحقق نسبة مشاهدة عالية منذ عرضه. المسلسل من بطولة هبة مجدي، ومحمود حجازي، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وراندا