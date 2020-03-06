ليفربول يتلقى صدمة قبل مواجهة أتليتكو مدريد

تحرير:علي الزيني ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٧ م

أليسون بيكر

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر، وغيابه عن مواجهة بورنموث، المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قائلًا: "أليسون يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ، بكل تأكيد سيكون خارج مواجهة بورنموث، لقد تعرض لمشكلة بسيطة قبل مواجهة تشيلسي وفضلنا عدم المخاطرة باللاعب حفاظًا على سلامته".

ولم يتحدث المدرب الألماني عن إمكانية غياب حارس فريقه عن مواجهة أتليتكو مدريد، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر ليفربول في مباراة الذهاب بهدف دون رد، إلا أن تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن إصابة أليسون قد تمنعه من المشاركة أمام الفريق الإسباني. وتطرق يورجن كلوب للحديث عن المصابين،