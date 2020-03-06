الغندور يهاجم النقاز ومحمد إبراهيم بسبب الزمالك

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص

النقاز

فتح خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، النار على الثنائي محمد إبراهيم وحمدي النقاز، مؤكدًا أن هناك حملة ممنهجة ضد ناديه من بعض وسائل الإعلام، حيث رد الغندور، على التصريحات الهجومية من النقاز وإبراهيم ضد الفريق قبل موقعة الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا. وقال الغندور: "لماذا تم استضافة النقاز الذي هرب من النادي، ورحل بحجة عدم حصوله على مستحقاته، وفي النهاية اتضح أن نادي الزمالك منحه نصف قيمة مستحقاته، واستضافة محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، من أجل إطلاق تصريحات ضد النادي رغم وقوف إدارة القلعة البيضاء بجانبه أمر غريب في هذا التوقيت".

وتابع: "محمد إبراهيم موهبة كبيرة، لكن كلامه أكبر من فنياته، ورغم عشق جمهور الزمالك له، لكنه فقد جزءا كبيرا من موهبته، بعد أن كان منافسا قويا لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المنتخب الأولمبي، ولماذا تستضيف بعض القنوات الرياضية، وزير الرياضة التونسي للحديث عن عقوبات لقاء الذهاب أمام الزمالك؟".وزاد