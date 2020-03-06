IBM تقود مسابقة Call for Code2020 لمواجهة التغيرات المناخية

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م

IBM

أعلنت شركة IBM وشركة David Clark Cause الشريكان المؤسسان لمسابقة Call for Code لمواجهة الكوارث الطبيعة بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤسسة لينكس لدعم المصادر المفتوحة عن إطلاق مسابقة هذا العام بهدف التصدي لظاهرة تغير المناخ وذلك من خلال دعوة المبتكرين والمبرمجين من كافة دول العالم للمساعدة في إيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة باستخدام تكنولوجيا المصادر المفتوحة. ويأتي هذا بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة بالعيد الخامس والسبعين لتأسيسها، حيث طالبت بفتح حوار عالمي حول سبل معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا مثل تغير المناخ. واستجابة منها لدعوة الأمم المتحدة تقوم شركة IBM على توحيد جهودها مع وكالات الأمم المتحدة الرئيسية وقادة العالم للمساعدة في التصدي لظاهرة تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل.

تم إطلاق التحدي العالمي Call for Code 2020 منذ عام 2018، لتشجيع وتعزيز بيئة الابتكار لتطبيقات عملية معتمدة على برمجيات المصادر المفتوحة مثل Red Hat OpenShift, IBM Cloud IBM Watson, IBM Blockchain, بالإضافة إلى الاستفادة من المعلومات والبيانات التي توفرها شركة The Weather Company. وتهدف هذه المسابقة