رياضة

ليفربول يتلقى صدمة قبل مواجهة أتليتكو مدريد

تحرير:علي الزيني ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٧ م
أليسون بيكر
أليسون بيكر
أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر، وغيابه عن مواجهة بورنموث، المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قائلًا: "أليسون يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ، بكل تأكيد سيكون خارج مواجهة بورنموث، لقد تعرض لمشكلة بسيطة قبل مواجهة تشيلسي وفضلنا عدم المخاطرة باللاعب حفاظًا على سلامته".
ولم يتحدث المدرب الألماني عن إمكانية غياب حارس فريقه عن مواجهة أتليتكو مدريد، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر ليفربول في مباراة الذهاب بهدف دون رد، إلا أن تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن إصابة أليسون قد تمنعه من المشاركة أمام الفريق الإسباني. وتطرق يورجن كلوب للحديث عن المصابين،
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

الأهلي فوق الجميع.. العامري فاروق يرد على آل الشيخ

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يدعم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد، ولا يوجد انشقاق في صفوف النادي، جاء ذلك بعد تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بشأن أزمته مع الأهلي. وقال العامري في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الجمعة: "الخبر الوحيد الذى انتظره غدا هو فوز النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن، أى إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه.. لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي".
مبنى-الاتحاد- الافريقي

الكاف يصدر بيان بشأن فيروس كورونا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا، حول انتشار فيروس كورونا، في القارة السمراء قبل مواجهات الإياب من بطولتي دوري أبطال والكونفدرالية الإفريقية. وذكر البيان أن كاف "يتابع باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا، وأبلغت 8 دول إفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا، وكلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة".
محمد-يوسف-الأهلى وحرس الحدود (1)

محمد يوسف يتوقع طرفي نهائي دوري الأبطال

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، صعوبة مباراة الفريق أمام صن داونز، غدا السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن المارد الأحمر فاز على بطل جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب، التي أقيمت السبت الماضي، على ستاد القاهرة. وقال محمد يوسف: "المباراة ستكون قوية وصعبة على الطرفين والحظوظ متساوية في التأهل للدور قبل النهائي، والأهلي يتفوق بفارق هدفين في مواجهة الذهاب، وصن داونز يجيد لعب مباريات الإياب خاصة على ملعبه في بريترويا".
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ليفربول - ولفرهامبتون

أول قرار من ليفربول بعد انتشار كورونا

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا، بشأن فيروس كورونا، الذي ظهر في المدينة الإنجليزية خلال الأيام الأخيرة، لتنضم إنجلترا للدول المصابة بالفيروس. وجاء البيان الذي نشره نادي ليفربول على الموقع الرسمي، كالتالي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك توعية بفيروس كورونا حول العالم، ولدينا عدة مقاييس حول عمليات النادي من أجل تجنب انتشار الفيروس وحماية الموظفين، لقد اتخذنا المقاييس تتضمن إلغاء سفر أي شخص من أطقم العمل للدول التي تعاني من مخاطر عالية وتذكير الجماهير بالأساليب الصحية عبر مذكرات في جميع الأنحاء".
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (4)

غريب يتحدث عن استبعاد عاشور ومشاركة صلاح بالأولمبياد

يجهز شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ملفا شاملا لتسليمه لمدرب ليفربول يورجن كلوب عن مشاركة محمد صلاح مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث أشار غريب عبر قناة أون تايم سبورتس: "كلوب طلب ملفا كاملا عن برنامج المنتخب الأولمبي، وجاري تجهيزه ليدرس إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، ولدي قناعة وأمل كبير أن يتواجد صلاح معنا، وكل اللاعبين لديهم رغبة في تواجده، إنه اسم كبير في الكرة العالمية وسيكون إضافة قوية لنا خاصة أننا نتطلع للمنافسة على ميدالية أولمبية لذا لابد من استغلال كل إمكانياتنا".
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جيرارد يعلق على إمكانية تدريب ليفربول

تحدث ستيفن جيرارد، مدرب جلاسكو رينجرز والقائد التاريخي للريدز، عن إمكانية توليه تدريب الريدز في يوم من الأيام، وقال جيرارد، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أنا معجب بما يقدمه لامبارد. إنه قاد تشيلسي في أكبر دوري في العالم خلال فترة عانى خلالها النادي من حظر على مستوى الصفقات. أنا فخور به كزميل سابق، وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك مقارنة بيني وبين فرانك لأن ذلك سبق أن تكرر عندما كنا لاعبين. هل يمكن أن نلعب سويًا؟ من كان أفضل؟ لا يزال هناك جزءًا من ذلك، ولكن واقعيًا إننا في وظيفتين مختلفتين تمامًا".
محمد صلاح

محمد صلاح لأتليتكو مدريد: «أنفيلد ينتظركم»

وجه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد الإسباني، بعد الخسارة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، جاء عن طريق ساؤول، قبل مباراة العودة بين الفريقين، المقرر إقامتها في الحادي عشر من شهر مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. ونشر النجم المصري صورتين له من مباراة الذهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا عليها، قائلًا:"أنفيلد ينتظركم"، في رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد.
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