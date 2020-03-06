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سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م
محمد منير
محمد منير
أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل". وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".
وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا". وأضاف منير: "تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغناء، معرفش غنيت إيه، بس تداركت للحظة
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محمد- انور

محمد أنور: غنيت مهرجان قدام هاني شاكر.. وماتمنعتش

داعب محمد أنور نجم مسرح مصر، جمهوره إذ نشر فيديو على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، أثناء تواجده في إحدى السهرات، ظهر فيه وهو يغني "مهرجان" وسط مجموعة من نجوم الفن، وبعدها داعب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا: "أنا أسف للأستاذ هاني شاكر، أقسم بالله مش حافظ غير الأغاني دي، للأسف". وعلق الفيديو ساخرًا: "أنا غنيت مهرجان شعبي قدام أستاذ هاني شاكر وماتمنعتش الحمد لله".
حسن- شاكوش- عمر -كمال (2)

عمر كمال عن حذف «عود البطل»: دي ناس كارهين وجودنا

أعاد حسن شاكوش، طرح مهرجان «عود البطل» على قناة بـ«يوتيوب»، التي يغنيها مع عمر كمال، واقتربت الأغنية من نصف مليون مشاهدة منذ طرحها قبل ساعتين، بعد حذفها، إذ طرحت الأغنية أمس الاثنين، وتصدرت تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب». وعن سبب حذف الأغنية، قال عمر كمال في تصريحات لـ«التحرير»: دي ناس كارهين وجودنا، أنا ماشوفتش قبل كده أغنية تجيب 7 مليون مشاهدة في يوم، وبعد يوم فوجئنا بحذف الأغنية طبعا مش من جهة رسمية، من أشخاص كارهين ده أو متضايقين من ده، وبدون ذكر أشخاص فيه ناس بإيميلات كيدية قفلوا الأغنية».
لطيفة

لطيفة تطرح أغنية «كن جميلًا» على اليوتيوب (فيديو)

طرحت الفنانة التونسية لطيفة، أغنية جديدة تحمل عنوان «كن جميلًا» عبر قناة «يوتيوب» من ألبومها «أقوى واحدة». الأغنية من قصيدة «فلسفة الحياة» للشاعر الراحل إيليا أبو ماضي، وألحان إسلام صبري. وطرحت الفنانة التونسية لطيفة، مؤخرًا عددًا من الأغاني: «أقوى واحدة»، و«قلاب»، من كلمات وألحان إسلام صبري، الذي تتعاون معه لطيفة من خلال 3 أغاني في الألبوم الجديد، والتي يتكون من 14 أغنية تعاونت فيهم مع عددًا كبيرًا من الشعراء والملحنين والموزعين.
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محمد- انور

محمد أنور: غنيت مهرجان قدام هاني شاكر.. وماتمنعتش

داعب محمد أنور نجم مسرح مصر، جمهوره إذ نشر فيديو على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، أثناء تواجده في إحدى السهرات، ظهر فيه وهو يغني "مهرجان" وسط مجموعة من نجوم الفن، وبعدها داعب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا: "أنا أسف للأستاذ هاني شاكر، أقسم بالله مش حافظ غير الأغاني دي، للأسف". وعلق الفيديو ساخرًا: "أنا غنيت مهرجان شعبي قدام أستاذ هاني شاكر وماتمنعتش الحمد لله".
احمد-عزمي

«غياب تام للفنانين».. أحمد عزمي يكشف عن موعد عزاء والده

أعلن الفنان أحمد عزمي، أنه سيتلقى عزاء والده يوم الأحد المقبل بمسجد حدائق الجنة بمنطقة حدائق الأهرام، وتوفي والد أحمد عزمي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، بعد ظهر اليوم، وسط غياب كبير للفنانين، حضر منهم الفنان كريم الحسيني ومنير مكرم. كان «عزمي» قد شارك في مسرحية «الملك لير» للفنان يحيى الفخراني، ومن إخراج تامر كرم.
ايتن-عامر (1)

آيتن عامر بعد «الأخ الكبير»: نشكركم على حسن المتابعة

نشرت الفنانة آيتن عامر فيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام" تحتفل فيه بنهاية عرض مسلسل "الأخ الكبير"، وظهرت في الفيديو برفقة الفنان محمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق، ومدير التصوير محمد عزمي، وقالت: "مبسوطين جدا بأن العمل عجبكم، وسعداء بردود الفعل على الحلقة الأخيرة وإن شاء الله العمل القادم سوف يكون أقوى، نشكركم على حسن المتابعة".
محمد- منير

محمد منير: الغناء شيء صنعه ربنا.. ويوم وفاة أمي غنيت

كشف الكينج محمد منير، أثناء حواره في "Red Bull" مع الإعلامي عمر طاهر، عن رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة". وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا".
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