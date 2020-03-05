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«غياب تام للفنانين».. أحمد عزمي يكشف عن موعد عزاء والده

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٧ م
أحمد عزمي
أحمد عزمي
أعلن الفنان أحمد عزمي، أنه سيتلقى عزاء والده يوم الأحد المقبل بمسجد حدائق الجنة بمنطقة حدائق الأهرام، وتوفي والد أحمد عزمي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، بعد ظهر اليوم، وسط غياب كبير للفنانين، حضر منهم الفنان كريم الحسيني ومنير مكرم. كان «عزمي» قد شارك في مسرحية «الملك لير» للفنان يحيى الفخراني، ومن إخراج تامر كرم.
وفي السينما شارك «عزمي» في فيلم «دفع رباعي» من بطولة أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، اللبنانية تاتيانا، إيناس النجار، ميسرة، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلي، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف. وفي التلفزيون سبق أن شارك «عزمي»
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فيلم صندوق الدنيا

مؤلف «صندوق الدنيا»: الفيلم يكشف وجوه القاهرة المتعددة

قال السيناريست أسامة حبشي مؤلف فيلم "صندوق الدنيا" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، إن الفيلم يكشف وجوه القاهرة العديدة ويقدم شكلا جديدا مغايرا لمنطقة وسط البلد من خلال شخصيات مختلفة وجديدة على الشاشة كشخصية "حاتم" التي قدمها باقتدار عمرو القاضي، وكذلك شخصية "عصفور" التي قدمها الفنان أحمد كمال. ونوه حبشي: بشخصية "آدم" الكاتب التي قدمها المبدع خالد الصاوي، وكذلك شخصية "عبد الدايم" الريفي التي جسدها الرائع باسم سمره وشخصية "سيد مرجيحة" للفنان علاء مرسي، وأيضا "فاطمة" التي قدمتها النجمة رانيا يوسف.
امير-كرارة

الأسبوع المقبل.. أمير كرارة يستأنف تصوير «الاختيار»

يستأنف الفنان أمير كرارة، تصوير مسلسله الجديد «الاختيار»، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان، الأسبوع المقبل، إذ تدور أحداث المسلسل حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل. المسلسل بطولة أميركرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية «كلبش» الذي قدموها سويا، من إنتاج «سينرجي».
نجوم- الفن -والرياضة -والسياسة- في -عزاء مبارك‎ (19)

أبرزهم عمرو دياب ويسرا.. فنانون يشاركون في عزاء مبارك

شارك عددًا كبيرًا من الفنانين في عزاء الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، منهم: الفنان عمرو دياب، وبصحبته الفنانة دينا الشربيني لتقديم واجب العزاء لعلاء وجمال مبارك في وفاة والدهم، كما شارك في العزاء كلًا من: الفنانين محمد رمضان، وهاني شاكر، وفيفي عبده، ومحمد هنيدي، ويحيى الفخراني، ويسرا، ومرفت أمين، وحكيم، وخالد سليم، ومحمد فؤاد، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ومحمد ثروت، ولبلبة، ودلال عبد العزيز، وأحمد عز، والمخرجة إيناس الدغيدي».
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ايتن-عامر (1)

آيتن عامر بعد «الأخ الكبير»: نشكركم على حسن المتابعة

نشرت الفنانة آيتن عامر فيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام" تحتفل فيه بنهاية عرض مسلسل "الأخ الكبير"، وظهرت في الفيديو برفقة الفنان محمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق، ومدير التصوير محمد عزمي، وقالت: "مبسوطين جدا بأن العمل عجبكم، وسعداء بردود الفعل على الحلقة الأخيرة وإن شاء الله العمل القادم سوف يكون أقوى، نشكركم على حسن المتابعة".
أحمد-حلمي

أحمد حلمي يعلن «دخوله التاريخ» بصورة مع الدكتور مجدي يعقوب

نشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، على صفحته عبر إنستجرام، علق عليها، قائلا: "أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لا ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده إحنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه.. إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللى قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ".
داليا-مصطفى

داليا مصطفى: أنا جالي هلع من أغاني حمو بيكا

أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها بقرار نقابة الموسيقيين، مؤخرًا، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إن ثقافة الشعوب وتعاملهم تُعرف من موسيقاهم، مؤكدة أنها لا تعترض على المهرجانات، لكن على كلمات تلك الأغاني، مضيفة: "أمير طعيمة كان كاتب بوست أنا قريته جالي هلع من الأغاني اللي بيغنيها بيكا، بيتقال ألفاظ يا نهار أسود كنت بقول إيه قلة الأدب دي بيتكلم عن علاقات جنسية مُحرمة في أغنية والأطفال بتسمع ومش فاهمين".
محمد- منير

محمد منير: الغناء شيء صنعه ربنا.. ويوم وفاة أمي غنيت

كشف الكينج محمد منير، أثناء حواره في "Red Bull" مع الإعلامي عمر طاهر، عن رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة". وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا".
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