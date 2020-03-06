رياضة

5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الترجي والزمالك

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص
الترجي - الزمالك
الترجي - الزمالك
يحتضن الملعب الأولمبي برادس، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب إنتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي. بطل الموسمين الماضيين الترجي سيقاتل ليقلب عقدة ترسخت مؤخراً بخسارته أمام الزمالك مرتين بنفس النتيجة في 14 يوماً. بالرغم من تقدمه بالقاهرة، استقبل فريق "الدم والذهب" ثلاثة أهداف ليحقق "الفارس الأبيض" عودة مميزة ويكرر النتيجة التي حققها بالدوحة قبل أسبوعين ليفوز بلقب كأس السوبر 2020.
وفيما يلي نستعرض 5 أرقام قبل اللقاء:- الترجي لم يحقق أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة في دوري الأبطال أمام الزمالك (تعادل 2 - خسر 3)، أكبر عدد المباريات له بلا فوز أمام أي منافس في المسابقة.- الترجي خسر آخر مباراتين في دوري الأبطال، الفريق التونسي لم يسبق له أبدًا خسارة 3 مباريات متتالية في هذه المسابقة.-
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حمدى-النقاز

الغندور يهاجم النقاز ومحمد إبراهيم بسبب الزمالك

فتح خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، النار على الثنائي محمد إبراهيم وحمدي النقاز، مؤكدًا أن هناك حملة ممنهجة ضد ناديه من بعض وسائل الإعلام، حيث رد الغندور، على التصريحات الهجومية من النقاز وإبراهيم ضد الفريق قبل موقعة الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا. وقال الغندور: "لماذا تم استضافة النقاز الذي هرب من النادي، ورحل بحجة عدم حصوله على مستحقاته، وفي النهاية اتضح أن نادي الزمالك منحه نصف قيمة مستحقاته، واستضافة محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، من أجل إطلاق تصريحات ضد النادي رغم وقوف إدارة القلعة البيضاء بجانبه أمر غريب في هذا التوقيت".
الزمالك- والترجي (2)

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

يحتضن الملعب الأولمبي برادس، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب إنتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي. بطل الموسمين الماضيين الترجي سيقاتل ليقلب عقدة ترسخت مؤخراً بخسارته أمام الزمالك مرتين بنفس النتيجة في 14 يوماً. بالرغم من تقدمه بالقاهرة، استقبل فريق "الدم والذهب" ثلاثة أهداف ليحقق "الفارس الأبيض" عودة مميزة ويكرر النتيجة التي حققها بالدوحة قبل أسبوعين ليفوز بلقب كأس السوبر 2020.
ليفربول - ولفرهامبتون

أول قرار من ليفربول بعد انتشار كورونا

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا، بشأن فيروس كورونا، الذي ظهر في المدينة الإنجليزية خلال الأيام الأخيرة، لتنضم إنجلترا للدول المصابة بالفيروس. وجاء البيان الذي نشره نادي ليفربول على الموقع الرسمي، كالتالي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك توعية بفيروس كورونا حول العالم، ولدينا عدة مقاييس حول عمليات النادي من أجل تجنب انتشار الفيروس وحماية الموظفين، لقد اتخذنا المقاييس تتضمن إلغاء سفر أي شخص من أطقم العمل للدول التي تعاني من مخاطر عالية وتذكير الجماهير بالأساليب الصحية عبر مذكرات في جميع الأنحاء".
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الزمالك- والترجي (2)

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

يحتضن الملعب الأولمبي برادس، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب إنتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي. بطل الموسمين الماضيين الترجي سيقاتل ليقلب عقدة ترسخت مؤخراً بخسارته أمام الزمالك مرتين بنفس النتيجة في 14 يوماً. بالرغم من تقدمه بالقاهرة، استقبل فريق "الدم والذهب" ثلاثة أهداف ليحقق "الفارس الأبيض" عودة مميزة ويكرر النتيجة التي حققها بالدوحة قبل أسبوعين ليفوز بلقب كأس السوبر 2020.
الزمالك- والترجي (6)

الترجي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الزمالك

أصبح الجزائري، عبد القادر بدران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، جاهزًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد رادس، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، إلى أن الدولي الجزائري عبد القادر بدران بات جاهزًا من الناحية البدنية لمواجهة فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مع فريقه التي أقيمت أمس الإثنين.
باتريس كارتيرون (2)

طارق يحيى: كارتيرون يزيد من قوة الزمالك

أكد طارق يحيى نجم منتخب مصر السابق، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، سيعقد جلسة مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم على حسم مواجهة الترجي في رادس، علمًا بأن الفارس الأبيض فاز على ضيفه الترجي بنتيجة 3-1، يوم الجمعة الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال يحيى في تصريحات متلفزة: "الزمالك حقق نتيجة جيدة أمام الترجي في لقاء الذهاب، الفريق الأبيض قادر على حسم التأهل ومواصلة التفوق على الفريق التونسي، ووجود الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق، يزيد من قوة الزمالك، في ظل خبرة المدرب في قراءة وتوقع المنافسين".
الزمالك- والترجي (2)

الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على الترجي في دوري الأبطال

نجح فريق الزمالك في حصد فوز غالٍ من الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة . ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس في تونس بدأ الترجي الشوط الأول بهجمة قوية بعد خطأ فادح من مدافعي الزمالك استغله حمدو الهوني وتمكن من استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل وأنقذ مرماه من هدف محقق.
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