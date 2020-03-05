اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التعاقد على تقنية الـ«VAR»

«مجلس الاتحاد الدولي لإدارة كرة القدم وصف ما فعلناه لتطبيق «VAR» بالمعجزة.. تقنية الفيديو ستطبق في الدوري الممتاز فقط.. وما حدث لم يكن سهلا بل كان أشبه بالمستحيل»

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري إن تطبيق تنقية الفيديو "VAR" في الدوري المصري إنجاز تاريخي فخور بتحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة التي تتولى إدارة المشروع هي ذاتها التي تديره في الدوريين الإيطالي والإسباني، وذلك في مؤتمر عقده يوم الخميس. وصرح رئيس اتحاد الكرة قائلا: "فخور بتنفيذ اتحاد الكرة لوعود تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، ما حدث كان إنجازا تاريخيا، وعدنا منذ تولي المهمة يوم 24 أغسطس الماضي بعد تولي المهمة بتطبيقها في المسابقة، الكل كان يتخوف من عدم تنفيذ الوعد والذي كان تحديا كبيرا".

وأضاف عمرو الجنايني: "لا أعرف شيئا غير النجاح، منذ اليوم الأول لم نفعل سوى الصحيح ومجلسنا لا ينظر إلا إلى مصلحة الكرة المصرية دون الاهتمام بمصالح شخصية لأنها لا تعنى شيئا للإدارة الحالية التي تقود اللعبة في مصر". وواصل رئيس اتحاد الكرة: "اتحاد الكرة سيطبق اللوائح والقوانين على الجميع، لن يكون هناك

وأضاف عمرو الجنايني: "لا أعرف شيئا غير النجاح، منذ اليوم الأول لم نفعل سوى الصحيح ومجلسنا لا ينظر إلا إلى مصلحة الكرة المصرية دون الاهتمام بمصالح شخصية لأنها لا تعنى شيئا للإدارة الحالية التي تقود اللعبة في مصر".



وواصل رئيس اتحاد الكرة: "اتحاد الكرة سيطبق اللوائح والقوانين على الجميع، لن يكون هناك أي نظر لمصالح شخصية، اللجان هي من تدير اتحاد الكرة وفقا لسياسات مجلس الإدارة، تقنية الفيديو لم تكن من بين توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم عند تعيين اللجنة المؤقتة لتنفيذها في الكرة في مصر".



وأكمل عمرو الجنايني: "كان تحديا إضافيا على المجلس ونجح فيه خلال وقت قصير للغاية، ورفضنا تماما فكرة مشاركة الأندية في تحمل تكاليف التقنية، وقررنا أن يتحملها مجلس الإدارة واتحاد الكرة بصورة كاملة، أفتخر بالإنجاز الهائل الذي فعله المجلس الحالي".



وأردف رئيس اتحاد الكرة: "ما حدث لم يكن سهلا بل كان أشبه بالمستحيل، التنفيذ الفعلي بدأ منذ شهر أكتوبر الماضي وتقدمت 13 شركة معتمدة لدى فيفا للحصول على حقوق تنفيذ التقنية، وفي ديسمبر تم التعاقد مع ميديا برو لتتولى المهمة وإدارة المشروع في الكرة المصرية".



وواصل عمرو الجنايني: "مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الدولي كان يرى استحالة البدء في تنفيذ التقنية مع بداية الدور الثاني للدوري، وتمسك اتحاد الكرة وبالفعل وصلت موافقة وزير الرياضة أشرف صبحي في يناير الماضي، والتعاقد مع ميديا برو يمتد لـ3 أعوام ونصف، وبالتالي كان لا بد من موافقة وزارة الرياضة التي دعمت المشروع بقوة".



واسترسل رئيس اتحاد الكرة: "شركة ميديا برو هي ذاتها التي تدير المشروع في الدوري الإسباني والإيطالي، محمد فضل كان صاحب المشروع والمكلف به من قبل المجلس، واجتهد كل من وليد العطار المدير التنفيذي بشدة بجانب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ومحمد عبادة المسؤول عن الاتصالات ومحمد زاهر مدير التسويق وحسين حلمي ومحمد الماشطة المكلفين بإدارة الأمور القانونية خلال عملية تطبيق المشروع".



وتطرق للحديث عن تفاصيل التعاقد قائلا: "العقد مع ميديا برو بغرض التملك في نهاية مدة الإيجار بنهاية مدة التعاقد، وهو يكلف الشركة بضرورة الحصول على أحدث تقنيات الفيديو في العالم كل سنة وبعد نهاية مدة الإيجار سيكون من حقنا تملك التقنية بصورة كاملة".



وواصل رئيس اتحاد الكرة: "ستكون بأحدث التكنولوجيا المتوفرة في الدوريات الأوروبية كالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ونعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة بريزينتيشن راعي الاتحاد".



وتابع عمرو الجنايني: "المشروع بدأ بتدريبات عملية ونظرية في استاد القاهرة الدولي على 3 مجموعات للحكام، وبالفعل تم اختيار التقنية والموافقة عليها من جانب الاتحاد الدولي يوم 3 مارس الجاري، وبالفعل بدأنا من يوم 5 تنفيذ التقنية بشكل رسمي".



وأردف رئيس اتحاد الكرة: "عدد كبير من الحكام حصلوا على تصريح العمل بالفيديو من جانب مجلس اتحاد كرة القدم الدولي وتمت الموافقة على 11 ملعبا بشكل رسمي، وهناك محاولات للحصول على موافقة بشأن 5 ملاعب أخرى".



وواصل عمرو الجنايني: "مصر هي الدولة الثانية في إفريقيا التي قررت تنفيذ التقنية بعد الدوري المغربي، وأفتخر بذلك وأرى أن تنفيذها أمر يزيد من قيمة منتج المسابقة، وكل أعضاء المجلس يعملون لصالح الكرة في مصر ولن يخطئ أي منهم في حق أي أحد، ولن تكون هناك أي ردود على من يخطئ في حق مجلس الاتحاد، الإدارة لديها عديد من الملفات تعمل عليها وسنعلن عنها قريبا".

الغندور: تقنية الفيديو ستطبق في الدوري الممتاز فقط

من جانبه، قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إن الأخير حصل على رخصة استخدام تقنية الفيديو في الدوري المصري الممتاز فقط، حيث صرح الغندور قائلا: "هناك 54 حكما حصلوا على رخصة استخدام تقنية حكم الفيديو في مصر، يجب أن يكون هناك 4 حكام في المباراة الواحدة لديهم الرخصة".



وأضاف رئيس لجنة الحكام: "حكم الساحة ومعه الحكم الرابع يجب أن يمتلكا الرخصة، وكذلك حكم الفيديو ومساعده، المساعدان فقط لا يكون معهما رخصة التقنية، وهناك جلسات مع الحكام ومحاضرات للتعامل وتأخير رفع الراية لحين اتخاذ القرار من حكم الفيديو والساحة".



وأكمل جمال الغندور: "حكم الفيديو لن يتم الاستعانة به فقط إلا إن كان هناك تدخل واضح يجب الرجوع إليه في اتخاذ القرارات الفاصلة، والحكم سيتعامل وكأنه لا يوجد حكم فيديو، وعند وجود تدخل واضح ولعبة تستحق التعامل والرجوع فيها للتقنية سيحدث ذلك".



وواصل رئيس لجنة الحكام: "تقنية حكم الفيديو لن تطبق إلا في الدوري المصري الممتاز، وحكم الفيديو لن يوجد في كأس مصر والسوبر والدرجة الثانية، لأن الرخصة التي حصل عليها اتحاد الكرة تخص الدوري فقط، وإن رغب الاتحاد في تعميمها بباقي المسابقات فسيحتاج لموافقات جديدة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورخصة إضافية في المرحلة المقبلة".

العطار: «IFAB» وصف ما فعلناه لتطبيق «VAR» بالمعجزة

بينما قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن مجلس الاتحاد الدولي لإدارة كرة القدم "IFAB" وصف ما فعله الاتحاد المصري في سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو "VAR" بـ"المعجزة" موضحا أنه حدد مدة من 8 لـ12 شهرا لتطبيق التقنية لكن إصرار اتحاد الكرة كان وراء الإسراع في المهمة.



وصرح المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "واجهنا العديد من العقبات لتنفيذ تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، كانت تعيق التنفيذ، مجلس إدارة اتحاد الكرة الدولي كان يحتاج من 8 لـ12 شهرا للتدريب حتى الحصول على الرخصة".



وأضاف وليد العطار: "مجلس إدارة اتحاد الكرة تحمل وضغط بشدة، كان الحكام يتدربون أكثر من 12 ساعة يوميا لإنهاء آلية التنفيذ وبعد جلسة مع مسؤولي المجلس الدولي في مقر اتحاد الكرة لم يتم الإعلان عنها واجتماعات متواصلة لـ3 أيام".



وواصل المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "شرحنا كل التفاصيل ومع أول أيام تدريب الحكام في استاد القاهرة، نصح مسؤولو مجلس الاتحاد الدولي بعدم الإسراع في العمل والتنفيذ، أصررنا على البدء في المشروع في موعده والانتهاء منه".



وأكمل وليد العطار: "وصف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ما حدث بأنه معجزة لا يمكن وصفها ولم تحدث من قبل، وأن هناك عددا كبيرا من الحكام حصلوا على الرخصة وصل عددهم إلى 54 حكما، هناك محاولات لمضاعفة العدد خلال الفترة المقبلة".



وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "جميع الإدارات داخل اتحاد الكرة عملت بكل حب في مشروع تطبيق تقنية الفيديو للبدء في تنفيذه في الدوري المصري، هناك عدة مشروعات ضخمة سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة".