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7 وفيات و423 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الفرنسية، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 7 حالات وفاة و423 حالة إصابة مؤكدة. ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.



كورونا

وفاة نائب وزير خارجية إيران السابق مصابا بكورونا

توفي نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة، بحسب "د ب أ". وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي الإيراني فارق الحياة في وقت مبكر صباح اليوم داخل إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
فيروس- كورونا (14)

معمر صيني يتعافى من فيروس كورونا خلال أسبوع واحد فقط

هزم رجل صيني يبلغ من العمر 101 سنة، فيروس كورونا القاتل، وأصبح بذلك أكبر مريض سنا يتماثل للشفاء من كورونا، متجاوزا بذلك صاحبة اللقب السابقة البالغة من العمر 98 عاما، بحسب روسيا اليوم. وأبلغت الصين عن أكثر من 80 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 3000 حالة وفاة، منذ تفشي فيروس كورونا الجديد. وكان المريض البالغ من العمر 101 عام، والذي عرفته وسائل الإعلام المحلية من خلال لقبه "داي"، من بين آلاف المصابين بالفيروس في الصين، والذي قضى أسبوعا في مستشفى Wuhan Third Hospital، بمقاطعة هوبي.
فيروس- كورونا (12)

كورونا: شفاء أول مصاب بالكويت.. وإغلاق مسجد روما

أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، في بيان صحفي، اليوم الخميس شفاء أول حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد في الكويت، موضحا أن الحالة التي تم شفاؤها هي لمريض كويتي، يبلغ من العمر 34 عاما. من ناحية أخرى، علن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم جامع روما الكبير، في بيان له، اليوم، أنه ابتداء من يوم غد الجمعة، سيعلق الأنشطة الدينية بما فيها صلاة الجمعة في سياق حالة الطوارئ التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
نتنياهو (1)

رغم اقترابه من الفوز.. الفساد يلاحق نتنياهو بالقانون

جاءت النتائج الأولية غير متوقعة للانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت تقدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات بدأت المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها زعيم حزب "كحول لفان" بيني جانتس منافس نتنياهو بالبحث عن مخرج. ورأت المعارضة أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الموقف هو استغلال الوضع القانوني الذي يمر به نتنياهو خاصة في ظل الاتهامات والقضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي، كي لا يستطيع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة. فقبل 13 يومًا على انطلاق محاكمة نتنياهو يسعى أعضاء بالكنيست إلى صياغة قانون يحظر أن يتولى متهم بالفساد مهام رئيس الحكومة.
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فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
فيروس- كورونا (17)

إلغاء معرض الكتاب في باريس بسبب «كورونا»

أفاد موقع «سكاي نيوز» بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، بإلغاء معرض الكتاب في باريس بسبب مخاوف من فيروس كورونا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأعلنت فرنسا تأكيد 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 57، ونصح وزير الصحة أوليفييه فيران، المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى، قائلا إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة من أجل وقف انتشار الفيروس. وقالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، عبر "تويتر"، إنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بفيروس كورونا في قاعدة كريل العسكرية.
كورونا 7

الأوقاف: خطبة الجمعة في الإسكندرية عن «كورونا»

أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، تخصيص الجزء الثاني من خطبة الجمعة، غدا الجمعة، عن التوعية بمخاطر فيروس كورونا الجديد والذي اجتاح دولة الصين وتسبب في وفاة واصابة الآلاف بمدينة ووهان الصينية. وقال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن تلقى مذكرة وزارة الأوقاف تفيد بتفعيل دور المساجد فى توعية المواطنين عن مخاطر مرض الكورونا والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة بالمرض.
كورونا

اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أعلنت فيتنام، اليوم، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
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