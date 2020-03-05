صن داونز يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٧ م

صن داونز

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، خدمات الظهير الأيمن آنيلي نجكونجكا، قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة التي تعرض لها، على مستوى عضلات الفخذ. ووفقًا لموقع «kick off» الجنوب إفريقي، فإن أنيلي نجكونجكا، مدافع الفريق، قد انتظم في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وأصبح جاهزا للمشاركة خلال مباراة الإياب أمام الأهلي.

ونقل الموقع تصريحات للمدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز، تحدث فيها عن عودة اللاعب، قائلًا:"لقد تعافى أنيل من الإصابة، لدينا الآن ظهير الأيمن". ووضع الأهلي قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على صن داونز، بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، في مباراة الذهاب، التي