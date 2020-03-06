IBM تقود مسابقة Call for Code2020 لمواجهة التغيرات المناخية
تحرير:أحمد البرماوي
٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م
IBM
أعلنت شركة IBM وشركة David Clark Cause الشريكان المؤسسان لمسابقة Call for Code لمواجهة الكوارث الطبيعة بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤسسة لينكس لدعم المصادر المفتوحة عن إطلاق مسابقة هذا العام بهدف التصدي لظاهرة تغير المناخ وذلك من خلال دعوة المبتكرين والمبرمجين من كافة دول العالم للمساعدة في إيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة باستخدام تكنولوجيا المصادر المفتوحة.
ويأتي هذا بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة بالعيد الخامس والسبعين لتأسيسها، حيث طالبت بفتح حوار عالمي حول سبل معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا مثل تغير المناخ. واستجابة منها لدعوة الأمم المتحدة تقوم شركة IBM على توحيد جهودها مع وكالات الأمم المتحدة الرئيسية وقادة العالم للمساعدة في التصدي لظاهرة تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل.
تم إطلاق التحدي العالمي Call for Code 2020 منذ عام 2018، لتشجيع وتعزيز بيئة الابتكار لتطبيقات عملية معتمدة على برمجيات المصادر المفتوحة مثل Red Hat OpenShift, IBM Cloud IBM Watson, IBM Blockchain, بالإضافة إلى الاستفادة من المعلومات والبيانات التي توفرها شركة The Weather Company. وتهدف هذه المسابقة
تم إطلاق التحدي العالمي Call for Code 2020 منذ عام 2018، لتشجيع وتعزيز بيئة الابتكار لتطبيقات عملية معتمدة على برمجيات المصادر المفتوحة مثل Red Hat OpenShift, IBM Cloud IBM Watson, IBM Blockchain, بالإضافة إلى الاستفادة من المعلومات والبيانات التي توفرها شركة The Weather Company. وتهدف هذه المسابقة إلى توظيف التكنولوجيا بصورة مبتكرة لإحداث تأثير إنساني فوري ودائم بالمجتمعات في مختلف أرجاء العالم.
وفي دراسة حديثة لشركة IBM العالمية، تم استطلاع رأي 3 آلاف مبرمج ومسعف وناشط اجتماعي في كل من مصر والصين وكولومبيا والهند واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكانت نتائج الدراسة كالتالي:
77% من المشاركين اتفقوا على صحة العبارة التالية: "تغير المناخ هو القضية الأكثر إلحاحًا التي تهدد جيلي."
79% من المشاركين اتفقوا أنه يمكن مكافحة والحد من ظاهرة تغير المناخ بالتكنولوجيا
87% يرون أنه من المهم أن يتخذ أصحاب الأعمال إجراءات بشأن ظاهرة تغير المناخ
75% من المشاركين اتفقوا أن مطوري برمجيات المصادر المفتوحة يمكن أن يساعدوا في زيادة نطاق الحلول التكنولوجية لظاهرة تغير المناخ لدعم المجتمعات التي تحتاج لتلك التقنيات.
كما يتفق 8 من كل 10 من المشاركين بالدراسة على أن معظم الناس يرغبون في فعل شيء لمكافحة تغير المناخ، لكن يجهلوا نقطة البداية.
وقال المهندس وائل عبدوش، المدير العام لشركة IBM مصر: "هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ، وتتمتع شركة IBM بمكانة فريدة تمكنها من تعزيز التواصل بين الخبراء المعنيين بالمساعدات الإنسانية والمبرمجين الأكثر موهبة وشغفًا حول العالم". وأضاف "IBM مصممة على نشر وتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية التي يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، وتمكين الكوادر، وخلق عالم أفضل للأجيال المقبلة."
وأضاف عبدوش إلى أن IBM قامت بحشد كافة قطاعاتها، بدءا من تفعيل سياساتها للحد من تغير المناخ، إلى الاستفادة من إمكانيات الشركة للتنبؤ بالأرصاد الجوية باستخدام أجهزة السوبركمبيوتر وحلول الذكاء الاصطناعي.
ولقد فاز بمسابقة العام الماضي فريق Prometeo لابتكارهم جهاز يمكن ارتدائه ويقوم بقراءة عدة قياسات مثل نسب أول أكسيد الكربون، تركيز الأدخنة، الرطوبة ودرجة الحرارة وذلك بهدف تتبع سلامة رجال الإطفاء مباشرة بالإضافة إلى المساعدة في تحسين حالتهم الصحية على المدى البعيد. ومن الجدير بالذكر أن النموذج الأولي للجهاز والبرمجيات المستخدمة تعتمد على خدمات الحوسبة السحابية المتعددة لشركة IBM.