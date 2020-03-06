البنك المركزي يعتزم إصدار 10 جنيهات بلاستيكية في هذا التوقيت

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥١ م

طارق عامر

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي عن عزم المركزي إصدار 10 جنيهات بلاستيك، من مادة البوليمار وهي المادة للخام لصناعة العملة، مع بدء تشغيل مطبعة المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة. يشار إلى أن مادة البوليمار التي تصنع منها العملة ثلاث أضعاف العمر الافتراضي للعملة الورقية. وأضاف نجم – في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى المصرفي العربي السنوي لرؤساء إدارت المخاطر في البنوك العربية، أن قانون البنوك الجديد يناقش حاليا في اللجنة الاقتصادية للبرلمان ثم يناقش بعد ذلك في جلسة عامة.

وأرجع نجم تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الفترة القليلة الماضية إلى تدفقات مالية كبيرة على الاقتصاد المصري منها عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرا إلى قدرة النظام المالي المصري على التكيف مع التطورات المالية بالمنطقة والعالم.حول بيع فرع بنك عودة بمصر، أشار جمال نجم إلى إن مصرف أبو ظبي



وأرجع نجم تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الفترة القليلة الماضية إلى تدفقات مالية كبيرة على الاقتصاد المصري منها عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرا إلى قدرة النظام المالي المصري على التكيف مع التطورات المالية بالمنطقة والعالم.



حول بيع فرع بنك عودة بمصر، أشار جمال نجم إلى إن مصرف أبو ظبي الأول حصل على مواقفات من المركزي المصري للبدء في عمليات فحص فني نافي للجهالة للبنك اللبناني.





