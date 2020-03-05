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انطلاق جوائز التميز في الطيران من ثلاث فئات

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م
الأياتا_أرشيفية
الأياتا_أرشيفية
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» عن فتح باب الترشح لحوائز التنوع والشمولية من الأياتا لتكريم وتعزيز التميز للعاملين في القطاع. وحددت الأياتا ثلاث فئات يمكن الترشح عنها، بينها اثنتان للسيدات، وهي: جائزة القدوة الملهمة: وتقدّم هذه الجائزة لسيدة تقلدت منصبًا قياديًّا في القطاع، وكان لمسيرتها المهنية أثر كبير على أعمال الطيران من خلال مساهماتها القيِّمة في إنجاز الأعمال، ودعمها المستمر للجهود الهادفة إلى تعزيز أجندة التنوع والشمولية.
تُقبل الترشيحات من جميع المشارِكات النساء من قطاع الطيران «سواء من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو غير الأعضاء»، حيث حصدت جائزة عام 2019 عن هذه الفئة السيدة كريستين أورمييه ويدينيه، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فلاي بي.جائزة النموذج الاستثنائي: وتستهدف السيدات اللاتي لم يتجاوزن الأربعين من أعمارهن،
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: تمكين الشباب ظهر في المؤسسات بفضل السيسي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تمكين الشباب يظهر بشكل واضح في مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك بفضل الاهتمام الواضح للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، لافتا إلى ضرورة حرص الشباب على تطوير ذاتهم بشكل مستمر، والإصرار على النجاح والتفوق. جاء ذلك خلال إطلاق إشارة بدء ماراثون «الأكاديمية خضراء»، في مقر القرية الذكية بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وكوكبة من نجوم الفن وأبطال الأكاديمية الرياضيين الحاصلين على بطولات عالمية ودولية.
فيروس- كورونا (13)

حقيقة إصابة طالب خليجي بـ«كورونا» في الإسكندرية

حالة من الهلع انتابت طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بعد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية دولة «عُمان» بفيروس «كورونا»، إذ أصدرت إدارة الإعلام بالأكاديمية بيانًا لكشف حقيقة ما تم تداوله، والإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطالب المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم حجزه بمستشفى الحميات، ووضعه تحت الملاحظة، حيث تأكد سلبية التحاليل، وأنه معافى ولا يعاني من أي شيء.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.
فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تلغي سفر المعتمرين من اليوم

على خلفية قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك من حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كل رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولا بأول وفقًا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تؤجل استئناف الرحلات إلى الصين

أصدرت شركة مصر للطيران، بيان لها، اليوم الأربعاء، تلعن فيه عن تأجيل استئناف رحلاتها إلى ومن الصين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وكانت شركة مصر للطيران، قد أصدرت بيانا صحفيا، يوم الخميس الماضي، أعلنت فيها عن قرارها بتشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس، من القاهرة إلى الصين، بخط سير "القاهرة - بكين – جوانزو"، والعودة "جوانزو- بكين- القاهرة"، وذلك اعتبارا من يوم 27 فبراير الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.
مصر للطيران

الإياتا: الطلب على السفر يخسر 13% والنمو ينكمش 8%

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن تقييمه الأولي لتأثير تفشي فيروس كورونا يُظهر خسارة محتملة بنسبة 13? للطلب على الركاب في شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 13?، بالنظر إلى النمو لشركات الطيران في المنطقة كان من المتوقع أن يكون 4.8?، فإن التأثير الصافي سيكون انكماش للعام بأكمله بنسبة 8.2? مقارنة بمستويات الطلب في عام 2019. ووفقا لهذا السيناريو، فأن ذلك يعني خسارة إيرادات بقيمة 27.8 مليار دولار في عام 2020 لشركات النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - يتحمل الجزء الأكبر منها شركات نقل مسجلة في الصين، مع خسارة 12.8 مليار دولار في السوق المحلية الصينية وحدها.
الاتحاد-الدولي-للنقل-الجوي-إياتا

الأياتا توسع خدمات البريد مع مشغلي خدمات الطيران

وقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمؤسسة الدولية للبريد (IPC) اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المنظمتين. الهدف من كل من IATA وIPC هو تشجيع تطوير وتوسيع خدمات البريد الجوي والبريد الجوي الآمنة والتي يمكن الوصول إليها وعالية الجودة لمساعدة أعضائها على توفير حلول عالية الجودة تتوافق مع احتياجات المستهلكين.
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