البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م

البورصة المصرية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 644.479 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" بنسبة 1.36 %، بما يعادل 165 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 12347 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76 %، بما يعادل 31.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة.

وبلغ إجمالي حجم التداولات نحو 618.8 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 214.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 22.7 ألف صفقة شراء وبيع.وكان قد تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 للبورصة بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 12182 نقطة بختام تعاملات أمس، الأربعاء، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى