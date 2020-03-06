جريمة

ضبط أقراص مخدرة وفياجرا في صيدلية بمصر القديمة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م
المضبوطات
المضبوطات
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ودلت التحريات بقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، وحيازته منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير إدارة التموين، يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط "ح. م." 54 عاما، مسئول الصيدلية. وبتفتيش الصيدلية عثر بداخلها على 1280 قرصا مخدرا "مختلفة
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محمد- منير (1)

سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان

أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل". وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".
حريق-الدرب-الاحمر (1)

السيطرة على حريق ضخم في عدد من المحلات بالدرب الأحمر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق ضخم، اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، بالقرب من مديرية أمن القاهرة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، بعد تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع وكيلي وزارة الأوقاف في حادث ببني سويف

لقي وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس مصرعهما، في حادث سير أثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الزعفرانة - بني سويف" الجديد اتجاه الزعفرانة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ومصرع شخصين من مستقليها، وتم نقل جثت المتوفيين بسيارات الإٍسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (1)

ضبط 18 ألف سرنجة ومصنع بلاستيك وآخر للحوم بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكثفة ببرج العرب، بغرب المدينة، أسفرت عن ضبط مصنع بلاستيك، بالإضافة إلى 18 ألف سرنجة طبية غير صالحة، وكذلك مصنع لإنتاج اللحوم بفول الصويا وكمية كبيرة من الدواجن الفاسدة. وكان المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة المواطنين وحماية للاقتصاد الوطنى وتم تسيير حملة لإدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة.
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عقار -بالشرابية (2)

مصرع ربة منزل وطفليها في انهيار عقار بالشرابية

واقعة مأسوية شهدتها حي الشرابية، راح ضحيتها سيدة وطفليها، إذ لقي مصرعهما إثر انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق. غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بانهيار منزل قديم في شارع البستاني بحي الشرابية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة الأم وطفليها من أسفل الأنقاض. وتبين من المعاينة لرجال المباحث، أن العقار كان آيلًا للسقوط، وصادر له قرار إزالة.
قفاص-محكمة (1)

السجن من 3 لـ7 سنوات لـ16 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحكم على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "محمد.م"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، و"وليد.ع"، و"محمد.ع"، و"مصطفي.م"، و"محمود.م"، و"فريدة.م"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "صلاح.ع"، و"محمد.ع"، و"محمد.ش" و "عبد الرحمن.س"، بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.
الاعدام (1)

بسبب صورة فتاة.. إعدام شخصين والسجن لـ5 آخرين في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود شوقي موافي، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، و السجن 15 سنة لـ5 آخرين، بتهمة قتل 3 أشخاص في دشنا، بسبب خلافات على نشر صورة فتاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمركز دشنا شمالي قنا. أحداث القضية تعود إلى أواخر شهر يوليه من عام 2017، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمحافطة قنا إخطارا بمقتل 3 أشخاص بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا فى إثر إطلاق النيران بين عائلتين بالقرية.
إخماد حريق - أرشيفية

إخماد حريق محدود بكنترول «حقوق القاهرة»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة. بالانتقال تبين نشوب حريق محدود في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتم فرض كردون أمني، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.
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