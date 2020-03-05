كورونا: شفاء أول مصاب بالكويت.. وإغلاق مسجد روما

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، في بيان صحفي، اليوم الخميس شفاء أول حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد في الكويت، موضحا أن الحالة التي تم شفاؤها هي لمريض كويتي، يبلغ من العمر 34 عاما. من ناحية أخرى، علن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم جامع روما الكبير، في بيان له، اليوم، أنه ابتداء من يوم غد الجمعة، سيعلق الأنشطة الدينية بما فيها صلاة الجمعة في سياق حالة الطوارئ التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.

وأضاف المسجد: "بناء على توجيهات الأمين العام للمركز عبد الله رضوان، وطبقا للمرسوم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، أمس الأربعاء، والذي يتضمن التدابير العاجلة المتعلقة باحتواء وإدارة حالات الطوارئ الوبائية الناجمة عن (كوفيد 19)، فقد أعلن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا تعليق صلاة الجمعة يوم