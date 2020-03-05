سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بسبب كورونا.. تأجيل المنتدى الدولي للشحن الجوي بإسطنبول

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ م
الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"
الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"
رغم عدم إعلان تركيا عن تسجيل حالات إصابة لكورونا، إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اضطر لإلغاء المنتدى الدولي للشحن الجوي الذي كان محددا له الأسبوع المقبل في إسطنبول، إذ أعلنت كاثرين كاسبناسجا مسؤول الإعلام للشرق الأوسط، توالي الاستفسارات حول مصير المنتدى في ظل تصاعد انتشار الفيروس، مضيفة: "منذ أول ظهور لـCOVID-19 في الصين، ونحن نراقب الوضع في إسطنبول عن كثب، ونتواصل يوميًا مع السلطات المحلية والدولية، وحافظنا على اتباع الإرشادات التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية".
وتابعت: "ومع ذلك ، تصاعدت وتوالت عمليات إلغاء المشاركات خلال الأيام القليلة الماضية لأسباب منها حظر سفر الشركات لموظفيها، واضطرار كبار المسؤولين إلى البقاء على مقربة من إدارة الشركات ومقارها خلال الأزمة، لذلك، نشعر أنه من الأفضل تأجيل الحدث". وأوضحت كاسبانسجا، أنه سيتم متابعة تداعيات إلغاء المنتدى،
اقرأ المزيد
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

انطلاق جوائز التميز في الطيران من ثلاث فئات

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» عن فتح باب الترشح لحوائز التنوع والشمولية من الأياتا لتكريم وتعزيز التميز للعاملين في القطاع. وحددت الأياتا ثلاث فئات يمكن الترشح عنها، بينها اثنتان للسيدات، وهي: جائزة القدوة الملهمة: وتقدّم هذه الجائزة لسيدة تقلدت منصبًا قياديًّا في القطاع، وكان لمسيرتها المهنية أثر كبير على أعمال الطيران من خلال مساهماتها القيِّمة في إنجاز الأعمال، ودعمها المستمر للجهود الهادفة إلى تعزيز أجندة التنوع والشمولية.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: تمكين الشباب ظهر في المؤسسات بفضل السيسي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تمكين الشباب يظهر بشكل واضح في مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك بفضل الاهتمام الواضح للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، لافتا إلى ضرورة حرص الشباب على تطوير ذاتهم بشكل مستمر، والإصرار على النجاح والتفوق. جاء ذلك خلال إطلاق إشارة بدء ماراثون «الأكاديمية خضراء»، في مقر القرية الذكية بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وكوكبة من نجوم الفن وأبطال الأكاديمية الرياضيين الحاصلين على بطولات عالمية ودولية.
فيروس- كورونا (13)

حقيقة إصابة طالب خليجي بـ«كورونا» في الإسكندرية

حالة من الهلع انتابت طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بعد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية دولة «عُمان» بفيروس «كورونا»، إذ أصدرت إدارة الإعلام بالأكاديمية بيانًا لكشف حقيقة ما تم تداوله، والإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطالب المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم حجزه بمستشفى الحميات، ووضعه تحت الملاحظة، حيث تأكد سلبية التحاليل، وأنه معافى ولا يعاني من أي شيء.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس-كورونا (3)

الصين تنتج 53 سيارة إسعاف خلال 12 يوما

تمكنت مجموعة محركات "جيانج لينج"، أكبر شركة صناعة سيارات الإسعاف فى الصين، من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبي خلال 12 يوما، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد". وذكرت المجموعة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثاني من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، إذ تم إنتاج 10 سيارات إسعاف في يوم واحد.
فيروس-كورونا (2)

الصين: 1017 حالة وفاة و42 ألف مصاب بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42 ألفا و708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس الإثنين، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس، بواقع 103 حالات في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان، وأن 7 آلاف و333 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، فيما خرج 3 آلاف و998 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.
كورونا

مسؤول ياباني: من الصعب إجراء فحوصات لجميع ركاب «سفينة كورونا»

أعلن مسؤول ياباني أن السلطات الصحية اليابانية لن تقوم بإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد لجميع ركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برينسس" السياحية، التي تم فرض حجر صحي عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني، نظرا لصعوبة ذلك. وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل 65 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية التي تقل أكثر من 3700 شخص؛ ما رفع العدد الإجمالي للمصابين على متنها إلى 135.
فيروس-كورونا (2)

إصابة 60 حالة بفيروس «كورونا» على متن سفينة باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص كانوا على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء «يوكوهاما» مؤخرا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا، أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]