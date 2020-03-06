سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رئيس المفوضية الإفريقية: لم ولن نبخل بمساعدة السودان

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
موسى فكي
موسى فكي
قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إن الاتحاد لم ولن يبخل بأي جهد لمساعدة السودان في الحالة الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أن الاتحاد ليس منظمة تمويلية، ولكن له صوت في المجتمع الدولي، ونقوم باتصالات مع المانحين والدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه المرحلة الانتقالية . وأضاف فكي، في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم في ختام زيارته للسودان ، أنه جاء إلى السودان مع وفد رفيع المستوى للوقوف على الأحوال بعد 6 أشهر من توقيع الاتفاق السياسي الذي أشرفت الوساطة الافريقية على تحقيقه بين الفاعلين السياسيين المدنيين والعسكريين، مشيرا إلى أنه التقى بجميع الفاعلين وعلى كل المستويات وأجرى معهم نقاشا صريحا وعميقا وأخويا حول كل القضايا والتحديات المتعلقة بالوضع السياسي الراهن وأولويات المرحلة الانتقالية.
وأكد ضرورة تحسين الحالة الاقتصادية، وإنجاح عملية السلام خصوصا مع الحركات المسلحة،وخلق الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات بصورة شفافة ونزيهة، معربا عن استعداد الاتحاد الافريقي التام بدعم السلطات الانتقالية، في هذه المستويات الثلاثة.وأعرب عن سعادته بالاتفاق التام الذي لاحظه في وجهات النظر مع المسئولين
اقرأ المزيد
انفجار-سيارة-مفخخة (2)

مصادر تونسية: انتحاريان نفذا تفجير إرهابي قرب السفارة الأمريكية

ذكرت مصادر أمنية للتلفزيون الوطني التونسي أن التفجير الانتحاري الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة، نفذه إرهابييان اثنان عمدا اليوم الجمعة، قرب دورية أمنية متمركزة في المكان. وبعد قليل من سماع دوي انفجار قوي في العاصمة تونس، نشرت وسائل إعلام تونسية صورا لمكان الانفجار الذي نفذه الإرهابيان على متن دراجة نارية بحسب شهود عيان.
فيروس- كورونا (3)

لأول مرة.. تسجيل 7 حالات إصابة بـ«كورونا» في فلسطين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إنها سجلت لأول مرة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. كانت الوزارة، قد أفادت صباح اليوم، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس «كورونا» في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قائلة في بيان مقتضب: «إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم»، مضيفة: «أن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
السودان

23 عاما من الحصار.. ماذا بعد رفع العقوبات عن السودان؟

بعد 23 عامًا وضع السودان أقدامه على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، بعد أن قررت وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد الذي خضع منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وألحقت هذه العقوبات بالسودان خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عامًا بعد آخر، دون أن تضع حسابًا لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التي قدمتها.
كورونا 2

السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».
اقرأ المزيد من الأخبار
سد- النهضة -الجديد (2)

إثيوبيا: لن نشارك في الجولة الجديدة حول سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان لها، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي. ولفت البيان إلى أن إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية.
حسنى-مبارك (5)

السودان ينعي حسني مبارك: الأمة العربية فقدت قائدا بارزا

نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء المجلس، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم. وذكر بيان النعي "أن الأمة العربية فقدت اليوم قائدا عربيا بارزاً كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص".
مصرع 6 عناصر إرهابية-بالقليوبية (1)

دول الساحل الإفريقي تؤكد تمسكها بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب

أكد قادة دول الساحل الإفريقي العمل على تمسكهم بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب، ومواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم القوة العسكرية المشتركة. جاء ذلك في البيان الختامي لقمة دول الساحل الإفريقي، اليوم الثلاثاء، التي احتضنتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة رؤساء: مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والنيجر محمد يوسفو، وتشاد إدريس ديبي، وبوركينافاسو مارك كابوري، وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.
كورونا

الخرطوم تعلن الاشتباه بـ8 حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن رصد 8 حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في العاصمة السودانية، جميعهم أجانب قدموا من الصين. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم أرسلت فريقا طبيا إلى أحد فنادق الخرطوم، للتقصي عن وجود 8 أجانب، قادمين من الصين، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة عدم وجود أية حالات "مؤكدة" للإصابة بالمرض.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]