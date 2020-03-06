الكاف يصدر بيان بشأن فيروس كورونا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا، حول انتشار فيروس كورونا، في القارة السمراء قبل مواجهات الإياب من بطولتي دوري أبطال والكونفدرالية الإفريقية.
وذكر البيان أن كاف "يتابع باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا، وأبلغت 8 دول إفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا، وكلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة".
وواصل البيان: "تم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الإفريقية".
وأضاف: "نحن لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري
وواصل البيان: "تم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الإفريقية".
وأضاف: "نحن لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر عقدها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أبريل 2020".
وأوضح: "الفريق على اتصال بالدول التي تنظم هذه المباريات والتقارير في الوقت المناسب بشأن تحديثات اللجنة التنفيذية، إذا كان الوضع يتطلب وبالتوافق مع الدول المعنية، فإنه من المتوخى إجراء مباريات خلف الأبواب المغلقة أو التأجيل أو حتى الإلغاء. في غضون ذلك، يتم إصدار نصيحة للجهات الفاعلة في اللعبة وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية".
واختتم الكاف في بيانه: "يمكنكم أيضًا الاطلاع على أحدث المعلومات حول تفشي فيروس كورونا، والمتوفر من موقع منظمة الصحة العالمية الإلكتروني ومن سلطات الصحة العامة الوطنية والمحلي مع اتباع التعليمات الآتية:
- أغسل يديك بشكل متكرر وشامل بمحلول مائي كحولي أو بالماء والصابون.
- تأكد من اتباع قواعد النظافة وأن الأشخاص من حولك يفعلون الشيء نفسه.
- في حالة السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف مع المحتال في المرفق أو بمنديل وتخلص منديله بعد ذلك مباشرة".