إصابة 23 شخصًا في تصادم سيارتين بطريق «مصر - أسوان»

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م

تصادم

أصيب 23 شخصا بجروح وكسور خطيرة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة كبود وأخرى ربع نقل بالقرب من كوبري قرية دابود شمال مدينة كوم أمبو على الطريق الزراعي "مصر- أسوان" السريع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة إسعاف أسوان، إخطارا بوقوع حادث تصادم أمام قرية دابود التابعة لمركز نصر النوبة، بين سيارتين أجرة وربع نقل ما أسفر عن إصابة كلا من: مصطفى أحمد محمد 15 سنة، والطفلة نهيره محمد صلاح 3 سنوات، وأميرة أحمد حسن 30 سنة، ونجلاء على محمد 37 سنة، وعزة إسماعيل موسى 30 سنة مصابة بجرح قطعى بالوجه وكدمات



تلقت غرفة إسعاف أسوان، إخطارا بوقوع حادث تصادم أمام قرية دابود التابعة لمركز نصر النوبة، بين سيارتين أجرة وربع نقل ما أسفر عن إصابة كلا من: مصطفى أحمد محمد 15 سنة، والطفلة نهيره محمد صلاح 3 سنوات، وأميرة أحمد حسن 30 سنة، ونجلاء على محمد 37 سنة، وعزة إسماعيل موسى 30 سنة مصابة بجرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة، وزينب موسى إبراهيم 15 سنة، وكريمة جمال عبدالرحمن 35 سنة، وشقيقها محمد 32 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، والطفل إسلام محمد 7 سنوات مصاب بنزيف بالبطن، وجمال عبدالرحمن أحمد 37 سنة، وسامية عباس أحمد 37 سنة، وحسين صالح عبده 25 سنة، وعلى محمود حسب الله 15 سنة، ومنى مرسى إبراهيم 45 سنة، وهاجر موسى إبراهيم 15 سنة، وشقيقتها فاطمة، وشقيقتهما هالة 35 سنة، ودعاء إسماعيل موسى 13 سنة، وزينب أحمد محمد 17 سنة مصابة بكسر بالذراعين، وخديجة أحمد صالح 25 سنة مصابة بكسر بالساعد الأيسر، وصابرين أحمد محمد 15 سنة، ومحمد شعبان سليمان 20 سنة، ومحمد حمدان على 15 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





