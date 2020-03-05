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آيتن عامر بعد «الأخ الكبير»: نشكركم على حسن المتابعة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م
آيتن عامر
آيتن عامر
نشرت الفنانة آيتن عامر فيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام" تحتفل فيه بنهاية عرض مسلسل "الأخ الكبير"، وظهرت في الفيديو برفقة الفنان محمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق، ومدير التصوير محمد عزمي، وقالت: "مبسوطين جدا بأن العمل عجبكم، وسعداء بردود الفعل على الحلقة الأخيرة وإن شاء الله العمل القادم سوف يكون أقوى، نشكركم على حسن المتابعة".
فيما وجه محمد رجب الشكر لمخرج العمل إسماعيل فاروق الذي اعتبره أحد أهم أسباب نجاح المسلسل، قائلا: "إسماعيل فاروق صاحب أجمل صورة، ووش السعد علينا". ولاقى المسلسل ردود فعل طيبة بعد عرض الحلقة الأخيرة وحقق نسبة مشاهدة عالية منذ عرضه. المسلسل من بطولة هبة مجدي، ومحمود حجازي، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وراندا
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مجدى -ابو-عميرة (2)

مجدي أبو عميرة ينتهي من تصوير «قوت القلوب» خلال أيام

انتهى المخرج مجدي أبو عميرة من تصوير نحو 90 في المائة من مشاهد مسلسله الجديد (قوت القلوب)، ويكثف حاليا ساعات التصوير التي تمتد لنحو 17 ساعة يوميا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، للإنتهاء من العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرض المسلسل في مارس المقبل. وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها مما يؤدي إلى وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.
محمد-حسنى-مبارك (1)

نجوم الفن ينعون وفاة حسني مبارك: «وداعا بطل حرب أكتوبر»

نعى عدد كبير من نجوم الفن والمبدعين وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، متقدمين بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده برحمته. ونعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: "نحتسبه عند الله من الصالحين، وداعين أن يسكنه الله واسع رحمته، ونعزي شعب مصر في قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت بأحرف من النور في تاريخ الوطن".
محمد-رمضان

ناصر البرنس يُهاجم محمد رمضان: «مش هسيب حقي» (فيديو)

وجه ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، انتقادات للفنان محمد رمضان والمنتج الخاص به، لتصويرهم فيديو كليب داخل مطعمه الخاص دون الاستئذان منه. وقال "البرنس" في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دلوقتي أنا كنت في البيت وسمعت خبر إن النجم محمد رمضان جايلي المطعم.. فقولت طبعًا رحبوا بيه واعملوله ترابيزة عليها 20 فرد وببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبة حوالي 7 أو 8 كاميرات موجودين فقولت هو في إيه؟.. يعنى أنا بعت واحد يصور وعندي كاميرات فى المطعم وقولت هصور".
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أحمد-حلمي

أحمد حلمي يعلن «دخوله التاريخ» بصورة مع الدكتور مجدي يعقوب

نشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، على صفحته عبر إنستجرام، علق عليها، قائلا: "أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لا ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده إحنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه.. إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللى قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ".
داليا-مصطفى

داليا مصطفى: أنا جالي هلع من أغاني حمو بيكا

أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها بقرار نقابة الموسيقيين، مؤخرًا، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إن ثقافة الشعوب وتعاملهم تُعرف من موسيقاهم، مؤكدة أنها لا تعترض على المهرجانات، لكن على كلمات تلك الأغاني، مضيفة: "أمير طعيمة كان كاتب بوست أنا قريته جالي هلع من الأغاني اللي بيغنيها بيكا، بيتقال ألفاظ يا نهار أسود كنت بقول إيه قلة الأدب دي بيتكلم عن علاقات جنسية مُحرمة في أغنية والأطفال بتسمع ومش فاهمين".
محمد- منير

محمد منير: الغناء شيء صنعه ربنا.. ويوم وفاة أمي غنيت

كشف الكينج محمد منير، أثناء حواره في "Red Bull" مع الإعلامي عمر طاهر، عن رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة". وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا".
رانيا يوسف

رقص رانيا يوسف وإيمان العاصي على أغنية بنت الجيران

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «توتير»، لأغنية «بنت الجيران»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، علقت عليه قائلة: «تلاقيني لسه بخيري». ونشرت أيضًا الفنانة إيمان العاصي فيديو لها عبر صفحتها الشخصية «إنستجرام»، وهي ترقص على نفس الأغنية، علقت عليه: «سكر محلي محطوط علي كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. بعد إذن أستاذ هاني»، في إشارة منها إلى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية الذي أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم.
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