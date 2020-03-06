جريمة

ضبط 18 ألف سرنجة ومصنع بلاستيك وآخر للحوم بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكثفة ببرج العرب، بغرب المدينة، أسفرت عن ضبط مصنع بلاستيك، بالإضافة إلى 18 ألف سرنجة طبية غير صالحة، وكذلك مصنع لإنتاج اللحوم بفول الصويا وكمية كبيرة من الدواجن الفاسدة. وكان المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة المواطنين وحماية للاقتصاد الوطنى وتم تسيير حملة لإدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة.
وأوضح وكيل الوزارة أنه تم ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية لحيازته داخل مخزن بالمصنع بدون ترخيص كمية قدرها 2280 كيلو جرام بلاستيك مجروش ناتج من هوالك ماكينة الجرش بالمصنع والغير مطابقة للمواصفات القانونية والملوثة بشحومات المصنع بغرض تدويرها وإعادة استخدامها في إنتاج المستلزمات الطبية.وأضاف "سعد الله"
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إصابة 23 شخصًا في تصادم سيارتين بطريق «مصر - أسوان»

أصيب 23 شخصا بجروح وكسور خطيرة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة كبود وأخرى ربع نقل بالقرب من كوبري قرية دابود شمال مدينة كوم أمبو على الطريق الزراعي "مصر- أسوان" السريع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.
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مصرع 12 شخصا وإصابة 12 آخرين في حادث بالإسماعيلية

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، أثر تصادم ميكروباص مع سيارتين ملاكي بالإسماعيلية، وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع قرب مركز ومدينة أبو صوير، على طريق 36 الحربي الواصل بين مدينة الإسماعيلية والشرقية. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ15 سيارة إسعاف، نقلت المصابين لمستشفى الإسماعيلية العام.
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محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة في القضية

فجرت رهاب البيطار، محامية السوري محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة وصفتها بـ«غير السارة» في القضية، إذ قالت «البيطار» في فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على حسابها «فيس بوك»، إن فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، نجح في السفر خارج لبنان، بينما زوجة محمد الموسي ممنوعة من السفر، متابعة: «فيه مفاجأة غير سارة وبالأحرى منتهى الظلم أنه معقول فادي الهاشم يسافر برا البلد وزوجة المرحوم، وإحنا على الحدود مانعها القاضي من السفر».
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جريمة في المقابر.. «سايس» يقتل طفله ويتخلص منه بالمقطم

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، من كشف لغز العثور على جثة طفل متعفنة بمقابر المقطم، إذ تبين أن الجاني هو والد الطفل، ويعمل سايس. بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة المقطم، أنه أثناء قيام "س. ع. ع"، 61 عاما، مدير شركة منتجات بدائرة القسم، بزيارة مدفن زوجته بمنطقة المقابر، عثر على جثة لطفل «غير معلوم لديه» بجوار سور المدفن، ونفى علمه بملابسات وفاته.
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التموين: ضبط 13 ألف كمامة وقفاز طبي مجهولة المصدر

أعلن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن ضبط وتحريز مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات طبية خلال حملة قامت بها مديرية التموين بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء خالد غانم، وإدارة مباحث تموين الإسكندرية برئاسة العميد إيهاب يوسف، للاشتراك خلال حملات مكبرة على قطاع محلات بيع المستلزمات الطبية والتفتيش عليها حرصا على صحة المواطنين وحماية من الغش التجاري والتدليس وحماية للاقتصاد الوطني من دخول سلع مستوردة بطرق غير شرعية بدون مستندات دالة على مشروعية الحيازة.
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علاقة عاطفية وراء ادعاء طالبة تخديرها وسرقتها بالإسكندرية

عاد الأب إلى منزله بعد عناء يوم طويل من العمل ليجد نجلته في حالة بكاء شديدة وانهيار تام وملابسها ممزقة وغير قادرة على الحركة، فسارع بسؤالها عن سبب الحالة التي أصابتها، كانت الإجابة أنها تعرضت للسرقة بعد مهاجمتها من جانب سيدتين منتقبتين قامتا بمهاجمتها وتكبيلها، فسارع على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للحصول على حق ابنته إلا أن المفاجأة التي كشفتها المباحث الجنائية، كانت صادمة، حيث تبين أن الواقعة مختلقة، وأن ابنته الطالبة لجأت لتلك الوسيلة خشية افتضاح علاقة تجمعها بشاب «كهربائي».
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ميل عقار مكون من 12 طابقًا وتصدع آخرين بالإسكندرية

تواصل أزمة العقارات المائلة زحفها بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد أن شهدت منطقة الجمرك، بوسط المحافظة، ميل جديد بأحد العقارات، مساء اليوم الإثنين، حيث أصيب سكان المنطقة بحالة من القلق إزاء ملاحظتهم لميل العقار وتسببه في تصدع عقارين ملاصقين، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة والتى تحركت مباشرة لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الأمر مباشرة وذلك بإبلاغ إدارة حي الجمرك بقيادة المهندسة نجوى أمين للعمل على سرعة حل الأزمة وبدء معاينة العقار واتخاذ قرار سواء بإخلائه أو السماح لقاطنيه بالاستمرار.
حريق مصنع (1)

إصابة زوجين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الشقق السكنية، الكائنة بمنطقة المنتزة ثالث، شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة مواطن وزوجته، حيث وقع الانفجار أثناء تواجدهما بالمنزل، فيما تمكنت إدارة الحماية المدنية، بقيادة اللواء جمال يسن، مدير إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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