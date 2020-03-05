سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لأول مرة.. تسجيل 7 حالات إصابة بـ«كورونا» في فلسطين

تحرير:وكالات ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إنها سجلت لأول مرة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. كانت الوزارة، قد أفادت صباح اليوم، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس «كورونا» في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قائلة في بيان مقتضب: «إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم»، مضيفة: «أن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وأعلنت الصحة اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.وحولت الصحة أحد فنادق بيت لحم إلى مركز حجز صحي، مؤكدة تعاملها مع السياح الموجودين في بيت لحم وفق توصياتها ومنظمة الصحة العالمية. وأعلنت الوزارة عن عدة إجراءات، من بينها إغلاق الفنادق والمدارس والمساجد والكنائس لمدة
اقرأ المزيد
السودان

23 عاما من الحصار.. ماذا بعد رفع العقوبات عن السودان؟

بعد 23 عامًا وضع السودان أقدامه على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، بعد أن قررت وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد الذي خضع منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وألحقت هذه العقوبات بالسودان خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عامًا بعد آخر، دون أن تضع حسابًا لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التي قدمتها.
كورونا 2

السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».
فيروس- كورونا (13)

عائد من إيران.. تعافي أول حالة مصابة بـ«كورونا» في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تعافي أول مواطن بحريني مصاب بفيروس «كورونا» الجديد، وإخراجه من مركز العزل والعلاج، موضحة، أن ذلك جاء بعد تلقيه الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية، بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، مؤكدة على أنه تم إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوه من الفيروس؛ وستجري متابعة الحالة المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، وفقصا لسبوتنيك.
فيروس- كورونا (8)

العراق يسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

نقل موقع "السومرية" العراقي، اليوم الأربعاء، عن مصادر في إقليم كردستان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية. وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أن المتوفى جراء فيروس كورونا، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر حوالى 70 عاما، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (13)

حقيقة إصابة طالب خليجي بـ«كورونا» في الإسكندرية

حالة من الهلع انتابت طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بعد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية دولة «عُمان» بفيروس «كورونا»، إذ أصدرت إدارة الإعلام بالأكاديمية بيانًا لكشف حقيقة ما تم تداوله، والإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطالب المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم حجزه بمستشفى الحميات، ووضعه تحت الملاحظة، حيث تأكد سلبية التحاليل، وأنه معافى ولا يعاني من أي شيء.
فيروس- كورونا (12)

كورونا: اشتباه في إصابات بـ«بيت لحم».. وإغلاق مدارس إيران

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم"، مضيفة: "إن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها" وأعلنت الصحة صباح اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.
كورونا 2

السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».
كورونا

وقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بكورونا في السعودية

أوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية، إذ قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]