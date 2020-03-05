«غياب تام للفنانين».. أحمد عزمي يكشف عن موعد عزاء والده

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٧ م

أحمد عزمي

أعلن الفنان أحمد عزمي، أنه سيتلقى عزاء والده يوم الأحد المقبل بمسجد حدائق الجنة بمنطقة حدائق الأهرام، وتوفي والد أحمد عزمي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، بعد ظهر اليوم، وسط غياب كبير للفنانين، حضر منهم الفنان كريم الحسيني ومنير مكرم. كان «عزمي» قد شارك في مسرحية «الملك لير» للفنان يحيى الفخراني، ومن إخراج تامر كرم.

وفي السينما شارك «عزمي» في فيلم «دفع رباعي» من بطولة أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، اللبنانية تاتيانا، إيناس النجار، ميسرة، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلي، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف. وفي التلفزيون سبق أن شارك «عزمي»