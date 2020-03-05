لأول مرة.. تسجيل 7 حالات إصابة بـ«كورونا» في فلسطين
تحرير:وكالات
٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م
كورونا_أرشيفية
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إنها سجلت لأول مرة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.
كانت الوزارة، قد أفادت صباح اليوم، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس «كورونا» في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قائلة في بيان مقتضب: «إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم»، مضيفة: «أن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وأعلنت الصحة اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.وحولت الصحة أحد فنادق بيت لحم إلى مركز حجز صحي، مؤكدة تعاملها مع السياح الموجودين في بيت لحم وفق توصياتها ومنظمة الصحة العالمية. وأعلنت الوزارة عن عدة إجراءات، من بينها إغلاق الفنادق والمدارس والمساجد والكنائس لمدة
وأعلنت الصحة اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.
وحولت الصحة أحد فنادق بيت لحم إلى مركز حجز صحي، مؤكدة تعاملها مع السياح الموجودين في بيت لحم وفق توصياتها ومنظمة الصحة العالمية. وأعلنت الوزارة عن عدة إجراءات، من بينها إغلاق الفنادق والمدارس والمساجد والكنائس لمدة أسبوعين، وعدم استقبال السياح، ودعت الصحة الفلسطينية المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس وانتظار تعليماتها الإجرائية والاحترازية.
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لنهاية العام الفارسي الجاري بسبب انتشار "كورونا".
وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن سرعة انتشار كورونا عالية، داعيا المواطنين إلى أخذ الأمر على محمل الجد والبقاء في منازلهم، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".