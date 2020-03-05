رياضة

أول قرار من ليفربول بعد انتشار كورونا

تحرير:علي الزيني ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م
ليفربول
ليفربول
أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا، بشأن فيروس كورونا، الذي ظهر في المدينة الإنجليزية خلال الأيام الأخيرة، لتنضم إنجلترا للدول المصابة بالفيروس. وجاء البيان الذي نشره نادي ليفربول على الموقع الرسمي، كالتالي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك توعية بفيروس كورونا حول العالم، ولدينا عدة مقاييس حول عمليات النادي من أجل تجنب انتشار الفيروس وحماية الموظفين، لقد اتخذنا المقاييس تتضمن إلغاء سفر أي شخص من أطقم العمل للدول التي تعاني من مخاطر عالية وتذكير الجماهير بالأساليب الصحية عبر مذكرات في جميع الأنحاء".
وواصل البيان:"كما فعلّنا الأسئلة الصحية على الشاشات لجميع الزائرين لمقرات النادي ومكاتب وكافة مواقع النادي المجتمعية، بالنسبة للمشجعين الذين يخططون لحضور أنفيلد، سيكون هناك معقمات للأيدي أو غسيل يدوي مضاد للبكتيريا في جميع الحمامات في بالملعب بالإضافة إلى ملصقات معلومات إضافية تعزز المشورة الطبية الرسمية
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حورا -نادر-لسيد (3)

نادر السيد: الأهلى خدعنى بسبب الحضرى وخافيير أجيرى «كداب»

هو عملاق من عمالقة مركز حراسة المرمى فى مصر، لديه تاريخ كبير سواء على صعيد الأندية أو على الصعيد الدولى مع المنتخبات بمختلف فئاتها السنية، لعب لأندية عديدة فى مصر، أبرزها قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، بخلاف لعبه لنادى الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى، واحترافه فى بلجيكا واليونان.. هو نادر السيد، حارس مرمى نادى الزمالك والأهلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى التقته «الفرسان» فى حوار مطول، كشف فيه كل المواقف والقضايا المهمة على الساحة الرياضية، وتحدث عن انتقاله للمارد الأحمر، وأزمته مع مانويل جوزيه، وترشيحه للمكسيكى خافيير أجيرى؛ ليكون مدربًا للمنتخب الوطنى.
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صن داونز يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، خدمات الظهير الأيمن آنيلي نجكونجكا، قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة التي تعرض لها، على مستوى عضلات الفخذ. ووفقًا لموقع «kick off» الجنوب إفريقي، فإن أنيلي نجكونجكا، مدافع الفريق، قد انتظم في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وأصبح جاهزا للمشاركة خلال مباراة الإياب أمام الأهلي.
وليد العطار - عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التعاقد على تقنية الـ«VAR»

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري إن تطبيق تنقية الفيديو "VAR" في الدوري المصري إنجاز تاريخي فخور بتحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة التي تتولى إدارة المشروع هي ذاتها التي تديره في الدوريين الإيطالي والإسباني، وذلك في مؤتمر عقده يوم الخميس. وصرح رئيس اتحاد الكرة قائلا: "فخور بتنفيذ اتحاد الكرة لوعود تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، ما حدث كان إنجازا تاريخيا، وعدنا منذ تولي المهمة يوم 24 أغسطس الماضي بعد تولي المهمة بتطبيقها في المسابقة، الكل كان يتخوف من عدم تنفيذ الوعد والذي كان تحديا كبيرا".
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (4)

غريب يتحدث عن استبعاد عاشور ومشاركة صلاح بالأولمبياد

يجهز شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ملفا شاملا لتسليمه لمدرب ليفربول يورجن كلوب عن مشاركة محمد صلاح مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث أشار غريب عبر قناة أون تايم سبورتس: "كلوب طلب ملفا كاملا عن برنامج المنتخب الأولمبي، وجاري تجهيزه ليدرس إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، ولدي قناعة وأمل كبير أن يتواجد صلاح معنا، وكل اللاعبين لديهم رغبة في تواجده، إنه اسم كبير في الكرة العالمية وسيكون إضافة قوية لنا خاصة أننا نتطلع للمنافسة على ميدالية أولمبية لذا لابد من استغلال كل إمكانياتنا".
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جيرارد يعلق على إمكانية تدريب ليفربول

تحدث ستيفن جيرارد، مدرب جلاسكو رينجرز والقائد التاريخي للريدز، عن إمكانية توليه تدريب الريدز في يوم من الأيام، وقال جيرارد، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أنا معجب بما يقدمه لامبارد. إنه قاد تشيلسي في أكبر دوري في العالم خلال فترة عانى خلالها النادي من حظر على مستوى الصفقات. أنا فخور به كزميل سابق، وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك مقارنة بيني وبين فرانك لأن ذلك سبق أن تكرر عندما كنا لاعبين. هل يمكن أن نلعب سويًا؟ من كان أفضل؟ لا يزال هناك جزءًا من ذلك، ولكن واقعيًا إننا في وظيفتين مختلفتين تمامًا".
محمد صلاح

محمد صلاح لأتليتكو مدريد: «أنفيلد ينتظركم»

وجه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد الإسباني، بعد الخسارة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، جاء عن طريق ساؤول، قبل مباراة العودة بين الفريقين، المقرر إقامتها في الحادي عشر من شهر مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. ونشر النجم المصري صورتين له من مباراة الذهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا عليها، قائلًا:"أنفيلد ينتظركم"، في رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد.
محمد صلاح (1.) (2)

ديل بييرو أسطورة يوفنتوس: صلاح معشوق الجماهير في ليفربول

أشاد أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، باللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه "معشوق الجماهير" الجديد في ناديه ليفربول الإنجليزي.
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