5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الترجي والزمالك

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

الترجي - الزمالك

يحتضن الملعب الأولمبي برادس، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب إنتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي. بطل الموسمين الماضيين الترجي سيقاتل ليقلب عقدة ترسخت مؤخراً بخسارته أمام الزمالك مرتين بنفس النتيجة في 14 يوماً. بالرغم من تقدمه بالقاهرة، استقبل فريق "الدم والذهب" ثلاثة أهداف ليحقق "الفارس الأبيض" عودة مميزة ويكرر النتيجة التي حققها بالدوحة قبل أسبوعين ليفوز بلقب كأس السوبر 2020.

وفيما يلي نستعرض 5 أرقام قبل اللقاء:- الترجي لم يحقق أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة في دوري الأبطال أمام الزمالك (تعادل 2 - خسر 3)، أكبر عدد المباريات له بلا فوز أمام أي منافس في المسابقة.- الترجي خسر آخر مباراتين في دوري الأبطال، الفريق التونسي لم يسبق له أبدًا خسارة 3 مباريات متتالية في هذه المسابقة.-

وفيما يلي نستعرض 5 أرقام قبل اللقاء:



- الترجي لم يحقق أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة في دوري الأبطال أمام الزمالك (تعادل 2 - خسر 3)، أكبر عدد المباريات له بلا فوز أمام أي منافس في المسابقة.



- الترجي خسر آخر مباراتين في دوري الأبطال، الفريق التونسي لم يسبق له أبدًا خسارة 3 مباريات متتالية في هذه المسابقة.



- الزمالك فاز مرة وحيدة في آخر 24 مباراة له خارج أرضه في دوري الأبطال (تعادل 4 - خسر 19)، الفوز كان 1-0 على إنيمبا في دوري المجوعات 2016.



- هدف غيث في مباراة الذهاب كان الأول للترجي من خارج منطقة الجزاء في دوري الأبطال هذا الموسم، الأهداف التي سبقته كانت كلها من داخل المنطقة.



- بنشرقي شارك في 5 أهداف في آخر 4 مباريات له دوري الأبطال (4 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة)، فقط جاكسون موليكا شارك في المزيد من الأهداف هذا الموسم (7).