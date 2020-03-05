مصرع ربة منزل وطفلتيها في حريق بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٧ م

حريق - أرشيفية

واقعة مأساوية شهدتها منشية أبو حجازي، بندر بلبيس، دائرة مركز شرطة بلبيس راح ضحيتها ربة منزل وطفلتاها إثر نشوب حريق في منزلهما. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمسكن بمنشية أبو حجازي، بندر بلبيس، دائرة مركز شرطة بلبيس. ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

الحريق أسفر عن وفاة ربة منزل، 27 عاما، وطفلتيها: حنين، 7 سنوات، وحور، 5 سنوات، بعد إصابتهم بحروق واختناق. التحريات الأولية دلت على أن الحريق بسبب ماس كهربائي نشب في أثناء استغراق المجني عليهن فى النوم بمنزلهن المشيد من الطوب الأحمر والمعرش بالأخشاب وأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة. تم تحرير المحضر