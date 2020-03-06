محافظ القاهرة: إخلاء 4 مناطق عشوائية وتسكين الأسر بالمحروسة والأسمرات

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص

محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة تسيير بخطى سريعة بالعاصمة للانتهاء منها بنهاية العام الجارى تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إالى أن العاصمة شهدت خلال الأسبوع الماضى عدة إزالات للمناطق العشوائية ونقل سكانها لمناطق حضارية أمنة جاء على رأسها أعمال الإزالة الجارية بمنطقة حكر السكاكينى الجديد بحى الشرابية حيث تم إزالة 82 عقار عشوائى من إجمالى 117 عقار مقرر هدمهم وتسكين 396 أسرة كانوا يقطنون بهم فى مساكن المحروسة (1) وجارى هدم باقى العقارات وتسكين المستحقين تباعا.

وأضاف عبد العال، فى بيان اليوم، أن هذا الأسبوع شهد أيضاً أعمال إزالة 74 عقار بمنطقة كوم غراب العشوائية بحى مصر القديمة وتسكين 245 أسرة بمساكن الأسمرات (3) مشيراً إلى أن المحافظة إنتهت من إزالة منطقة السحيلة وتسكين 223 أسرة بالأسمرات ، كما انتهت من تسكين 61 أسرة من منطقة العصارة العشوائية ، و90 أسرة