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محافظ القاهرة: إخلاء 4 مناطق عشوائية وتسكين الأسر بالمحروسة والأسمرات

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة تسيير بخطى سريعة بالعاصمة للانتهاء منها بنهاية العام الجارى تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إالى أن العاصمة شهدت خلال الأسبوع الماضى عدة إزالات للمناطق العشوائية ونقل سكانها لمناطق حضارية أمنة جاء على رأسها أعمال الإزالة الجارية بمنطقة حكر السكاكينى الجديد بحى الشرابية حيث تم إزالة 82 عقار عشوائى من إجمالى 117 عقار مقرر هدمهم وتسكين 396 أسرة كانوا يقطنون بهم فى مساكن المحروسة (1) وجارى هدم باقى العقارات وتسكين المستحقين تباعا.
وأضاف عبد العال، فى بيان اليوم، أن هذا الأسبوع شهد أيضاً أعمال إزالة 74 عقار بمنطقة كوم غراب العشوائية بحى مصر القديمة وتسكين 245 أسرة بمساكن الأسمرات (3) مشيراً إلى أن المحافظة إنتهت من إزالة منطقة السحيلة وتسكين 223 أسرة بالأسمرات ، كما انتهت من تسكين 61 أسرة من منطقة العصارة العشوائية ، و90 أسرة
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وزيرة الصحة

بعد عودتها من الصين.. «كارت متابعة» لوزيرة الصحة بسبب كورونا

حررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كارت متابعة فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، قادمة من الصين بعد زيارة استغرقت عدة أيام، حملت فيها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.
الغاز-الطبيعي-فى-المنازل

«البترول» توضح حقيقة اتجاهها لرفع أسعار الغاز المنزلي

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلي نتيجة رفع تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه، تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ونفت تلك الأنباء. وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي، وأن الأسعار الحالية هي المعمول بها ودون أي زيادة.
تصليحات-فى -الكعبة

الحكومة: لا صحة لامتناع الشركات عن إعادة مستحقات المعتمرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن امتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، عقب قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتاً للمعتمرين من كل أنحاء العالم. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع أي من شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، وأن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى في هذا الشأن حتى الآن.
مصطفى-مدبولي

حقيقة نقل الهيئات الخدمية إلى العاصمة الإدارية منتصف 2020

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة نقل كافة الهيئات الخدمية الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، الأمر الذي يشكل عبئاً على المواطنين. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أن خدمات المواطنين ستظل موجودة في أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها.
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الاسكان-الاجتماعى

«الإسكان» تخصص 1200 وحدة للعاملين بقناة السويس

وقعت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وعاطف عبد الخالق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد والممثل القانونى لها، ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مشتركا، لتخصيص 1200 وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس من متوسطى الدخل، من الوحدات السكنية الجارى تنفيذها خلال 3 سنوات بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

بسبب الأمطار.. تأجيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة، غدًا الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية، حسب بيان رسمى صادر عن المحافظة. تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء. وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.
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