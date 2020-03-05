بسبب كورونا.. تأجيل المنتدى الدولي للشحن الجوي بإسطنبول

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ م

الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"

رغم عدم إعلان تركيا عن تسجيل حالات إصابة لكورونا، إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اضطر لإلغاء المنتدى الدولي للشحن الجوي الذي كان محددا له الأسبوع المقبل في إسطنبول، إذ أعلنت كاثرين كاسبناسجا مسؤول الإعلام للشرق الأوسط، توالي الاستفسارات حول مصير المنتدى في ظل تصاعد انتشار الفيروس، مضيفة: "منذ أول ظهور لـCOVID-19 في الصين، ونحن نراقب الوضع في إسطنبول عن كثب، ونتواصل يوميًا مع السلطات المحلية والدولية، وحافظنا على اتباع الإرشادات التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية".

وتابعت: "ومع ذلك ، تصاعدت وتوالت عمليات إلغاء المشاركات خلال الأيام القليلة الماضية لأسباب منها حظر سفر الشركات لموظفيها، واضطرار كبار المسؤولين إلى البقاء على مقربة من إدارة الشركات ومقارها خلال الأزمة، لذلك، نشعر أنه من الأفضل تأجيل الحدث". وأوضحت كاسبانسجا، أنه سيتم متابعة تداعيات إلغاء المنتدى،