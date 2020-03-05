أول قرار من ليفربول بعد انتشار كورونا

تحرير:علي الزيني ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م

ليفربول

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا، بشأن فيروس كورونا، الذي ظهر في المدينة الإنجليزية خلال الأيام الأخيرة، لتنضم إنجلترا للدول المصابة بالفيروس. وجاء البيان الذي نشره نادي ليفربول على الموقع الرسمي، كالتالي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك توعية بفيروس كورونا حول العالم، ولدينا عدة مقاييس حول عمليات النادي من أجل تجنب انتشار الفيروس وحماية الموظفين، لقد اتخذنا المقاييس تتضمن إلغاء سفر أي شخص من أطقم العمل للدول التي تعاني من مخاطر عالية وتذكير الجماهير بالأساليب الصحية عبر مذكرات في جميع الأنحاء".

وواصل البيان:"كما فعلّنا الأسئلة الصحية على الشاشات لجميع الزائرين لمقرات النادي ومكاتب وكافة مواقع النادي المجتمعية، بالنسبة للمشجعين الذين يخططون لحضور أنفيلد، سيكون هناك معقمات للأيدي أو غسيل يدوي مضاد للبكتيريا في جميع الحمامات في بالملعب بالإضافة إلى ملصقات معلومات إضافية تعزز المشورة الطبية الرسمية

وواصل البيان:"كما فعلّنا الأسئلة الصحية على الشاشات لجميع الزائرين لمقرات النادي ومكاتب وكافة مواقع النادي المجتمعية، بالنسبة للمشجعين الذين يخططون لحضور أنفيلد، سيكون هناك معقمات للأيدي أو غسيل يدوي مضاد للبكتيريا في جميع الحمامات في بالملعب بالإضافة إلى ملصقات معلومات إضافية تعزز المشورة الطبية الرسمية للجميع لتحمل المسؤولية الشخصية عن النظافة الشخصية الممتازة".



واختتم:"نتخذ أيضا إجراءات احترازية في أيام المباراة ولن يكون لدينا أي تميمة على أرض الملعب. يجب على أي مؤيد يظهر عليه أعراض تتفق مع الفيروس أن يضمن تعريفه بنصيحة كبير الموظفين الطبيين بشأن العزلة الذاتية، سنستمر في الحصول على أفضل نصيحة من السلطات ذات الصلة وسنقوم بتحديث المؤيدين بأي تطورات أخرى".