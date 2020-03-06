محمد أنور: غنيت مهرجان قدام هاني شاكر.. وماتمنعتش

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٠ م

محمد أنور

داعب محمد أنور نجم مسرح مصر، جمهوره إذ نشر فيديو على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، أثناء تواجده في إحدى السهرات، ظهر فيه وهو يغني "مهرجان" وسط مجموعة من نجوم الفن، وبعدها داعب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا: "أنا أسف للأستاذ هاني شاكر، أقسم بالله مش حافظ غير الأغاني دي، للأسف". وعلق الفيديو ساخرًا: "أنا غنيت مهرجان شعبي قدام أستاذ هاني شاكر وماتمنعتش الحمد لله".

وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثلية قد أصدر قرارا بمنع تعامل جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية مع مطربي المهرجانات، بعد أزمة أغنية بنت الجيران للمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب الذي أقيم في إستاد القاهرة. وأثير جدل مؤخرا، بعد تعرض مهرجان «عود البطل» التي يغنيها