7 وفيات و423 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 7 حالات وفاة و423 حالة إصابة مؤكدة. ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.







