وزير الرياضة: تمكين الشباب ظهر في المؤسسات بفضل السيسي

تحرير:محمد مجلي ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م

وزير الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تمكين الشباب يظهر بشكل واضح في مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك بفضل الاهتمام الواضح للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، لافتا إلى ضرورة حرص الشباب على تطوير ذاتهم بشكل مستمر، والإصرار على النجاح والتفوق. جاء ذلك خلال إطلاق إشارة بدء ماراثون «الأكاديمية خضراء»، في مقر القرية الذكية بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وكوكبة من نجوم الفن وأبطال الأكاديمية الرياضيين الحاصلين على بطولات عالمية ودولية.

وأكد وزير الشباب أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل في إطار تكاملي في سبيل خدمة الشباب وفق الاستراتيجية العامة للدولة التي تضعها القيادة السياسية. وأشار إلى أن الوزارة تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا