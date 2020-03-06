مصرع وكيلي وزارة الأوقاف في حادث ببني سويف

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م

حادث _ أرشيفية

لقي وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس مصرعهما، في حادث سير أثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الزعفرانة - بني سويف" الجديد اتجاه الزعفرانة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ومصرع شخصين من مستقليها، وتم نقل جثت المتوفيين بسيارات الإٍسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع أثر انقلاب سيارة ملاكي، ونتج عنه وفاة كل من: محمد عجمي محمود علي، 46عاما، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، وهاني محمد أحمد إسماعيل، 58 عاما، وكيل وزارة الاوقاف بالشرقية سابقا، ومقيمان بمحافظة أسيوط. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى