رياضة

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التعاقد على تقنية الـ«VAR»

«مجلس الاتحاد الدولي لإدارة كرة القدم وصف ما فعلناه لتطبيق «VAR» بالمعجزة.. تقنية الفيديو ستطبق في الدوري الممتاز فقط.. وما حدث لم يكن سهلا بل كان أشبه بالمستحيل»
٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري إن تطبيق تنقية الفيديو "VAR" في الدوري المصري إنجاز تاريخي فخور بتحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة التي تتولى إدارة المشروع هي ذاتها التي تديره في الدوريين الإيطالي والإسباني، وذلك في مؤتمر عقده يوم الخميس. وصرح رئيس اتحاد الكرة قائلا: "فخور بتنفيذ اتحاد الكرة لوعود تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، ما حدث كان إنجازا تاريخيا، وعدنا منذ تولي المهمة يوم 24 أغسطس الماضي بعد تولي المهمة بتطبيقها في المسابقة، الكل كان يتخوف من عدم تنفيذ الوعد والذي كان تحديا كبيرا".
وأضاف عمرو الجنايني: "لا أعرف شيئا غير النجاح، منذ اليوم الأول لم نفعل سوى الصحيح ومجلسنا لا ينظر إلا إلى مصلحة الكرة المصرية دون الاهتمام بمصالح شخصية لأنها لا تعنى شيئا للإدارة الحالية التي تقود اللعبة في مصر". وواصل رئيس اتحاد الكرة: "اتحاد الكرة سيطبق اللوائح والقوانين على الجميع، لن يكون هناك
اقرأ المزيد
حورا -نادر-لسيد (3)

نادر السيد: الأهلى خدعنى بسبب الحضرى وخافيير أجيرى «كداب»

هو عملاق من عمالقة مركز حراسة المرمى فى مصر، لديه تاريخ كبير سواء على صعيد الأندية أو على الصعيد الدولى مع المنتخبات بمختلف فئاتها السنية، لعب لأندية عديدة فى مصر، أبرزها قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، بخلاف لعبه لنادى الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى، واحترافه فى بلجيكا واليونان.. هو نادر السيد، حارس مرمى نادى الزمالك والأهلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى التقته «الفرسان» فى حوار مطول، كشف فيه كل المواقف والقضايا المهمة على الساحة الرياضية، وتحدث عن انتقاله للمارد الأحمر، وأزمته مع مانويل جوزيه، وترشيحه للمكسيكى خافيير أجيرى؛ ليكون مدربًا للمنتخب الوطنى.
صن داونز (1)

صن داونز يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، خدمات الظهير الأيمن آنيلي نجكونجكا، قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة التي تعرض لها، على مستوى عضلات الفخذ. ووفقًا لموقع «kick off» الجنوب إفريقي، فإن أنيلي نجكونجكا، مدافع الفريق، قد انتظم في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وأصبح جاهزا للمشاركة خلال مباراة الإياب أمام الأهلي.
الاهلي- وصن -داونز (4)

شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".
اقرأ المزيد من الأخبار
اتحاد-الكرة (2)

المسابقات تعلن موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري المصري (الأسبوع الـ18)، اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما أعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و20 على النحو المرفق، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الإفريقية. كما حددت المسابقات يوم 5 مارس، لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19، حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.
مبارة- الاهلى- والزمالك (1)

مصدر بالجبلاية يكشف مصير مباراة القمة

علمت "التحرير"، أن حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري، سيلغي المباراة حال مرور الساعة التي تأجلت فيها اللقاء ولم يصل الزمالك للملعب المباراة . وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفارس الأبيض في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح منافسه الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعيق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء . ?
مبارة- الاهلى- والزمالك (6)

الاتحاد المصري: نأسف على ما حدث في لقاء القمة

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة" . وأنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لعدم وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (2)

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بموعد مباراة القمة

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري، يوم 24 فبراير الجاري. وتأتي خطوة الجبلاية كإعادة تأكيد على عدم تأجيل المباراة، الموقف الذي أعلنه اتحاد الكرة في بيان رسمي في وقت سابق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]