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وزير الرياضة: تمكين الشباب ظهر في المؤسسات بفضل السيسي

تحرير:محمد مجلي ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تمكين الشباب يظهر بشكل واضح في مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك بفضل الاهتمام الواضح للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، لافتا إلى ضرورة حرص الشباب على تطوير ذاتهم بشكل مستمر، والإصرار على النجاح والتفوق. جاء ذلك خلال إطلاق إشارة بدء ماراثون «الأكاديمية خضراء»، في مقر القرية الذكية بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وكوكبة من نجوم الفن وأبطال الأكاديمية الرياضيين الحاصلين على بطولات عالمية ودولية.
وأكد وزير الشباب أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل في إطار تكاملي في سبيل خدمة الشباب وفق الاستراتيجية العامة للدولة التي تضعها القيادة السياسية. وأشار إلى أن الوزارة تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا
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فيروس- كورونا (13)

حقيقة إصابة طالب خليجي بـ«كورونا» في الإسكندرية

حالة من الهلع انتابت طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بعد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية دولة «عُمان» بفيروس «كورونا»، إذ أصدرت إدارة الإعلام بالأكاديمية بيانًا لكشف حقيقة ما تم تداوله، والإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطالب المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم حجزه بمستشفى الحميات، ووضعه تحت الملاحظة، حيث تأكد سلبية التحاليل، وأنه معافى ولا يعاني من أي شيء.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.
فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
سامح-شكري (1)

شكري: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
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حسنى-مبارك (2)

أمن الإسكندرية يتلقى طلبا لإقامة سرادق عزاء لمبارك

تقدم المواطن محمود أحمد عبد العليم، سائق، بطلب رسمي إلى مديرية أمن الإسكندرية، موجه إلى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، يطلب فيه الموافقة على إقامة سرادق عزاء للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اعترافا وتقديره بقيمة الراحل ومن دافع حبه. وتوفي مبارك، أول من أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث أجرى الرئيس الراحل عملية جراحية قبل عدة أشهر وأشار نجله إلى أن والده بخير قبل أن يتعرض إلى أزمة جديدة دخل على إثرها المستشفى.
اشرف-صبحي

وزير الشباب في البرلمان: بدأنا شراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "وزارة الشباب هي العمود الفقري لكل القطاعات في مصر ومؤمنين بهذه القضية، وكان لدينا مجلس قومي للشباب ومجلس قومي للرياضة، وأنا لغيت ذلك ودمجت الادارات من أجل التسهيل والتيسير، ولدينا اعتبارات كثيرة منها النظر للقرى المحرومة والبعد القومي"، موضحا: "الوزارة رصدت 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب، ومن خلال التنسيق مع البنك المركزي اتفقنا مع وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية على مبادرة لمسابقة (مفتاحك مشروعك) بتقديم 100 ألف جنيه لتدشين مشروع محدد وفقا لدراسة جدوى سواء داخل المراكز أو خارجها".
السيسي- منحهم -وسام -الجمهورية -وزير- الدفاع -يكرم -القادة -المتقاعدين (1)

السيسي منحهم وسام الجمهورية.. وزير الدفاع يكرم القادة المتقاعدين

في لافتة تقدير وتحية من المؤسسة العسكرية لأبنائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن بين صفوف القوات المسلحة المصرية، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2020، إذ قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

تطعيم 871 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، والتى تستمر خلال الفترة والتي تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 4 أيام حتى 19 فبراير من الثامنة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر للأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وتستهدف تطعيم 871 ألف و330 طفل، بعدد 1952 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة. وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، إن عدد الفرق المتحركة تبلغ 1183 والثابتة 769 تتواجد بجميع منافذ ووحدات الصحة بالإسكندرية وفى الأسواق وأماكن التجمعات المختلفة من بيت إلى بيت.
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