الأهلي فوق الجميع.. العامري فاروق يرد على آل الشيخ

تحرير:علي الزيني ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م

محمود الخطيب - العامري فاروق

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يدعم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد، ولا يوجد انشقاق في صفوف النادي، جاء ذلك بعد تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بشأن أزمته مع الأهلي. وقال العامري في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الجمعة: "الخبر الوحيد الذى انتظره غدا هو فوز النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن، أى إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه.. لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي".

واختتم: "الأهلى على قلب رجل واحد، واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر من ذلك بكثير بقوة وحدته.. هذه الفتنة هدفها إسقاط روح وحدة النادى وإضعافه، الأهلي فوق الجميع، والعامري يدعمك يا خطيب". وكان تركي آل الشيخ، قد تقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي