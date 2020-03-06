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IBM تقود مسابقة Call for Code2020 لمواجهة التغيرات المناخية

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م
IBM
IBM
أعلنت شركة IBM وشركة David Clark Cause الشريكان المؤسسان لمسابقة Call for Code لمواجهة الكوارث الطبيعة بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤسسة لينكس لدعم المصادر المفتوحة عن إطلاق مسابقة هذا العام بهدف التصدي لظاهرة تغير المناخ وذلك من خلال دعوة المبتكرين والمبرمجين من كافة دول العالم للمساعدة في إيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة باستخدام تكنولوجيا المصادر المفتوحة. ويأتي هذا بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة بالعيد الخامس والسبعين لتأسيسها، حيث طالبت بفتح حوار عالمي حول سبل معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا مثل تغير المناخ. واستجابة منها لدعوة الأمم المتحدة تقوم شركة IBM على توحيد جهودها مع وكالات الأمم المتحدة الرئيسية وقادة العالم للمساعدة في التصدي لظاهرة تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل.
تم إطلاق التحدي العالمي Call for Code 2020 منذ عام 2018، لتشجيع وتعزيز بيئة الابتكار لتطبيقات عملية معتمدة على برمجيات المصادر المفتوحة مثل Red Hat OpenShift, IBM Cloud IBM Watson, IBM Blockchain, بالإضافة إلى الاستفادة من المعلومات والبيانات التي توفرها شركة The Weather Company. وتهدف هذه المسابقة
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تويتر

تويتر تصدر خصائص جديدة لوقف الشائعات حول فيروس كورونا

في إطار الجهود العالمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المعروف بـ "كوفيد 19"، أعلنت شركة تويتر عن تكثيف جهودها بكل أقسامها الداخلية والخارجية لبناء الشراكات وحماية المحادثات العامة ودعم الأشخاص على تويتر في العثور على معلومات موثوقة، وجمع أموال الإغاثة، والمساهمة بتقديم إعلانات مجانية لضمان حصول الناس على الرسالة الصحيحة من المصادر الصحيحة. يأتي ذلك ضمن حرص تويتر على نشر ودعم المعلومات الموثوقة قدر الإمكان مع اعتماد مجموعة كبيرة وبارزة من المنظمات الصحية والحسابات الحكومية الرسمية والمتخصصين العاملين في القطاع الصحي وعلماء الأوبئة والأمراض على خدمات المنصة في ظل الظروف السائدة.
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فيسبوك: إعلانات مجانية للصحة العالمية لمواجهة كورونا

تعهد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بأن شركته ستقدم يد العون لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات الصحية عن طريق منحها إعلانات مجانية للمساعدة في إيقاف تفشي فيروس "كورونا" المستجد. وكتب زوكربيرج -عبر "فيسبوك"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الالكتروني أن شركته "تركز على ضمان حصول الجميع على معلومات دقيقة و موثوقة "، وذلك وسط وجود مخاوف من تزايد الأوضاع سوءا مع تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة.
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سامسونج وإل جي تغلقان مصنعيهما بسبب كورونا

قالت سامسونج إلكترونكس وال.جي إنوتك، اليوم الأحد، إن مصنعين لهما في كوريا الجنوبية قد أُغلقا بعد التأكد من إصابة عامل في كل منهما بفيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز. وقالت سامسونج إن مصنعها لأجهزة الهاتف المحمول في جومي بالقرب من دايجو حيث تأكدت معظم الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سيغلق حتى مساء يوم الأحد لإجراء أعمال التطهير بينما سيعاد فتح الطابق الذي عمل فيه العامل المريض بعد ظهر الثلاثاء.
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