رياضة

محمد يوسف يتوقع طرفي نهائي دوري الأبطال

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
محمد يوسف
محمد يوسف
أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، صعوبة مباراة الفريق أمام صن داونز، غدا السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن المارد الأحمر فاز على بطل جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب، التي أقيمت السبت الماضي، على ستاد القاهرة. وقال محمد يوسف: "المباراة ستكون قوية وصعبة على الطرفين والحظوظ متساوية في التأهل للدور قبل النهائي، والأهلي يتفوق بفارق هدفين في مواجهة الذهاب، وصن داونز يجيد لعب مباريات الإياب خاصة على ملعبه في بريترويا".
وزاد المدير الفني السابق للأهلي: "يتعين على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي البدء بنفس تشكيل مواجهة الذهاب، مع الحفاظ على بعض الأوراق الرابحة على دكة البدلاء مثل وليد سليمان وأليو بادجي".وتابع محمد يوسف: "هناك بعض الأمور التي يجب أن يركز عليها لاعبو الأهلي وأهمها غلق المساحات أمام بطل جنوب
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حمدى-النقاز

الغندور يهاجم النقاز ومحمد إبراهيم بسبب الزمالك

فتح خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، النار على الثنائي محمد إبراهيم وحمدي النقاز، مؤكدًا أن هناك حملة ممنهجة ضد ناديه من بعض وسائل الإعلام، حيث رد الغندور، على التصريحات الهجومية من النقاز وإبراهيم ضد الفريق قبل موقعة الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا. وقال الغندور: "لماذا تم استضافة النقاز الذي هرب من النادي، ورحل بحجة عدم حصوله على مستحقاته، وفي النهاية اتضح أن نادي الزمالك منحه نصف قيمة مستحقاته، واستضافة محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، من أجل إطلاق تصريحات ضد النادي رغم وقوف إدارة القلعة البيضاء بجانبه أمر غريب في هذا التوقيت".
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5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الترجي والزمالك

يحتضن الملعب الأولمبي برادس، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب إنتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي. بطل الموسمين الماضيين الترجي سيقاتل ليقلب عقدة ترسخت مؤخراً بخسارته أمام الزمالك مرتين بنفس النتيجة في 14 يوماً. بالرغم من تقدمه بالقاهرة، استقبل فريق "الدم والذهب" ثلاثة أهداف ليحقق "الفارس الأبيض" عودة مميزة ويكرر النتيجة التي حققها بالدوحة قبل أسبوعين ليفوز بلقب كأس السوبر 2020.
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مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

يحتضن الملعب الأولمبي برادس، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب إنتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي. بطل الموسمين الماضيين الترجي سيقاتل ليقلب عقدة ترسخت مؤخراً بخسارته أمام الزمالك مرتين بنفس النتيجة في 14 يوماً. بالرغم من تقدمه بالقاهرة، استقبل فريق "الدم والذهب" ثلاثة أهداف ليحقق "الفارس الأبيض" عودة مميزة ويكرر النتيجة التي حققها بالدوحة قبل أسبوعين ليفوز بلقب كأس السوبر 2020.
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صن داونز (1)

صن داونز يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، خدمات الظهير الأيمن آنيلي نجكونجكا، قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة التي تعرض لها، على مستوى عضلات الفخذ. ووفقًا لموقع «kick off» الجنوب إفريقي، فإن أنيلي نجكونجكا، مدافع الفريق، قد انتظم في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وأصبح جاهزا للمشاركة خلال مباراة الإياب أمام الأهلي.
الاهلي- وصن -داونز (4)

شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".
الاهلي- وصن -داونز (5)

معلول يقود الأهلي للفوز على صن داونز في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في السابع من شهر مارس القادم، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا. فريق صن داونز، كاد أن يسجل هدف التقدم، في الدقيقة الأولى، بعد هجمة سريعة، انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أوبيري بونجاني نجوما، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي ببراعة شديدة.
الأهلي - صن داونز

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
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