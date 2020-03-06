مصادر تونسية: انتحاريان نفذا تفجير إرهابي قرب السفارة الأمريكية

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٢ م

انفجار - أرشيفية

ذكرت مصادر أمنية للتلفزيون الوطني التونسي أن التفجير الانتحاري الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة، نفذه إرهابييان اثنان عمدا اليوم الجمعة، قرب دورية أمنية متمركزة في المكان. وبعد قليل من سماع دوي انفجار قوي في العاصمة تونس، نشرت وسائل إعلام تونسية صورا لمكان الانفجار الذي نفذه الإرهابيان على متن دراجة نارية بحسب شهود عيان.

وأغلقت قوات الأمن التونسية محيط الحادث، فيما لوحظ نشاط مكثف للطائرات المروحية تحلق فوق منطقة الحادث الإرهابي والمناطق المحيطة بها.

