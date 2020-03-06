مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

الزمالك

يحتضن الملعب الأولمبي برادس، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب إنتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي. بطل الموسمين الماضيين الترجي سيقاتل ليقلب عقدة ترسخت مؤخراً بخسارته أمام الزمالك مرتين بنفس النتيجة في 14 يوماً. بالرغم من تقدمه بالقاهرة، استقبل فريق "الدم والذهب" ثلاثة أهداف ليحقق "الفارس الأبيض" عودة مميزة ويكرر النتيجة التي حققها بالدوحة قبل أسبوعين ليفوز بلقب كأس السوبر 2020.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: - حراسة المرمى: محمد أبو جبل.- خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام.- خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو".- خط الهجوم: مصطفى محمد.الترجي سيستعيد خدمات مهاجمه المميز طه ياسين الخنيسي والمدافع عبد