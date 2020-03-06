الزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب الترجي

تحرير:علي الزيني ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ م

الزمالك - الترجي

تأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي المسابقة، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.. بداية المباراة، جاءت سريعة، ونجح فريق الترجي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على محمود علاء، نفذها بلال بن ساحة، بنجاح، بتسديدة صاروخية فشل أبو جبل في التصدى لها.

وفي الدقيقة 21، أرسل أوتارا كرة طولية في عمق دفاع الزمالك، خرج أبو جبل من منطقة الجزاء، وأبعد الكرة وسط اعتراض من لاعبي الترجي باحتساب خطأ للمس الحارس الكرة باليد خارج منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار باستئناف اللعب. فريق الزمالك حاول العودة إلى اللقاء، وانحصر اللاعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين،