هكذا تصدرت أورانج تقارير جودة خدمات المحمول 7 أشهر

لم يعد الهاتف المحمول وسيلة اتصال صوتية فقط بعد ظهور الهواتف الذكية التي جعلت شركات المحمول يتنافسون بشدة للحصول على أكبر نصيب من كعكة العائدات من خدمات الانترنت موبايل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

NTRA Report

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ أيام التقرير السابع الخاص بتقييم جودة الخدمات التي تقدمها شركات المحمول للعملاء، وعلى مدار التقارير السبعة يسعى الجهاز القومي لتنيظم الاتصالات لإثبات أماكن قصور وتفوق شركات المحمول بشكل موثق، وذلك بعدما استعان بخبرات ألمانية في هذا المجال للتأكيد على حيادية التقارير، لكن هذا لم يكن كافيًا لبعض الشركات، إلا أن شركة اورانج مصر تشيد بشكل كبير جدًا بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكدة أنه سبب رئيسي في التحسن الملحوظ للخدمات المقدمة للجمهور على مدار الشهور الأخيرة.

المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، حينما تحدث للتحرير في أول حوار له منذ توليه مسئولية الشركة في 2018، كان واثقًا شديد الثقة من قدرته على إحداث طفرة في آداء الشبكة، لاسيما أنه أعلن توجيه ما يقرب من 90 % من استثمارات الشبكة في هذا العام والتي بلغت 4 مليارات جنيه تم توجييها إلى تطوير