جريمة

سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م
محمد منير
محمد منير
أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل". وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".
وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا". وأضاف منير: "تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغناء، معرفش غنيت إيه، بس تداركت للحظة
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السيطرة على حريق ضخم في عدد من المحلات بالدرب الأحمر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق ضخم، اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، بالقرب من مديرية أمن القاهرة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، بعد تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.
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مصرع وكيلي وزارة الأوقاف في حادث ببني سويف

لقي وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس مصرعهما، في حادث سير أثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الزعفرانة - بني سويف" الجديد اتجاه الزعفرانة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ومصرع شخصين من مستقليها، وتم نقل جثت المتوفيين بسيارات الإٍسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".
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ضبط أقراص مخدرة وفياجرا في صيدلية بمصر القديمة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ودلت التحريات بقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، وحيازته منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.
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ضبط 18 ألف سرنجة ومصنع بلاستيك وآخر للحوم بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكثفة ببرج العرب، بغرب المدينة، أسفرت عن ضبط مصنع بلاستيك، بالإضافة إلى 18 ألف سرنجة طبية غير صالحة، وكذلك مصنع لإنتاج اللحوم بفول الصويا وكمية كبيرة من الدواجن الفاسدة. وكان المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة المواطنين وحماية للاقتصاد الوطنى وتم تسيير حملة لإدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة.
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إصابة 23 شخصًا في تصادم سيارتين بطريق «مصر - أسوان»

أصيب 23 شخصا بجروح وكسور خطيرة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة كبود وأخرى ربع نقل بالقرب من كوبري قرية دابود شمال مدينة كوم أمبو على الطريق الزراعي "مصر- أسوان" السريع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.
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محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة في القضية

فجرت رهاب البيطار، محامية السوري محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة وصفتها بـ«غير السارة» في القضية، إذ قالت «البيطار» في فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على حسابها «فيس بوك»، إن فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، نجح في السفر خارج لبنان، بينما زوجة محمد الموسي ممنوعة من السفر، متابعة: «فيه مفاجأة غير سارة وبالأحرى منتهى الظلم أنه معقول فادي الهاشم يسافر برا البلد وزوجة المرحوم، وإحنا على الحدود مانعها القاضي من السفر».
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ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (حدادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة لهما بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و10 طلقات عيار 12مم، 8 طلقات آلية والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.
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الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
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