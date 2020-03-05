مصرع 12 شخصا وإصابة 12 آخرين في حادث بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م

حادث - أرشيفية

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، أثر تصادم ميكروباص مع سيارتين ملاكي بالإسماعيلية، وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع قرب مركز ومدينة أبو صوير، على طريق 36 الحربي الواصل بين مدينة الإسماعيلية والشرقية. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ15 سيارة إسعاف، نقلت المصابين لمستشفى الإسماعيلية العام.

وقالت المصادر الطبية، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفى الإسماعيلية العام، ودخول بعض الحالات لغرف العمليات لإجراء الجراحة اللازمة.وأضافت المصادر، أن 8 أشخاص توفوا في مكان الحادث وتوفى 4 آخرين أثناء نقلهم إلى المستشفى، وتم نقل حالتين إلى غرفة العناية المركزة، وخضعت حالتين إلى عمليات جراحية، وجاري