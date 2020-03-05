لأول مرة.. تسجيل 7 حالات إصابة بـ«كورونا» في فلسطين

تحرير:وكالات ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إنها سجلت لأول مرة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. كانت الوزارة، قد أفادت صباح اليوم، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس «كورونا» في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قائلة في بيان مقتضب: «إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم»، مضيفة: «أن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وأعلنت الصحة اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.وحولت الصحة أحد فنادق بيت لحم إلى مركز حجز صحي، مؤكدة تعاملها مع السياح الموجودين في بيت لحم وفق توصياتها ومنظمة الصحة العالمية. وأعلنت الوزارة عن عدة إجراءات، من بينها إغلاق الفنادق والمدارس والمساجد والكنائس لمدة