جريمة

السيطرة على حريق ضخم في عدد من المحلات بالدرب الأحمر

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ م
الحريق
الحريق
نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق ضخم، اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، بالقرب من مديرية أمن القاهرة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، بعد تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.

ونشب الحريق في محل لصناعة الأحذية، ما أدى إلى امتداد النيران للمحلات والورش المجاورة، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، لمحاصرة النيران وإخمادها.

وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة كرات اللهب ومنعها من الامتداد للمحلات المجاورة.

محمد- منير (1)

سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان

أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل". وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع وكيلي وزارة الأوقاف في حادث ببني سويف

لقي وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس مصرعهما، في حادث سير أثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الزعفرانة - بني سويف" الجديد اتجاه الزعفرانة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ومصرع شخصين من مستقليها، وتم نقل جثت المتوفيين بسيارات الإٍسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".
المضبوطات (1)

ضبط أقراص مخدرة وفياجرا في صيدلية بمصر القديمة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ودلت التحريات بقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، وحيازته منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (1)

ضبط 18 ألف سرنجة ومصنع بلاستيك وآخر للحوم بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكثفة ببرج العرب، بغرب المدينة، أسفرت عن ضبط مصنع بلاستيك، بالإضافة إلى 18 ألف سرنجة طبية غير صالحة، وكذلك مصنع لإنتاج اللحوم بفول الصويا وكمية كبيرة من الدواجن الفاسدة. وكان المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة المواطنين وحماية للاقتصاد الوطنى وتم تسيير حملة لإدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حريق

مصرع ربة منزل وطفلتيها في حريق بالشرقية

واقعة مأساوية شهدتها منشية أبو حجازي، بندر بلبيس، دائرة مركز شرطة بلبيس راح ضحيتها ربة منزل وطفلتاها إثر نشوب حريق في منزلهما. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمسكن بمنشية أبو حجازي، بندر بلبيس، دائرة مركز شرطة بلبيس. ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.
إخماد حريق - أرشيفية

إخماد حريق محدود بكنترول «حقوق القاهرة»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة. بالانتقال تبين نشوب حريق محدود في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتم فرض كردون أمني، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.
سيطرة-علي-حريق

إخماد حريق نشب في خط غاز بالمطرية

نشب حريق محدود في خط غاز بمنطقة الأميرية في القاهرة، بسبب حدوث كسر بماسورة غاز أثناء قيام إحدى الشركات بأعمال حفر لتنفيذ أعمال إنشاءات بالمكان دون حدوث إصابات، تم بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز والأجهزة المعنية بغلق مصدر الغاز والانتهاء من عمليات الإصلاح. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق بماسورة غاز فى المطرية، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بسيارات المطافي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
حريق

الموت فرق بين التوأم.. كواليس مأساوية بحريق شقة فيصل

قبل سنوات استقر "مجدي" في شقة بالطابق 1لحادي عشر بأحد عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، برفقة زوجته "أسماء" وأطفاله، وما بين السعي وراء لقمة العيش وتربية أطفاله كانت تسير حياة الرجل السوداني الجنسية وزوجته، لكن تبددت الأحوال وكتب القدر نهاية درامية للرجل، حيث شب حريق مروع في شقته حولها إلى ما يشبه كومة رماد، ولأن المصائب لا تأتي فرادى لم ينج من الحريق سوى زوجته وطفل رضيع فرق الموت بينه وبين شقيقه التوأم "مصطفى" وبجواره شقيقه "معن" صاحب الست سنوات وشقيقته "ملك" صاحبة الـ13 عاما، ولحق بهم والدهم في مشهد درامي حزين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]