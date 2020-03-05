انطلاق جوائز التميز في الطيران من ثلاث فئات

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» عن فتح باب الترشح لحوائز التنوع والشمولية من الأياتا لتكريم وتعزيز التميز للعاملين في القطاع. وحددت الأياتا ثلاث فئات يمكن الترشح عنها، بينها اثنتان للسيدات، وهي: جائزة القدوة الملهمة: وتقدّم هذه الجائزة لسيدة تقلدت منصبًا قياديًّا في القطاع، وكان لمسيرتها المهنية أثر كبير على أعمال الطيران من خلال مساهماتها القيِّمة في إنجاز الأعمال، ودعمها المستمر للجهود الهادفة إلى تعزيز أجندة التنوع والشمولية.

تُقبل الترشيحات من جميع المشارِكات النساء من قطاع الطيران «سواء من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو غير الأعضاء»، حيث حصدت جائزة عام 2019 عن هذه الفئة السيدة كريستين أورمييه ويدينيه، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فلاي بي.جائزة النموذج الاستثنائي: وتستهدف السيدات اللاتي لم يتجاوزن الأربعين من أعمارهن،