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حقيقة إصابة طالب خليجي بـ«كورونا» في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م
كورونا_ أرشيفية
كورونا_ أرشيفية
حالة من الهلع انتابت طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بعد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية دولة «عُمان» بفيروس «كورونا»، إذ أصدرت إدارة الإعلام بالأكاديمية بيانًا لكشف حقيقة ما تم تداوله، والإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطالب المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم حجزه بمستشفى الحميات، ووضعه تحت الملاحظة، حيث تأكد سلبية التحاليل، وأنه معافى ولا يعاني من أي شيء.
وقال معتز خميس، مدير الإعلام، إن الطالب وافد من عمان قبل 14 يومًا، لافتًا إلى أنه خضع للفحص الطبي وهو إجراء احترازي متبع مع الوافدين من الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية. وأشار إلى أن الطالب تم وضعه تحت الملاحظة تحسبًا لظهور أية أعراض مرضية عليه بعد ارتفاع درجة حرارته، حيث تم تحويله إلى مستشفى
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: تمكين الشباب ظهر في المؤسسات بفضل السيسي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تمكين الشباب يظهر بشكل واضح في مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك بفضل الاهتمام الواضح للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، لافتا إلى ضرورة حرص الشباب على تطوير ذاتهم بشكل مستمر، والإصرار على النجاح والتفوق. جاء ذلك خلال إطلاق إشارة بدء ماراثون «الأكاديمية خضراء»، في مقر القرية الذكية بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وكوكبة من نجوم الفن وأبطال الأكاديمية الرياضيين الحاصلين على بطولات عالمية ودولية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.
فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
سامح-شكري (1)

شكري: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
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فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
كورونا 2

السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».
فيروس- كورونا (8)

العراق يسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

نقل موقع "السومرية" العراقي، اليوم الأربعاء، عن مصادر في إقليم كردستان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية. وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أن المتوفى جراء فيروس كورونا، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر حوالى 70 عاما، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا.
فيروس- كورونا (17)

الكويت: إجراءات الوقاية بحق القادمين من مصر «مؤقتة»

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الوقائية التي اتخاذها إزاء القادمين من مصر و9 دول أخرى، هي إجراءات مؤقتة في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، لإصدار تعميم لجميع المسافرين الوافدين القادمين من مصر، الفلبين، الهند، بنجلاديش، سوريا، أذربيجان، تركيا، سيريلانكا، جورجيا، لبنان، لإجراء فحص طبي "شهادة - PCR"، يؤكد خلوهم من الفيروس، اعتبارا من يوم 8 مارس الجاري.
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