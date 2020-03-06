سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م

محمد منير

أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل". وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".

وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا". وأضاف منير: "تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغناء، معرفش غنيت إيه، بس تداركت للحظة