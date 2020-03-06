محمد يوسف يتوقع طرفي نهائي دوري الأبطال

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

محمد يوسف

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، صعوبة مباراة الفريق أمام صن داونز، غدا السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن المارد الأحمر فاز على بطل جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب، التي أقيمت السبت الماضي، على ستاد القاهرة. وقال محمد يوسف: "المباراة ستكون قوية وصعبة على الطرفين والحظوظ متساوية في التأهل للدور قبل النهائي، والأهلي يتفوق بفارق هدفين في مواجهة الذهاب، وصن داونز يجيد لعب مباريات الإياب خاصة على ملعبه في بريترويا".

وزاد المدير الفني السابق للأهلي: "يتعين على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي البدء بنفس تشكيل مواجهة الذهاب، مع الحفاظ على بعض الأوراق الرابحة على دكة البدلاء مثل وليد سليمان وأليو بادجي".وتابع محمد يوسف: "هناك بعض الأمور التي يجب أن يركز عليها لاعبو الأهلي وأهمها غلق المساحات أمام بطل جنوب

وزاد المدير الفني السابق للأهلي: "يتعين على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي البدء بنفس تشكيل مواجهة الذهاب، مع الحفاظ على بعض الأوراق الرابحة على دكة البدلاء مثل وليد سليمان وأليو بادجي".



وتابع محمد يوسف: "هناك بعض الأمور التي يجب أن يركز عليها لاعبو الأهلي وأهمها غلق المساحات أمام بطل جنوب إفريقيا، والاستحواذ على كرة لأطول وقت ممكن، وتطورت كرة القدم كثيرا في جنوب إفريقيا، والأجواء هناك تساعد على تقديم أفضل ما لديك".



وأوضح يوسف أن الأورجوياني ماوريسيو أفونسو هو أخطر وأهم لاعبي صن داونز ويجيد اللعب والتحرك في جميع المراكز الهجومية، ويجب وضعه تحت رقابة لصيقة من قبل المالي أليو ديانج، وتوقع يوسف، أن يتأهل الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي لنهائي دوري أبطال إفريقيا في هذه النسخة.