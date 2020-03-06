تويتر تصدر خصائص جديدة لوقف الشائعات حول فيروس كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م

تويتر

في إطار الجهود العالمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المعروف بـ "كوفيد 19"، أعلنت شركة تويتر عن تكثيف جهودها بكل أقسامها الداخلية والخارجية لبناء الشراكات وحماية المحادثات العامة ودعم الأشخاص على تويتر في العثور على معلومات موثوقة، وجمع أموال الإغاثة، والمساهمة بتقديم إعلانات مجانية لضمان حصول الناس على الرسالة الصحيحة من المصادر الصحيحة. يأتي ذلك ضمن حرص تويتر على نشر ودعم المعلومات الموثوقة قدر الإمكان مع اعتماد مجموعة كبيرة وبارزة من المنظمات الصحية والحسابات الحكومية الرسمية والمتخصصين العاملين في القطاع الصحي وعلماء الأوبئة والأمراض على خدمات المنصة في ظل الظروف السائدة.

وكان تويتر قد أطلق خدمة البحث المتخصص في فيروس كورونا قبل ستة أيام من التصنيف الرسمي للفيروس في شهر يناير لضمان حصول الأشخاص على معلومات موثوقة عن الفيروس وظهور محتوى صحيح ودقيق في طليعة نتائج البحث. وواصلت المنصة رصد المحادثات على هذه الخدمة للتأكد من أن الكلمات الرئيسية للبحث توفر النتائج المطلوبة