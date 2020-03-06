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محمد أنور: غنيت مهرجان قدام هاني شاكر.. وماتمنعتش

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٠ م
محمد أنور
محمد أنور
داعب محمد أنور نجم مسرح مصر، جمهوره إذ نشر فيديو على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، أثناء تواجده في إحدى السهرات، ظهر فيه وهو يغني "مهرجان" وسط مجموعة من نجوم الفن، وبعدها داعب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا: "أنا أسف للأستاذ هاني شاكر، أقسم بالله مش حافظ غير الأغاني دي، للأسف". وعلق الفيديو ساخرًا: "أنا غنيت مهرجان شعبي قدام أستاذ هاني شاكر وماتمنعتش الحمد لله".
وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثلية قد أصدر قرارا بمنع تعامل جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية مع مطربي المهرجانات، بعد أزمة أغنية بنت الجيران للمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب الذي أقيم في إستاد القاهرة. وأثير جدل مؤخرا، بعد تعرض مهرجان «عود البطل» التي يغنيها
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حسن- شاكوش- عمر -كمال (2)

عمر كمال عن حذف «عود البطل»: دي ناس كارهين وجودنا

أعاد حسن شاكوش، طرح مهرجان «عود البطل» على قناة بـ«يوتيوب»، التي يغنيها مع عمر كمال، واقتربت الأغنية من نصف مليون مشاهدة منذ طرحها قبل ساعتين، بعد حذفها، إذ طرحت الأغنية أمس الاثنين، وتصدرت تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب». وعن سبب حذف الأغنية، قال عمر كمال في تصريحات لـ«التحرير»: دي ناس كارهين وجودنا، أنا ماشوفتش قبل كده أغنية تجيب 7 مليون مشاهدة في يوم، وبعد يوم فوجئنا بحذف الأغنية طبعا مش من جهة رسمية، من أشخاص كارهين ده أو متضايقين من ده، وبدون ذكر أشخاص فيه ناس بإيميلات كيدية قفلوا الأغنية».
لطيفة

لطيفة تطرح أغنية «كن جميلًا» على اليوتيوب (فيديو)

طرحت الفنانة التونسية لطيفة، أغنية جديدة تحمل عنوان «كن جميلًا» عبر قناة «يوتيوب» من ألبومها «أقوى واحدة». الأغنية من قصيدة «فلسفة الحياة» للشاعر الراحل إيليا أبو ماضي، وألحان إسلام صبري. وطرحت الفنانة التونسية لطيفة، مؤخرًا عددًا من الأغاني: «أقوى واحدة»، و«قلاب»، من كلمات وألحان إسلام صبري، الذي تتعاون معه لطيفة من خلال 3 أغاني في الألبوم الجديد، والتي يتكون من 14 أغنية تعاونت فيهم مع عددًا كبيرًا من الشعراء والملحنين والموزعين.
مهرجان- دندرة- للموسيقى

نسمة عبد العزيز ودينا الوديدي يحييان حفلا في مهرجان «دندرة»

أحيت الفنانة دينا الوديدي، مساء اليوم الأحد، حفلا غنائيا في الليلة الثالثة من مهرجان دندرة الأول للموسيقي والغناء، في قصر ثقافة قنا، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا. كما قدمت الفنانة نسمة عبدالعزيز، عازفة الماريمبا، عددًا من أعمالها الموسيقية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. يذكر أن دينا الوديدي مغنية وملحنة وممثلة مصرية، عرفت بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية.
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احمد-عزمي

«غياب تام للفنانين».. أحمد عزمي يكشف عن موعد عزاء والده

أعلن الفنان أحمد عزمي، أنه سيتلقى عزاء والده يوم الأحد المقبل بمسجد حدائق الجنة بمنطقة حدائق الأهرام، وتوفي والد أحمد عزمي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، بعد ظهر اليوم، وسط غياب كبير للفنانين، حضر منهم الفنان كريم الحسيني ومنير مكرم. كان «عزمي» قد شارك في مسرحية «الملك لير» للفنان يحيى الفخراني، ومن إخراج تامر كرم.
حسن- شاكوش- عمر -كمال (2)

عمر كمال عن حذف «عود البطل»: دي ناس كارهين وجودنا

أعاد حسن شاكوش، طرح مهرجان «عود البطل» على قناة بـ«يوتيوب»، التي يغنيها مع عمر كمال، واقتربت الأغنية من نصف مليون مشاهدة منذ طرحها قبل ساعتين، بعد حذفها، إذ طرحت الأغنية أمس الاثنين، وتصدرت تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب». وعن سبب حذف الأغنية، قال عمر كمال في تصريحات لـ«التحرير»: دي ناس كارهين وجودنا، أنا ماشوفتش قبل كده أغنية تجيب 7 مليون مشاهدة في يوم، وبعد يوم فوجئنا بحذف الأغنية طبعا مش من جهة رسمية، من أشخاص كارهين ده أو متضايقين من ده، وبدون ذكر أشخاص فيه ناس بإيميلات كيدية قفلوا الأغنية».
داليا-مصطفى

داليا مصطفى: أنا جالي هلع من أغاني حمو بيكا

أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها بقرار نقابة الموسيقيين، مؤخرًا، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إن ثقافة الشعوب وتعاملهم تُعرف من موسيقاهم، مؤكدة أنها لا تعترض على المهرجانات، لكن على كلمات تلك الأغاني، مضيفة: "أمير طعيمة كان كاتب بوست أنا قريته جالي هلع من الأغاني اللي بيغنيها بيكا، بيتقال ألفاظ يا نهار أسود كنت بقول إيه قلة الأدب دي بيتكلم عن علاقات جنسية مُحرمة في أغنية والأطفال بتسمع ومش فاهمين".
هاني-شاكر

المهن الموسيقية بالإسكندرية ترفض إقامة حفل حسن شاكوش

?بدأت نقابة المهن الموسيقية، تفعيل قراراتها التى صدرت مؤخرا بوقف التعامل مع مؤديين ومغنيين ومطربين المهرجانات الشعبية، والتى أعلن عنها الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب النقابة العامة للمهن الموسيقية. وأعلنت نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية، البدء فى تنفيذ القرار ورفضت التصريح بإقامة حفل فني لمغنى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، نهاية شهر فبراير الجاري بإحدى المنشآت السياحية المعروفة وهو الطلب الذي قوبل بالرفض التام وذلك تنفيذا لقرار النقابة العامة.
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