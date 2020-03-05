انطلاق جوائز التميز في الطيران من ثلاث فئات

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» عن فتح باب الترشح لحوائز التنوع والشمولية من الأياتا لتكريم وتعزيز التميز للعاملين في القطاع. وحددت الأياتا ثلاث فئات يمكن الترشح عنها، بينها اثنتان للسيدات، وهي: جائزة القدوة الملهمة: وتقدّم هذه الجائزة لسيدة تقلدت منصبًا قياديًّا في القطاع، وكان لمسيرتها المهنية أثر كبير على أعمال الطيران من خلال مساهماتها القيِّمة في إنجاز الأعمال، ودعمها المستمر للجهود الهادفة إلى تعزيز أجندة التنوع والشمولية.
تُقبل الترشيحات من جميع المشارِكات النساء من قطاع الطيران «سواء من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو غير الأعضاء»، حيث حصدت جائزة عام 2019 عن هذه الفئة السيدة كريستين أورمييه ويدينيه، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فلاي بي.جائزة النموذج الاستثنائي: وتستهدف السيدات اللاتي لم يتجاوزن الأربعين من أعمارهن،
تُقبل الترشيحات من جميع المشارِكات النساء من قطاع الطيران «سواء من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو غير الأعضاء»، حيث حصدت جائزة عام 2019 عن هذه الفئة السيدة كريستين أورمييه ويدينيه، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فلاي بي.
جائزة النموذج الاستثنائي: وتستهدف السيدات اللاتي لم يتجاوزن الأربعين من أعمارهن، واللاتي قمن بتطوير الريادة الفكرية في القطاع من خلال إجراءات ملموسة تساهم في تعزيز التنوع والشمولية، وتترك أثرًا إيجابيًّا في القطاع.
تُقبل الترشيحات من جميع النساء العاملات في قطاع الطيران «سواء من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو غير الأعضاء»، وعن هذه الفئة تسلمت السيدة نوتشيمو سيمو، مؤسِس ورئيس «رابطة مهنيي الطيران الأفارقة الشباب» جائزة عام 2019.
جائزة فريق التنوع والشمولية: والتي تهدف إلى تكريم الخطوط الجوية التي شهدت تغييرًا ملحوظًا على صعيد التنوع والشمولية نتيجةً للجهود التي بذلتها في هذا المجال، ويمكن لجميع الخطوط الجوية التي تتمتع بعضوية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي الترشح للجائزة، حصدت شركة الخطوط الجوية النيوزلندية جائزة عام 2019 عن هذه الفئة.
وبالفعل بدأ قبول الترشيحات خلال الفترة بين 3 مارس وحتى الثلاثين من أبريل 2020، وستتولى لجنة من الحكام المستقلين، تضم الفائزين بجوائز التنوع والشمولية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عملية تقييم الترشيحات واختيار الفائزين عن كل فئة، وسيجرى تقديم الجوائز خلال فعاليات الاجتماع السنوي 76 للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي المزمع انعقادها في العاصمة الهولندية أمستردام «21- 23 يونيو 2020».
من جهته، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "ينبغي أن يعكس قطاع الطيران المجتمعات التي نعيش فيها، إذ يسهم دعم جهود التنوع والشمولية في الارتقاء بالقطاع وجعله أكثر استدامة، ولكي نستطيع تأمين المهارات والمواهب اللازمة لمواكبة التطورات المستقبلية، يحتاج قطاع الطيران لنماذج يُحتذى بها قادرة على إلهام قادة المستقبل، وتمكنا من خلال الدورة الأولى لجوائز التنوع والشمولية من تسليط الضوء على القيادات النسائية الفذة والفرق التي كرَّست نفسها لتطوير قطاع الطيران.