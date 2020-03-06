ضبط أقراص مخدرة وفياجرا في صيدلية بمصر القديمة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م

المضبوطات

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ودلت التحريات بقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، وحيازته منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير إدارة التموين، يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط "ح. م." 54 عاما، مسئول الصيدلية. وبتفتيش الصيدلية عثر بداخلها على 1280 قرصا مخدرا "مختلفة