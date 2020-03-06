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مصادر تونسية: انتحاريان نفذا تفجير إرهابي قرب السفارة الأمريكية

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٢ م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
ذكرت مصادر أمنية للتلفزيون الوطني التونسي أن التفجير الانتحاري الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة، نفذه إرهابييان اثنان عمدا اليوم الجمعة، قرب دورية أمنية متمركزة في المكان. وبعد قليل من سماع دوي انفجار قوي في العاصمة تونس، نشرت وسائل إعلام تونسية صورا لمكان الانفجار الذي نفذه الإرهابيان على متن دراجة نارية بحسب شهود عيان.
وأغلقت قوات الأمن التونسية محيط الحادث، فيما لوحظ نشاط مكثف للطائرات المروحية تحلق فوق منطقة الحادث الإرهابي والمناطق المحيطة بها.
موسى فكي محمد رئيس المفوضية الإفريقية

رئيس المفوضية الإفريقية: لم ولن نبخل بمساعدة السودان

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إن الاتحاد لم ولن يبخل بأي جهد لمساعدة السودان في الحالة الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أن الاتحاد ليس منظمة تمويلية، ولكن له صوت في المجتمع الدولي، ونقوم باتصالات مع المانحين والدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه المرحلة الانتقالية . وأضاف فكي، في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم في ختام زيارته للسودان ، أنه جاء إلى السودان مع وفد رفيع المستوى للوقوف على الأحوال بعد 6 أشهر من توقيع الاتفاق السياسي الذي أشرفت الوساطة الافريقية على تحقيقه بين الفاعلين السياسيين المدنيين والعسكريين، مشيرا إلى أنه التقى بجميع الفاعلين وعلى كل المستويات وأجرى معهم نقاشا صريحا وعميقا وأخويا حول كل القضايا والتحديات المتعلقة بالوضع السياسي الراهن وأولويات المرحلة الانتقالية.
فيروس- كورونا (3)

لأول مرة.. تسجيل 7 حالات إصابة بـ«كورونا» في فلسطين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إنها سجلت لأول مرة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. كانت الوزارة، قد أفادت صباح اليوم، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس «كورونا» في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قائلة في بيان مقتضب: «إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم»، مضيفة: «أن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
السودان

23 عاما من الحصار.. ماذا بعد رفع العقوبات عن السودان؟

بعد 23 عامًا وضع السودان أقدامه على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، بعد أن قررت وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد الذي خضع منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وألحقت هذه العقوبات بالسودان خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عامًا بعد آخر، دون أن تضع حسابًا لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التي قدمتها.
كورونا 2

السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي ورئيس مجلس نواب تشيلي يبحثان مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إيفان فلوريس رئيس مجلس النواب الشيلي، بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن السيسي رحب بالوفد البرلماني الشيلي، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس سيباستيان بينيرا، ومؤكدا الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين، معربا عن التطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تعظيم الاستفادة بما يتمتع به البلدان من إمكانات.
قيس والغنوشي

لماذ تراجعت «نهضة تونس» عن موقفها من حكومة الفخفاخ؟

بعد حالة من الشد والجذب، أنهت تونس أزمة وصفها الرئيس التونسي قيس سعيد في تاريخ البلاد بأنها أسوأ أزمة تعترض تاريخ البلاد منذ عقود، وهي تشكيل الحكومة الجديدة بعد تراجع حركة النهضة عن موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة. وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد قدم مقترحا للحكومة الجديدة السبت الماضي، لكن حركة النهضة رفضت التشكيلة، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة، إلا أنها غيرت موقفها في اللحظات الأخيرة قبل عرض تشكيل الحكومة على البرلمان من أجل نيل الثقة.
الفخفاخ

بعد رفضها.. حركة النهضة التونسية تشارك في حكومة «الفخفاخ»

أعلنت حركة النهضة التونسية موافقة مكتبها التنفيذي على المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، المكلف من قبل رئيس البلاد قيس سعيد، ودعوة كتلتها بالبرلمان إلى منح الثقة للحكومة، إذ جاء في بيان للحركة: «اتخذ هذا القرار بعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد من التوازن، وتقديرا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة خاصة في ليبيا، ونظرًا للأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، مضيفه: «أن الأوضاع الراهنة تستوجب التعجيل بتسيلم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحتى تجنب الإنجراف إلى متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية».
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وزير الأوقاف: الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكا من الفيروسات القاتلة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكًا من جميع الفيروسات القاتلة.
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