رياضة

الزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب الترجي

تحرير:علي الزيني ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ م
الزمالك - الترجي
الزمالك - الترجي
تأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي المسابقة، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.. بداية المباراة، جاءت سريعة، ونجح فريق الترجي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على محمود علاء، نفذها بلال بن ساحة، بنجاح، بتسديدة صاروخية فشل أبو جبل في التصدى لها.
وفي الدقيقة 21، أرسل أوتارا كرة طولية في عمق دفاع الزمالك، خرج أبو جبل من منطقة الجزاء، وأبعد الكرة وسط اعتراض من لاعبي الترجي باحتساب خطأ للمس الحارس الكرة باليد خارج منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار باستئناف اللعب. فريق الزمالك حاول العودة إلى اللقاء، وانحصر اللاعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين،
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

الأهلي فوق الجميع.. العامري فاروق يرد على آل الشيخ

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يدعم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد، ولا يوجد انشقاق في صفوف النادي، جاء ذلك بعد تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بشأن أزمته مع الأهلي. وقال العامري في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الجمعة: "الخبر الوحيد الذى انتظره غدا هو فوز النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن، أى إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه.. لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي".
مبنى-الاتحاد- الافريقي

الكاف يصدر بيان بشأن فيروس كورونا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا، حول انتشار فيروس كورونا، في القارة السمراء قبل مواجهات الإياب من بطولتي دوري أبطال والكونفدرالية الإفريقية. وذكر البيان أن كاف "يتابع باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا، وأبلغت 8 دول إفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا، وكلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة".
اليسون-بيكر

ليفربول يتلقى صدمة قبل مواجهة أتليتكو مدريد

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر، وغيابه عن مواجهة بورنموث، المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قائلًا: "أليسون يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ، بكل تأكيد سيكون خارج مواجهة بورنموث، لقد تعرض لمشكلة بسيطة قبل مواجهة تشيلسي وفضلنا عدم المخاطرة باللاعب حفاظًا على سلامته".
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حمدى-النقاز

الغندور يهاجم النقاز ومحمد إبراهيم بسبب الزمالك

فتح خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، النار على الثنائي محمد إبراهيم وحمدي النقاز، مؤكدًا أن هناك حملة ممنهجة ضد ناديه من بعض وسائل الإعلام، حيث رد الغندور، على التصريحات الهجومية من النقاز وإبراهيم ضد الفريق قبل موقعة الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا. وقال الغندور: "لماذا تم استضافة النقاز الذي هرب من النادي، ورحل بحجة عدم حصوله على مستحقاته، وفي النهاية اتضح أن نادي الزمالك منحه نصف قيمة مستحقاته، واستضافة محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، من أجل إطلاق تصريحات ضد النادي رغم وقوف إدارة القلعة البيضاء بجانبه أمر غريب في هذا التوقيت".
الزمالك- والترجي (5)

5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الترجي والزمالك

يحتضن الملعب الأولمبي برادس، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب إنتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي. بطل الموسمين الماضيين الترجي سيقاتل ليقلب عقدة ترسخت مؤخراً بخسارته أمام الزمالك مرتين بنفس النتيجة في 14 يوماً. بالرغم من تقدمه بالقاهرة، استقبل فريق "الدم والذهب" ثلاثة أهداف ليحقق "الفارس الأبيض" عودة مميزة ويكرر النتيجة التي حققها بالدوحة قبل أسبوعين ليفوز بلقب كأس السوبر 2020.
الزمالك- والترجي (2)

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

يحتضن الملعب الأولمبي برادس، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب إنتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي. بطل الموسمين الماضيين الترجي سيقاتل ليقلب عقدة ترسخت مؤخراً بخسارته أمام الزمالك مرتين بنفس النتيجة في 14 يوماً. بالرغم من تقدمه بالقاهرة، استقبل فريق "الدم والذهب" ثلاثة أهداف ليحقق "الفارس الأبيض" عودة مميزة ويكرر النتيجة التي حققها بالدوحة قبل أسبوعين ليفوز بلقب كأس السوبر 2020.
الزمالك- والترجي (6)

الترجي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الزمالك

أصبح الجزائري، عبد القادر بدران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، جاهزًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد رادس، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، إلى أن الدولي الجزائري عبد القادر بدران بات جاهزًا من الناحية البدنية لمواجهة فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مع فريقه التي أقيمت أمس الإثنين.
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