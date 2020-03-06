زاهي حواس: أبو الهول يعود للملك خفرع.. ولا توجد مدينة مفقودة أسفله

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٤ م

زاهي حواس

نظم مركز زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة لعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس أمام هرم خوفو، وذلك في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الآثار ومتحف رشيد القومي. وقال حواس، إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وشرح كيفية بناء الاهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم. وأشار إلى أن تلك الادعاءات التي تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق.

وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي، مؤكدًا أن تلك الاكتشافات تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في كل دول العالم.كما تحدث عن أوبرا توت عنخ آمون؛ التي ستعرض في افتتاح المتحف المصري الكبير كما ستعرض أيضا في الذكري المئوية لاكتشاف مقبره