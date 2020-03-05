رياضة

صن داونز يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٧ م
صن داونز
صن داونز
استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، خدمات الظهير الأيمن آنيلي نجكونجكا، قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة التي تعرض لها، على مستوى عضلات الفخذ. ووفقًا لموقع «kick off» الجنوب إفريقي، فإن أنيلي نجكونجكا، مدافع الفريق، قد انتظم في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وأصبح جاهزا للمشاركة خلال مباراة الإياب أمام الأهلي.
ونقل الموقع تصريحات للمدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز، تحدث فيها عن عودة اللاعب، قائلًا:"لقد تعافى أنيل من الإصابة، لدينا الآن ظهير الأيمن". ووضع الأهلي قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على صن داونز، بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، في مباراة الذهاب، التي
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حورا -نادر-لسيد (3)

نادر السيد: الأهلى خدعنى بسبب الحضرى وخافيير أجيرى «كداب»

هو عملاق من عمالقة مركز حراسة المرمى فى مصر، لديه تاريخ كبير سواء على صعيد الأندية أو على الصعيد الدولى مع المنتخبات بمختلف فئاتها السنية، لعب لأندية عديدة فى مصر، أبرزها قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، بخلاف لعبه لنادى الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى، واحترافه فى بلجيكا واليونان.. هو نادر السيد، حارس مرمى نادى الزمالك والأهلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى التقته «الفرسان» فى حوار مطول، كشف فيه كل المواقف والقضايا المهمة على الساحة الرياضية، وتحدث عن انتقاله للمارد الأحمر، وأزمته مع مانويل جوزيه، وترشيحه للمكسيكى خافيير أجيرى؛ ليكون مدربًا للمنتخب الوطنى.
وليد العطار - عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التعاقد على تقنية الـ«VAR»

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري إن تطبيق تنقية الفيديو "VAR" في الدوري المصري إنجاز تاريخي فخور بتحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة التي تتولى إدارة المشروع هي ذاتها التي تديره في الدوريين الإيطالي والإسباني، وذلك في مؤتمر عقده يوم الخميس. وصرح رئيس اتحاد الكرة قائلا: "فخور بتنفيذ اتحاد الكرة لوعود تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، ما حدث كان إنجازا تاريخيا، وعدنا منذ تولي المهمة يوم 24 أغسطس الماضي بعد تولي المهمة بتطبيقها في المسابقة، الكل كان يتخوف من عدم تنفيذ الوعد والذي كان تحديا كبيرا".
الاهلي- وصن -داونز (4)

شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".
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الاهلي- وصن -داونز (4)

شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".
الاهلي- وصن -داونز (5)

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، تدريباته على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وعقد رينيه فايلر، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث معهم عن بعض الجوانب المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب إفريقيا.
الاهلي- وصن -داونز (5)

معلول يقود الأهلي للفوز على صن داونز في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في السابع من شهر مارس القادم، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا. فريق صن داونز، كاد أن يسجل هدف التقدم، في الدقيقة الأولى، بعد هجمة سريعة، انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أوبيري بونجاني نجوما، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي ببراعة شديدة.
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طاهر أبو زيد: ربع النهائي الإفريقي للأقوياء فقط

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي على الترتيب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات، حيث أضاف نجم الأهلي السابق: "دور الثمانية للأقوياء فقط، والأندية المصرية دائما تتفوق في مثل هذه الأدوار لما لها من خبرة في البطولات القارية". وأكد أن مواجهة الزمالك السابقة أمام الترجي في السوبر الإفريقي، ستمنحه حافزًا قويا للفوز والوصول للدور نصف النهائي، وتابع: "يجب على فريقي الأهلي والزمالك التمسك بالثبات من أجل الفوز والوصول لنصف النهائي بعد أحداث الأسبوع الماضي المؤسفة".
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