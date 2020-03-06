وفاة نائب وزير خارجية إيران السابق مصابا بكورونا

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م

كورونا

توفي نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة، بحسب "د ب أ". وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي الإيراني فارق الحياة في وقت مبكر صباح اليوم داخل إحدى مستشفيات العاصمة طهران.

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيان صحفي شيخ الإسلام بأنه كان صديقا ودبلوماسيا نزيها. وشغل شيخ الإسلام منصب نائب وزير الخارجية الإيراني خلال ثمانينيات القرن الماضي، ثم منصب سفير إيران لدى سوريا.وكان آخر منصب تقلده الراحل هو مستشار السياسة الخارجية لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني.وأودى

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيان صحفي شيخ الإسلام بأنه كان صديقا ودبلوماسيا نزيها. وشغل شيخ الإسلام منصب نائب وزير الخارجية الإيراني خلال ثمانينيات القرن الماضي، ثم منصب سفير إيران لدى سوريا.



وكان آخر منصب تقلده الراحل هو مستشار السياسة الخارجية لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني.



وأودى تفشي فيروس كورونا في إيران حتى الآن بحياة 107 أشخاص، وتجاوز عدد الإصابات3500 حالة.



