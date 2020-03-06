سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان
تحرير:محمد أبو زيد
٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م
محمد منير
أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل".
وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".
وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا".
وأضاف منير: "تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغناء، معرفش غنيت إيه، بس تداركت للحظة
وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا".
وأضاف منير: "تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغناء، معرفش غنيت إيه، بس تداركت للحظة إني في حالة حزن، معرفتش أغني، وتوقفت عن الغنا، لكن ما أجمل أن تختار مهنة، هي فيها الإنسان كله، الإنسان لا يعشق غير الفرحة، والفرحة مبتجيش إلا بالغنا".
وتابع: "أحيانا الحزن بيهربني من النجاح، ومن الغنا، لكن حتى الحزن الحل الوحيد ليه، هو أنك تغني، أنا أديتك مثل بأمي وهي ميتة من 4 ساعات، مكنتش أملك سلاح غير أني أغني".
وذكر: "أنا العربي الوحيد اللي حاصل على 3 أسطوانات بلاتينية وواحدة دهب، وما أعتقدش إن فيه حد على أرض العالم العربي حصل عليها".