معمر صيني يتعافى من فيروس كورونا خلال أسبوع واحد فقط

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص

كورونا

هزم رجل صيني يبلغ من العمر 101 سنة، فيروس كورونا القاتل، وأصبح بذلك أكبر مريض سنا يتماثل للشفاء من كورونا، متجاوزا بذلك صاحبة اللقب السابقة البالغة من العمر 98 عاما، بحسب روسيا اليوم. وأبلغت الصين عن أكثر من 80 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 3000 حالة وفاة، منذ تفشي فيروس كورونا الجديد. وكان المريض البالغ من العمر 101 عام، والذي عرفته وسائل الإعلام المحلية من خلال لقبه "داي"، من بين آلاف المصابين بالفيروس في الصين، والذي قضى أسبوعا في مستشفى Wuhan Third Hospital، بمقاطعة هوبي.

وحتى تاريخ عودته إلى المنزل، كانت امرأة تبلغ من العمر 98 عاما، وتدعى هانينغ، أكبر مصاب سنا يتغلب بنجاح على المرض في الصين. وأكد رئيس فريق التمريض في غرفة العزل بالمستشفى بووهان، مركز تفشي المرض، لي لاي، أن داي كان "نشطا جدا" عند خروجه من المستشفى. وظهرت صور الرجل المسن وهو يتوكأ على عكازة خشبية ويتحدث