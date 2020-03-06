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معمر صيني يتعافى من فيروس كورونا خلال أسبوع واحد فقط

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص
كورونا
كورونا
هزم رجل صيني يبلغ من العمر 101 سنة، فيروس كورونا القاتل، وأصبح بذلك أكبر مريض سنا يتماثل للشفاء من كورونا، متجاوزا بذلك صاحبة اللقب السابقة البالغة من العمر 98 عاما، بحسب روسيا اليوم. وأبلغت الصين عن أكثر من 80 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 3000 حالة وفاة، منذ تفشي فيروس كورونا الجديد. وكان المريض البالغ من العمر 101 عام، والذي عرفته وسائل الإعلام المحلية من خلال لقبه "داي"، من بين آلاف المصابين بالفيروس في الصين، والذي قضى أسبوعا في مستشفى Wuhan Third Hospital، بمقاطعة هوبي.
وحتى تاريخ عودته إلى المنزل، كانت امرأة تبلغ من العمر 98 عاما، وتدعى هانينغ، أكبر مصاب سنا يتغلب بنجاح على المرض في الصين. وأكد رئيس فريق التمريض في غرفة العزل بالمستشفى بووهان، مركز تفشي المرض، لي لاي، أن داي كان "نشطا جدا" عند خروجه من المستشفى. وظهرت صور الرجل المسن وهو يتوكأ على عكازة خشبية ويتحدث
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كورونا

وفاة نائب وزير خارجية إيران السابق مصابا بكورونا

توفي نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة، بحسب "د ب أ". وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي الإيراني فارق الحياة في وقت مبكر صباح اليوم داخل إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
فيروس- كورونا (12)

كورونا: شفاء أول مصاب بالكويت.. وإغلاق مسجد روما

أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، في بيان صحفي، اليوم الخميس شفاء أول حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد في الكويت، موضحا أن الحالة التي تم شفاؤها هي لمريض كويتي، يبلغ من العمر 34 عاما. من ناحية أخرى، علن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم جامع روما الكبير، في بيان له، اليوم، أنه ابتداء من يوم غد الجمعة، سيعلق الأنشطة الدينية بما فيها صلاة الجمعة في سياق حالة الطوارئ التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
نتنياهو (1)

رغم اقترابه من الفوز.. الفساد يلاحق نتنياهو بالقانون

جاءت النتائج الأولية غير متوقعة للانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت تقدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات بدأت المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها زعيم حزب "كحول لفان" بيني جانتس منافس نتنياهو بالبحث عن مخرج. ورأت المعارضة أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الموقف هو استغلال الوضع القانوني الذي يمر به نتنياهو خاصة في ظل الاتهامات والقضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي، كي لا يستطيع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة. فقبل 13 يومًا على انطلاق محاكمة نتنياهو يسعى أعضاء بالكنيست إلى صياغة قانون يحظر أن يتولى متهم بالفساد مهام رئيس الحكومة.
فيروس- كورونا (12)

كورونا: اشتباه في إصابات بـ«بيت لحم».. وإغلاق مدارس إيران

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم"، مضيفة: "إن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها" وأعلنت الصحة صباح اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.
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فيروس- كورونا (16)

اليابان تخفض رحلاتها الجوية الداخلية للحد من كورونا

ذكرت شركتا طيران "أول نيبون ايروايز وجيه .ايه. ال اليابانيتان"، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد الرحلات الداخلية لمدة 7 أيام، وهو أول استقطاع في الخدمات الجوية في اليابان إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركتين أعلنتا خفض عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار هانيدا في العاصمة طوكيو ومطار إتامي في أوساكا ومواقع أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى الخميس الذي يليه، بسبب انخفاض عدد المسافرين.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

نفاد ورق الحمام من المتاجر اليابانية وسط المخاوف من كورونا

يلجأ الكثير من اليابانيين إلى شراء ورق الحمام، الذى أصبح ثانى أكثر السلع مبيعا بعد أقنعة الوجه الطبية وسط انتشار فيروس كورونا فى أنحاء البلاد. وشهدت متاجر السوبر ماركت والصيدليات فى اليابان نقصا حادا فى ورق الحمام وسط حالة الذعر من فيروس كورونا على الرغم من مطالبة مسئولى الصناعة للمواطنين بالتحلى بالهدوء. وقال كازوهيرو تيسو مدير اتحاد الصناعات اليابانى إن هناك امدادات كافية ولن يكون هناك نقص فى ورق الحمام طالما توقفت عمليات الشراء المفرطة دون سبب معقول.
ترامب (2)

ترامب: نقوم «بعمل لا يصدق» في التعامل مع كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تقوم "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثاً عن أعراض المرض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وصرح ترامب للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصاً مصابين بالفيروس وليس الآلاف، مضيفاً أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.
سجن بالصين

إصابة 207 سجناء بفيروس كورونا فى سجن «جين تشين» بالصين

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه، وفقل لموقع "روسيا اليوم".
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