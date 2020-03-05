حقيقة إصابة طالب خليجي بـ«كورونا» في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م

كورونا_ أرشيفية

حالة من الهلع انتابت طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بعد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية دولة «عُمان» بفيروس «كورونا»، إذ أصدرت إدارة الإعلام بالأكاديمية بيانًا لكشف حقيقة ما تم تداوله، والإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطالب المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم حجزه بمستشفى الحميات، ووضعه تحت الملاحظة، حيث تأكد سلبية التحاليل، وأنه معافى ولا يعاني من أي شيء.

وقال معتز خميس، مدير الإعلام، إن الطالب وافد من عمان قبل 14 يومًا، لافتًا إلى أنه خضع للفحص الطبي وهو إجراء احترازي متبع مع الوافدين من الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية. وأشار إلى أن الطالب تم وضعه تحت الملاحظة تحسبًا لظهور أية أعراض مرضية عليه بعد ارتفاع درجة حرارته، حيث تم تحويله إلى مستشفى