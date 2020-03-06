سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البنك المركزي يعتزم إصدار 10 جنيهات بلاستيكية في هذا التوقيت

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥١ م
طارق عامر
طارق عامر
كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي عن عزم المركزي إصدار 10 جنيهات بلاستيك، من مادة البوليمار وهي المادة للخام لصناعة العملة، مع بدء تشغيل مطبعة المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة. يشار إلى أن مادة البوليمار التي تصنع منها العملة ثلاث أضعاف العمر الافتراضي للعملة الورقية. وأضاف نجم – في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى المصرفي العربي السنوي لرؤساء إدارت المخاطر في البنوك العربية، أن قانون البنوك الجديد يناقش حاليا في اللجنة الاقتصادية للبرلمان ثم يناقش بعد ذلك في جلسة عامة.
وأرجع نجم تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الفترة القليلة الماضية إلى تدفقات مالية كبيرة على الاقتصاد المصري منها عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرا إلى قدرة النظام المالي المصري على التكيف مع التطورات المالية بالمنطقة والعالم.حول بيع فرع بنك عودة بمصر، أشار جمال نجم إلى إن مصرف أبو ظبي
اقرأ المزيد
شركات-الموبايلات

شركات الاتصالات فى مصر تتخذ اجراءات لمواجهة «كورونا»

بات فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف علميا باسم COVID- 19 يهدد العالم أجمع لخطورته وصعوبة الوصول إلى مصل فعال لعلاجة، وهو الأمر الذي بات يؤثر بشكل كبير على مجتمع الأعمال عالميًا، وبدأ بشكل كبير ينعكس على السوق المحلي في مصر، فبدأت الشركات تأخذ احتياطاتها بشكل معلن تجنبًا لأي حالات إصابة محتملة بين الموظفين، وبالرغم من أن الحكومة تحاول بذل قصارى جهدها لمنع وقوع إصابات أو عزل المصابين، لكن ذلك لن يتحقق بدون تعاون كافة الجهات (قطاع خاص وحكومي ومجتمع مدني)، واليوم نلقي الضوء على ما قامت به شركات الاتصالات في مصر في هذا السياق.
PHOTO-2020-03-06-11-46-35

وزير الاتصالات يبحث الخطط التوسعية لشركة آيديميا الفرنسية في مصر

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع يان ديلبيري الرئيس التنفيذي لشركة “آيديميا IDEMIAالفرنسية؛ الخطط الاستثمارية للشركة للتوسع في مصر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة. وناقش اللقاء، تعزيز آليات التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الصلة، والهوية الرقمية. وخلال اللقاء أعرب الرئيس التنفيذي لشركة آيديميا لفرنسية عن اعتزام الشركة التوسع في أنشطتها في مصر، والاستثمار في إنشاء مركز للخدمات المشتركة في مصر، بحسب البيان.
NTRA Report

هكذا تصدرت أورانج تقارير جودة خدمات المحمول 7 أشهر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ أيام التقرير السابع الخاص بتقييم جودة الخدمات التي تقدمها شركات المحمول للعملاء، وعلى مدار التقارير السبعة يسعى الجهاز القومي لتنيظم الاتصالات لإثبات أماكن قصور وتفوق شركات المحمول بشكل موثق، وذلك بعدما استعان بخبرات ألمانية في هذا المجال للتأكيد على حيادية التقارير، لكن هذا لم يكن كافيًا لبعض الشركات، إلا أن شركة اورانج مصر تشيد بشكل كبير جدًا بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكدة أنه سبب رئيسي في التحسن الملحوظ للخدمات المقدمة للجمهور على مدار الشهور الأخيرة.
بورصة (1)

البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 644.479 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" بنسبة 1.36 %، بما يعادل 165 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 12347 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76 %، بما يعادل 31.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]