شركات الاتصالات فى مصر تتخذ اجراءات لمواجهة «كورونا»

بات فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف علميا باسم COVID- 19 يهدد العالم أجمع لخطورته وصعوبة الوصول إلى مصل فعال لعلاجة، وهو الأمر الذي بات يؤثر بشكل كبير على مجتمع الأعمال عالميًا، وبدأ بشكل كبير ينعكس على السوق المحلي في مصر، فبدأت الشركات تأخذ احتياطاتها بشكل معلن تجنبًا لأي حالات إصابة محتملة بين الموظفين، وبالرغم من أن الحكومة تحاول بذل قصارى جهدها لمنع وقوع إصابات أو عزل المصابين، لكن ذلك لن يتحقق بدون تعاون كافة الجهات (قطاع خاص وحكومي ومجتمع مدني)، واليوم نلقي الضوء على ما قامت به شركات الاتصالات في مصر في هذا السياق.
البداية كانت لدى الشركة المصرية للاتصالات التي يعمل لديها ما يقرب من 50 ألف موظف، حيث أصدرت الشركة قرار بوقف التسجيل الالكترونى للحضور والانصراف للعاملين عبر بصمة اليد واستبدالها بالتوقيع التقليدى على الكشوف الورقية مؤقتا، فى تطبيق للاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا الجديد.
فيما أكد أيمن عصام
البداية كانت لدى الشركة المصرية للاتصالات التي يعمل لديها ما يقرب من 50 ألف موظف، حيث أصدرت الشركة قرار بوقف التسجيل الالكترونى للحضور والانصراف للعاملين عبر بصمة اليد واستبدالها بالتوقيع التقليدى على الكشوف الورقية مؤقتا، فى تطبيق للاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا الجديد.
فيما أكد أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، أن شركته تتابع تطورات فيروس الكورونا مع القيام ببعض الإجراءات الاحترازية الوقائية أهمها وقف السفر للأماكن التي بها إصابات معلنة، مشيرًا إلى أن فودافون قررت عدم المشاركة في أي مؤتمرات أو اجتماعات في الاماكن التي بها إصابات معلنة.
وقال عصام، إن الشركة تضع سلامة موظفيها كأولوية ولا تهاون فيها، لافتا إلى طلب الشركة من موظفيها ارتداء الكمامات خاصة المتواجدين في منافذ البيع بالمطارات والأماكن السياحية.
وأطلقت الشركة حملات توعية بين الموظفين عن كيفية الوقاية من الفيروس مع تشجيع الموظفين على العمل من المنزل حال إصابتهم بأي من أعراض البرد او الانفلونزا كإجراء وقائي.
وبحسب عصام فإن فريق عمل متخصص في العمل على استمرارية تقديم الخدمات للعملاء وإدارة الشبكة في حالات الأزمات أو الطوارئ وهناك خطط موضوعة لذلك يتم تعديلها وتغييرها لتواكب الحدث وحجمه وتأثيره.
وأوضح أن فريق عمل "إدارة الأزمات والطوارئ" يجتمع بصفة دورية لمناقشة المستجدات واطلاع إدارة الشركة بالموقف والإجراءات المقترحة.
وعلمت التحرير من مصادرها داخل شركة أورانج، أن هناك تعليمات بتنفيذ إجراءات احترازية تقوم بها الشركة تجاه الموظفين في مقدمتها وقف حضور أي مؤتمرات أو تجمعات للموظفين داخل الشركة، وتسهيل عمل بعض الموظفين من المنزل خاصة من لديهم أي بوادر اصابة بأدوار الانفلونزا التقليدية.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة مؤتمر Capacity Middle East قررت تأجيل دورة العام الجاري، والتي كان مقرر لها الإقامة خلال الشهر الجاري وتشارك فيه بعض شركات المحمول العاملة في السوق المصري منه اتصالات وأورنج.
وقالت إدارة المؤتمر بعد التشاور الوثيق مع عملائنا وشركائنا، اتخذنا قرارًا بتأجيل الحدث إلى موعد جديد في وقت لاحق من العام.
لقد تغير الموقف بسرعة هذا الأسبوع لأننا في فترة من التقلبات غير المسبوقة، ونحن ندرك المخاوف المتزايدة المتعلقة بسلامة السفر التي ظهرت خلال الـ 48 ساعة الماضية.