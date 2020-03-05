جريمة

مصرع 12 شخصا وإصابة 12 آخرين في حادث بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، أثر تصادم ميكروباص مع سيارتين ملاكي بالإسماعيلية، وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع قرب مركز ومدينة أبو صوير، على طريق 36 الحربي الواصل بين مدينة الإسماعيلية والشرقية. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ15 سيارة إسعاف، نقلت المصابين لمستشفى الإسماعيلية العام.
وقالت المصادر الطبية، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفى الإسماعيلية العام، ودخول بعض الحالات لغرف العمليات لإجراء الجراحة اللازمة.وأضافت المصادر، أن 8 أشخاص توفوا في مكان الحادث وتوفى 4 آخرين أثناء نقلهم إلى المستشفى، وتم نقل حالتين إلى غرفة العناية المركزة، وخضعت حالتين إلى عمليات جراحية، وجاري
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نانسي- عجرم- مع -زوجها (4)

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة في القضية

فجرت رهاب البيطار، محامية السوري محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة وصفتها بـ«غير السارة» في القضية، إذ قالت «البيطار» في فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على حسابها «فيس بوك»، إن فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، نجح في السفر خارج لبنان، بينما زوجة محمد الموسي ممنوعة من السفر، متابعة: «فيه مفاجأة غير سارة وبالأحرى منتهى الظلم أنه معقول فادي الهاشم يسافر برا البلد وزوجة المرحوم، وإحنا على الحدود مانعها القاضي من السفر».
المتهم- بقتل- ابنه

جريمة في المقابر.. «سايس» يقتل طفله ويتخلص منه بالمقطم

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، من كشف لغز العثور على جثة طفل متعفنة بمقابر المقطم، إذ تبين أن الجاني هو والد الطفل، ويعمل سايس. بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة المقطم، أنه أثناء قيام "س. ع. ع"، 61 عاما، مدير شركة منتجات بدائرة القسم، بزيارة مدفن زوجته بمنطقة المقابر، عثر على جثة لطفل «غير معلوم لديه» بجوار سور المدفن، ونفى علمه بملابسات وفاته.
حريق

مصرع ربة منزل وطفلتيها في حريق بالشرقية

واقعة مأساوية شهدتها منشية أبو حجازي، بندر بلبيس، دائرة مركز شرطة بلبيس راح ضحيتها ربة منزل وطفلتاها إثر نشوب حريق في منزلهما. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمسكن بمنشية أبو حجازي، بندر بلبيس، دائرة مركز شرطة بلبيس. ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.
تغير-الجلد-ومرض-السكري (1)

التموين: ضبط 13 ألف كمامة وقفاز طبي مجهولة المصدر

أعلن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن ضبط وتحريز مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات طبية خلال حملة قامت بها مديرية التموين بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء خالد غانم، وإدارة مباحث تموين الإسكندرية برئاسة العميد إيهاب يوسف، للاشتراك خلال حملات مكبرة على قطاع محلات بيع المستلزمات الطبية والتفتيش عليها حرصا على صحة المواطنين وحماية من الغش التجاري والتدليس وحماية للاقتصاد الوطني من دخول سلع مستوردة بطرق غير شرعية بدون مستندات دالة على مشروعية الحيازة.
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اموال

ضبط مقاول استولى على 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتكثيفاً لجهودها كشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم زراعة - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مليون و500 ألف جنيه بقصد استثمارها له فى مجال المقاولات مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق عليه.
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مصرع سائق وإصابة 7 آخرين في حادث مروري بسوهاج

لقي اليوم الخميس، شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي "أسيوط - سوهاج"، إذ تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام قرية الشعارنة دائرة مركز سوهاج، ووجود متوفي ومصابين، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية.
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مصرع طبيب وإصابة 8 آخرين فى تصادم بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الغربي، دائرة قرية الزوك مركز المنشاه، بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة "ميكروباص" محملًا بالركاب، مما أسفر عن مصرع سائق السيارة الأولي، وإصابة سائق السيارة الثانية و7 من الركاب، وعلى الفور استدعى المارة سيارات الإسعاف والنجدة، وتولى المسعفون نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بسوهاج، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وتبين أن الفقيد طبيب بشري، فيما تولى رجال النجدة والمرور، رفع السياراتين المتصادمتين من عرض الطريق، لتيسير حركة المرور، ومنع تكدس السيارات.
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الكلى بـ30 ألفا.. عصابة لتجارة الأعضاء على فيسبوك

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحديد وضبط عناصر إجرامية تخصصوا في ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر "الأعضاء البشرية" حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب المرضى راغبى نقل الكُلى إليهم، وبعض راغبى بيع الكُلى مقابل 30 ألف جنيه لكل حالة بيع مستغلا حاجتهم للمال.
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