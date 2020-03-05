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البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 644.479 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" بنسبة 1.36 %، بما يعادل 165 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 12347 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76 %، بما يعادل 31.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة.
وبلغ إجمالي حجم التداولات نحو 618.8 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 214.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 22.7 ألف صفقة شراء وبيع.وكان قد تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 للبورصة بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 12182 نقطة بختام تعاملات أمس، الأربعاء، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 715 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1644 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
بورصة

البورصة تربح 6 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.279 مليار جنيه مسجلا نحو 642.786 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى نحو 12212 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% نقطة ليصل إلى مستوى 1141، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة.
معاشات (4)

التضامن: صرف 7 مليارات جنيه من معاشات شهر مارس

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها اليوم، الخميس، إن الأسبوع الأول من شهر مارس شهد صرف معاشات بقيمة 7 مليارات جنيه بإجمالي حركات صرف 4.56 مليون حركة. جاء ذلك بحسب تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم، والذي تلقته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي أشار إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في ختام الأسبوع الأول. وقالت الوزارة، إن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي خلال الأسبوع الأول من الشهر بلغ نحو 653 ألف حالة.
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لماذا تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر؟

أظهر مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر، استمرار تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر السابع على التوالي بنهاية شهر فبراير الماضي. وقال التقرير، إن الركود الذي يعاني منه القطاع الخاص غير النفطي في مصر استمر خلال شهر فبراير الماضي في ظل انخفاض الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف. وأوضحت المجموعة في تقريرها الشهري، أن المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ارتفع إلى 47.1 نقطة عن قراءة شهر يناير، والتي كانت الأدنى في 3 سنوات عند 46 نقطة، لكن استمرار المؤشر دون مستوى 50 نقطة يشير إلى ضعف نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
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بورصة

البورصة تربح 6 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.279 مليار جنيه مسجلا نحو 642.786 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى نحو 12212 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% نقطة ليصل إلى مستوى 1141، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة.
البورصة

البورصة تتعافى من كورونا وتربح 6 مليارات جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعوما بشراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 641.790 مليار جنيه، في مقابل نحو 635.661 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 12419.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 1137.9 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.93 %، ليغلق عند مستوى 1252.01. نقطة.
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البورصة تربح 4 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم، الثلاثاء، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه، ليسجل نحو 639.559 مليار جنيه، في مقابل نحو 635.661 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس30" بنسبة 54. 0%، بما يعادل 66 نقطة ليصل إلى مستوى 1356 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوى الأوزان "بنسبة 34. 0%، بما يعادل 3.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 1129.1 نقطة.
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الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
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