«البترول» توضح حقيقة اتجاهها لرفع أسعار الغاز المنزلي

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص

الغاز المنزلي

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلي نتيجة رفع تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه، تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ونفت تلك الأنباء. وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي، وأن الأسعار الحالية هي المعمول بها ودون أي زيادة.

وأوضحت الوزارة خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق أنه لا علاقة بين أسعار غاز المنازل وبين تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020.وأوضحت أيضًا وزارة البترول أن أسعار الغاز المنزلي كما هي، والوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في