الكاف يصدر بيان بشأن فيروس كورونا

تحرير:علي الزيني ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م

الاتحاد الافريقي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا، حول انتشار فيروس كورونا، في القارة السمراء قبل مواجهات الإياب من بطولتي دوري أبطال والكونفدرالية الإفريقية. وذكر البيان أن كاف "يتابع باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا، وأبلغت 8 دول إفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا، وكلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة".

وواصل البيان: "تم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الإفريقية". وأضاف: "نحن لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري