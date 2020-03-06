شركات الاتصالات فى مصر تتخذ اجراءات لمواجهة «كورونا»

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٧ م

شركات المحمول

بات فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف علميا باسم COVID- 19 يهدد العالم أجمع لخطورته وصعوبة الوصول إلى مصل فعال لعلاجة، وهو الأمر الذي بات يؤثر بشكل كبير على مجتمع الأعمال عالميًا، وبدأ بشكل كبير ينعكس على السوق المحلي في مصر، فبدأت الشركات تأخذ احتياطاتها بشكل معلن تجنبًا لأي حالات إصابة محتملة بين الموظفين، وبالرغم من أن الحكومة تحاول بذل قصارى جهدها لمنع وقوع إصابات أو عزل المصابين، لكن ذلك لن يتحقق بدون تعاون كافة الجهات (قطاع خاص وحكومي ومجتمع مدني)، واليوم نلقي الضوء على ما قامت به شركات الاتصالات في مصر في هذا السياق.

البداية كانت لدى الشركة المصرية للاتصالات التي يعمل لديها ما يقرب من 50 ألف موظف، حيث أصدرت الشركة قرار بوقف التسجيل الالكترونى للحضور والانصراف للعاملين عبر بصمة اليد واستبدالها بالتوقيع التقليدى على الكشوف الورقية مؤقتا، فى تطبيق للاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا الجديد. فيما أكد أيمن عصام