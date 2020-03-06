ضبط 18 ألف سرنجة ومصنع بلاستيك وآخر للحوم بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

لحوم فاسدة

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكثفة ببرج العرب، بغرب المدينة، أسفرت عن ضبط مصنع بلاستيك، بالإضافة إلى 18 ألف سرنجة طبية غير صالحة، وكذلك مصنع لإنتاج اللحوم بفول الصويا وكمية كبيرة من الدواجن الفاسدة. وكان المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة المواطنين وحماية للاقتصاد الوطنى وتم تسيير حملة لإدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية لحيازته داخل مخزن بالمصنع بدون ترخيص كمية قدرها 2280 كيلو جرام بلاستيك مجروش ناتج من هوالك ماكينة الجرش بالمصنع والغير مطابقة للمواصفات القانونية والملوثة بشحومات المصنع بغرض تدويرها وإعادة استخدامها في إنتاج المستلزمات الطبية.وأضاف "سعد الله"

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية لحيازته داخل مخزن بالمصنع بدون ترخيص كمية قدرها 2280 كيلو جرام بلاستيك مجروش ناتج من هوالك ماكينة الجرش بالمصنع والغير مطابقة للمواصفات القانونية والملوثة بشحومات المصنع بغرض تدويرها وإعادة استخدامها في إنتاج المستلزمات الطبية.



وأضاف "سعد الله" أنه تم ضبط كمية قدرها 18000 سرنجة طبية بها عيوب تصنيع بغرض تدويرها لإعادة تصنيعها في إنتاج المستلزمات الطبية.



قال المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، إن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم لحيازته كمية قدرها 180 كجم بروتين الصويا.



وأضاف "القلش"، أنه تم ضبط كمية قدرها 400 كيلو جرام ثوم مفروم مجهول المصدر وبدون بيانات بغرض استخدامهما في إنتاج مصنعات اللحوم، بالإضافة إلى ضبط 22 كيلو جرام دواجن مذبوحة مجهولة المصدر وبدون بيانات داخل ثلاجة مجزر للدواجن.



وأوضح، أنه تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.



