محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة في القضية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م

نانسي عجرم وزوجها

فجرت رهاب البيطار، محامية السوري محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة وصفتها بـ«غير السارة» في القضية، إذ قالت «البيطار» في فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على حسابها «فيس بوك»، إن فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، نجح في السفر خارج لبنان، بينما زوجة محمد الموسي ممنوعة من السفر، متابعة: «فيه مفاجأة غير سارة وبالأحرى منتهى الظلم أنه معقول فادي الهاشم يسافر برا البلد وزوجة المرحوم، وإحنا على الحدود مانعها القاضي من السفر».

وأنهت محامية القتيل السوري أمس، إجراءات استخراج شهادة الوفاة الخاصة به، إذ نشرت صورة للجثمان عبر صفحتها «فيس بوك»، قائلة في فيديو «إحنا على الحدود اللبنانية السورية والجنازة معنا بس حبيت أخبر العالم كله أن جثمان المرحوم كان في حالة تعفن رهيبة». ونشرت «البيطار»