هكذا تصدرت أورانج تقارير جودة خدمات المحمول 7 أشهر
لم يعد الهاتف المحمول وسيلة اتصال صوتية فقط بعد ظهور الهواتف الذكية التي جعلت شركات المحمول يتنافسون بشدة للحصول على أكبر نصيب من كعكة العائدات من خدمات الانترنت موبايل
تحرير:أحمد البرماوي
٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
NTRA Report
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ أيام التقرير السابع الخاص بتقييم جودة الخدمات التي تقدمها شركات المحمول للعملاء، وعلى مدار التقارير السبعة يسعى الجهاز القومي لتنيظم الاتصالات لإثبات أماكن قصور وتفوق شركات المحمول بشكل موثق، وذلك بعدما استعان بخبرات ألمانية في هذا المجال للتأكيد على حيادية التقارير، لكن هذا لم يكن كافيًا لبعض الشركات، إلا أن شركة اورانج مصر تشيد بشكل كبير جدًا بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكدة أنه سبب رئيسي في التحسن الملحوظ للخدمات المقدمة للجمهور على مدار الشهور الأخيرة.
المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، حينما تحدث للتحرير في أول حوار له منذ توليه مسئولية الشركة في 2018، كان واثقًا شديد الثقة من قدرته على إحداث طفرة في آداء الشبكة، لاسيما أنه أعلن توجيه ما يقرب من 90 % من استثمارات الشبكة في هذا العام والتي بلغت 4 مليارات جنيه تم توجييها إلى تطوير
المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، حينما تحدث للتحرير في أول حوار له منذ توليه مسئولية الشركة في 2018، كان واثقًا شديد الثقة من قدرته على إحداث طفرة في آداء الشبكة، لاسيما أنه أعلن توجيه ما يقرب من 90 % من استثمارات الشبكة في هذا العام والتي بلغت 4 مليارات جنيه تم توجييها إلى تطوير وتحديث خدمات نقل البيانات، ثم تبعها في عام 2019 بمبلغ مقارب، ويبدو أن رهان شاكر وفريق عمله كان في محله، حيث استطاعت أورنج على مدار السبعة أشهر الماضية إثبات أنها أفضل شبكة لنقل البيانات بين المتنافسين الأربعة وفقا لتقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
لكن التقرير الأخير أظهر اختلاف جديد لصالح شركة أورانج، وهو تفوقها في خدمات الصوت أيضًا بالمساواة مع شركة اتصالات مصر، وهو ما يعني أن أورانج استفادت من التقارير السابقة وقامت بتحسين خدماتها في المناطق المشار إليها في التقارير الـ6 السابقة، وفقًا لما أكده المهندس أيمن أميري نائب الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر لقطاع التكنولوجيا.
وبالعودة إلى بعض تفاصيل التقرير الأخير الصادر من جهاز تنظيم الاتصالات، نجد أن شركة أورنج تفوقت بشكل ملحوظ في خدمات نقل البيانات عن منافسيها الثلاثة وبفوارق ليست قليلة، حيث تم قياس جودة خدمات نقل البيانات من خلال ما يقرب من 3 ملايين عملية، تتنوع بين تنزيل البيانات ورفع البيانات وتصفح لمنصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدماً في مصر وهي فيسبوك وتويتر وجوجل ويوتيوب.
تقرير جهاز تنظيم الاتصالات يشير إلى أنه تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر يناير الماضي لما يقرب من 20.638 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، وبحسب التقرير فقد استطاعت أورانج الوصول إلى سرعات تحميل للبيانات تتراوح بين (30 – 40) ميجابت/ث، في مناطق القاهرة الخمسة، في حين تراوحت سرعات رفع البيانات بين (25 – 30) ميجابت/ث، وهو ما يعد تفوق ملحوظ عن باقي المنافسين.
كما أظهر التقرير تفوق ملحوظ لأورانج مصر، في خدمات نقل البيانات في المناطق الأعلى كثافة بالقاهرة الكبرى.
ولأول مرة يخلو تقرير الجهاز هذا الشهر من تقييم منطقة القنال ومحافظاتها بدون أي مبرر واضح، لكن التقرير أثبت وجود تفوق تفوق أورنج أيضا في خدمات نقل البيانات بمحافظة الجيزة، وبسرعات أكبر من منافسيها الثلاثة، لكن المنافسة كانت قوية وانخفضت الفوارق مع المنافسين في مناطق الدلتا والصعيد لكن تظل أورنج الأعلى في مجمل القياس.
وللمرة الأولى أيضًا يظهر في التقرير الأخير أن أورنج أصبحت الأقل تجاوزًا في خدمات الصوت بمعدل 4%، في حين كانت اتصالات 5% وجاءت فودافون 6% ثم المصرية للاتصالات 7%، ولهذا تؤكد أورانج هذا الشهر أنها تعلمت من أخطاء الماضي وقامت بمعالجة القصور فيما يخص خدمات الصوت، لكنها لا تزال تعترف بوجود قصور في جودة خدمة الصوت التي تتفوق فيها شركة اتصالات مصر.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه اتصالات مصر الشهر الماضي كونها الأكثر التزاما بمعايير جودة الخدمة المحددة بتراخيص تشغيل خدمات الاتصالات من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، أكدت أورانج بالتقرير الأخير أنها الأكثر التزاما بمعايير جودة الخدمة مقارنة بمنافسيها الثلاثة.