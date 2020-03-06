شبورة صباحا برودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس السبت

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ م

شبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد السبت مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا بجانب تكون شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر فيكون دافء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وفى شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد سيكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة