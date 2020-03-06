رياضة

الكاف يصدر بيان بشأن فيروس كورونا

تحرير:علي الزيني ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م
الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي
أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا، حول انتشار فيروس كورونا، في القارة السمراء قبل مواجهات الإياب من بطولتي دوري أبطال والكونفدرالية الإفريقية. وذكر البيان أن كاف "يتابع باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا، وأبلغت 8 دول إفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا، وكلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة".
وواصل البيان: "تم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الإفريقية". وأضاف: "نحن لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

الأهلي فوق الجميع.. العامري فاروق يرد على آل الشيخ

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يدعم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد، ولا يوجد انشقاق في صفوف النادي، جاء ذلك بعد تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بشأن أزمته مع الأهلي. وقال العامري في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الجمعة: "الخبر الوحيد الذى انتظره غدا هو فوز النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن، أى إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه.. لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي".
اليسون-بيكر

ليفربول يتلقى صدمة قبل مواجهة أتليتكو مدريد

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر، وغيابه عن مواجهة بورنموث، المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قائلًا: "أليسون يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ، بكل تأكيد سيكون خارج مواجهة بورنموث، لقد تعرض لمشكلة بسيطة قبل مواجهة تشيلسي وفضلنا عدم المخاطرة باللاعب حفاظًا على سلامته".
محمد-يوسف-الأهلى وحرس الحدود (1)

محمد يوسف يتوقع طرفي نهائي دوري الأبطال

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، صعوبة مباراة الفريق أمام صن داونز، غدا السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن المارد الأحمر فاز على بطل جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب، التي أقيمت السبت الماضي، على ستاد القاهرة. وقال محمد يوسف: "المباراة ستكون قوية وصعبة على الطرفين والحظوظ متساوية في التأهل للدور قبل النهائي، والأهلي يتفوق بفارق هدفين في مواجهة الذهاب، وصن داونز يجيد لعب مباريات الإياب خاصة على ملعبه في بريترويا".
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الزمالك- والترجي (6)

الترجي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الزمالك

أصبح الجزائري، عبد القادر بدران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، جاهزًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد رادس، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، إلى أن الدولي الجزائري عبد القادر بدران بات جاهزًا من الناحية البدنية لمواجهة فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مع فريقه التي أقيمت أمس الإثنين.
فيكتور-جوميز (1)

ماذا قدم فيكتور جوميز مع الزمالك والترجي؟

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مباراة السوبر الأفريقي، المحدد اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، بين الترجي التونسي والزمالك. جوميز "37 سنة" هو أحد حكام النخبة في القارة الأفريقية، بينما شهدت السنوات الأخيرة ظهوره في عدد من مباريات الفريقين، ويبدو تاريخ الحكم الجنوب أفريقي مع الناديين خاليا من أي تعقيد، أو أزمات، إذ فاز معه الزمالك مرة وخسر أخرى، بينما لم يشهد الترجي في حضوره أي هزيمة.
أشرف صبحي - أحمد أحمد

مصر تجدد اتفاقية استضافة مقر الاتحاد الإفريقي

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة 10 سنوات، ووقع الاتفاقية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد، رئيس الكاف. من جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي أبرمت في نوفمبر 2007 بين الطرفين، وأضاف أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "الكاف" بطلب توقيع اتفاقية المقر الجديدة التي تجدد تلقائيا كل 10 سنوات.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يطالب بتأجيل قمة الدوري

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي افتعل مشكلة بطلب خوض مباراته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نفس الموعد الذي وافق عليها الكاف لإقامة مباراة الأبيض ضمن منافسات نفس الدور في المسابقة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك". وقال مرتضى منصور: "الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي بخوض المباراة يوم 29 باستاد القاهرة، وحصلنا على موافقة رسمية من الكاف بالموعد والملعب، لكن الأهلي قام باختلاق مشكلة بعدها بدون أي سبب بطلب خوض مباراته أمام صنداونز في نفس الموعد، رغم أن الزمالك استبق بتلك الخطوة، فلماذا نخلق أزمة؟".
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